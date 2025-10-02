RSSની સ્થાપનાના 100 વર્ષ; પહેલગામ હુમલો, ટેરિફ નીતિ અને સરકારની કામગીરી પર જાણો શું બોલ્યા મોહન ભાગવત
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ આ વર્ષે તેની શતાબ્દી ઉજવી રહ્યું છે.
નાગપુર: આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતે ગુરુવારે કહ્યું કે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી વિવિધ દેશોએ જે વલણ અપનાવ્યું છે તે ભારત સાથેની તેમની મિત્રતાની પ્રકૃતિ અને હદ દર્શાવે છે. ભાગવતે આરએસએસની વાર્ષિક વિજયાદશમી રેલીમાં આ ટિપ્પણી કરી હતી.
આરએસએસની સ્થાપનાના 100 વર્ષની ઉજવણી
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ આ વર્ષે તેની શતાબ્દી ઉજવી રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, આરએસએસની સ્થાપના 1925માં દશેરા (27 સપ્ટેમ્બર) ના રોજ મહારાષ્ટ્રના ચિકિત્સક કેશવ બલિરામ હેડગેવાર દ્વારા નાગપુરમાં કરવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમને સંબોધતા ભાગવતે કહ્યું કે જ્યારે આપણે અન્ય દેશો સાથે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો જાળવીએ છીએ અને જાળવી રાખીશું, ત્યારે જ્યારે આપણી સુરક્ષાની વાત આવે છે, ત્યારે આપણે વધુ સાવધ, સતર્ક અને મજબૂત રહેવાની જરૂર છે. પહેલગામ હુમલા પછી, વિવિધ દેશોના વલણથી એ પણ ખુલાસો થયો કે તેમનામાંથી કોણ આપણા મિત્રો છે અને કેટલી હદ સુધી છે.
ઓપરેશન સિંદૂરનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે આતંકવાદીઓએ સરહદ પાર કરી અને ધાર્મિક પરીક્ષણો કર્યા પછી જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં 26 ભારતીયોની હત્યા કરી, જેના કારણે દેશ તરફથી યોગ્ય પ્રતિક્રિયા મળી. આરએસએસ વડાએ કહ્યું કે આનાથી દેશમાં ભારે પીડા અને આક્રોશ ફેલાયો. અમારી સરકાર સંપૂર્ણપણે તૈયાર હતી અને મજબૂત પ્રતિક્રિયા આપી. આ પછી, નેતૃત્વનો દૃઢ નિર્ધાર, આપણા સશસ્ત્ર દળોની બહાદુરી અને સમાજની એકતા સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી હતી.
ભાગવતે ઉગ્રવાદી સરકાર પર પણ વાત કરી
મોહન ભાગવતે વધુમાં કહ્યું કે ઉગ્રવાદી તત્વોને સરકાર તરફથી કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે સમાજ પણ તેમની "પોલાણ" ને ઓળખ્યા પછી તેમનાથી દૂર થઈ ગયો છે. આરએસએસ વડાએ કહ્યું કે તેમને નિયંત્રિત કરવામાં આવશે. તે ક્ષેત્રમાં એક મોટો અવરોધ હવે દૂર થઈ ગયો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ન્યાય, વિકાસ, સદ્ભાવના, સંવેદનશીલતા અને શક્તિ સુનિશ્ચિત કરતી યોજનાઓનો અભાવ ઘણીવાર ઉગ્રવાદી શક્તિઓના ઉદય તરફ દોરી જાય છે. સિસ્ટમની બિનકાર્યક્ષમતાથી હતાશ થઈને, લોકો આવા ઉગ્રવાદી તત્વોનો ટેકો મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. ભાગવતે કહ્યું કે આને રોકવા માટે, રાજ્ય અને સમાજે સંયુક્ત રીતે એવી પહેલ કરવી જોઈએ જે લોકોનો સિસ્ટમમાં વિશ્વાસ વધારે.
અમેરિકાની ટેરિફ નીતિ પર નિવેદન
સરસંઘચાલક મોહન ભાગવતે પણ અમેરિકા દ્વારા લાગુ કરાયેલી નવી ટેરિફ નીતિ પર વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકાએ તેને પોતાના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને લાગુ કર્યું છે, પરંતુ તે દરેકને અસર કરે છે. દુનિયા પરસ્પર નિર્ભરતા સાથે કામ કરે છે; આ રીતે કોઈપણ બે દેશો વચ્ચેના સંબંધો જળવાઈ રહે છે. કોઈ પણ દેશ અલગ રહી શકતો નથી. આ નિર્ભરતા મજબૂરીમાં ફેરવાઈ ન જવી જોઈએ. આપણે સ્વદેશી ઉત્પાદનો પર આધાર રાખવાની અને આત્મનિર્ભરતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. તેમ છતાં, આપણે આપણા બધા મિત્ર દેશો સાથે રાજદ્વારી સંબંધો જાળવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, જે સ્વેચ્છાએ અને કોઈપણ મજબૂરી વિના કરવામાં આવશે.
પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન હતા. આ ઉપરાંત, કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી અને મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સહિત ઘણા લોકો પણ હાજર હતા.
