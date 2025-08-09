Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

દિલ્હીના જૈતપુરમાં ઝૂંપડપટ્ટી પર 100 ફૂટ લાંબી દિવાલ ધરાશાયી, 7 લોકોના મોત - WALL COLLAPSED ON SLUMS IN DELHI

ઝૂંપડપટ્ટીમાં દિવાલ પડવાથી 7 લોકોના મોત થાય છે, જ્યારે ઘાયલોને AIIMS ટ્રોમા સેન્ટર અને સફદરજંગમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા.

જૈતપુરમાં ઝૂંપડપટ્ટી પર 100 ફૂટ લાંબી દિવાલ ધરાશાયી
જૈતપુરમાં ઝૂંપડપટ્ટી પર 100 ફૂટ લાંબી દિવાલ ધરાશાયી (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2025 at 6:18 PM IST

1 Min Read

નવી દિલ્હી: દક્ષિણ પૂર્વ દિલ્હીના જૈતપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં શનિવારે એક મોટો અકસ્માત થયો. અહીં લગભગ 100 ફૂટ લાંબી દિવાલ અચાનક નજીકની અનેક ઝૂંપડપટ્ટીઓ પર પડી ગઈ હતી. આ ઘટનામાં દિવાલના કાટમાળ નીચે દટાઈ જવાથી સાત લોકોના મોત થયા છે. તે જ સમયે ઘાયલોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને AIIMS ટ્રોમા સેન્ટર અને સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. દિલ્હી પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ, NDRF ટીમ ઘટના સ્થળે તૈનાત છે. ઝૂંપડપટ્ટીમાં અને દિવાલ નીચે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, શનિવારે સવારે લગભગ 9:30 વાગ્યે હરિ નગર ગામની પાછળની ઝૂંપડપટ્ટી પર સમાધિની દિવાલ પડી ગઈ હતી. આ અંગે ઘટના સ્થળે પહોંચેલા ડીસીપી સાઉથ ઈસ્ટ હેમંત તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની માહિતી મળતા જ સ્થાનિક પોલીસ 5 થી 7 મિનિટમાં ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. લોકોની મદદથી અને JCB બોલાવીને લોકોને ત્યાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન ઘાયલોને બે અલગ અલગ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. અન્ય વિભાગોની ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે.

લગભગ 100 ફૂટ લાંબી દિવાલ ધરાશાયી:

ઘટના સ્થળે પહોંચેલી ફાયર બ્રિગેડ ટીમના ઇન્ચાર્જ સફદરજંગ સ્ટેશન ઓફિસર મનોજ મહાલવતે જણાવ્યું હતું કે, સમાધિ સ્થળની બનેલી લગભગ 100 ફૂટ લાંબી દિવાલ છે. ઘણી ઝૂંપડપટ્ટીઓ તેની ઝપેટમાં આવી ગઈ છે. લોકોને અહીંથી બહાર કાઢીને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. જ્યારે આ અકસ્માતની માહિતી મળતાં, ડીએમ સાઉથ ઇસ્ટ સરવન બગડિયા પણ ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. બચાવ કામગીરી હજુ પણ ચાલુ છે. DDMA ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'અમને રાશન નથી જોઈતું, અમારા બાળકોને મળવું છે, ધારાલીના આપત્તિગ્રસ્ત લોકોની પીડા સાંભળો
  2. ગુજરાતી મહિલાએ પોતાનો દુપટ્ટો ફાડીને ઉત્તરાખંડના CM ધામીને રાખડી બાંધી, રાહત કાર્યની પ્રશંસા કરી

નવી દિલ્હી: દક્ષિણ પૂર્વ દિલ્હીના જૈતપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં શનિવારે એક મોટો અકસ્માત થયો. અહીં લગભગ 100 ફૂટ લાંબી દિવાલ અચાનક નજીકની અનેક ઝૂંપડપટ્ટીઓ પર પડી ગઈ હતી. આ ઘટનામાં દિવાલના કાટમાળ નીચે દટાઈ જવાથી સાત લોકોના મોત થયા છે. તે જ સમયે ઘાયલોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને AIIMS ટ્રોમા સેન્ટર અને સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. દિલ્હી પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ, NDRF ટીમ ઘટના સ્થળે તૈનાત છે. ઝૂંપડપટ્ટીમાં અને દિવાલ નીચે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, શનિવારે સવારે લગભગ 9:30 વાગ્યે હરિ નગર ગામની પાછળની ઝૂંપડપટ્ટી પર સમાધિની દિવાલ પડી ગઈ હતી. આ અંગે ઘટના સ્થળે પહોંચેલા ડીસીપી સાઉથ ઈસ્ટ હેમંત તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની માહિતી મળતા જ સ્થાનિક પોલીસ 5 થી 7 મિનિટમાં ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. લોકોની મદદથી અને JCB બોલાવીને લોકોને ત્યાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન ઘાયલોને બે અલગ અલગ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. અન્ય વિભાગોની ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે.

લગભગ 100 ફૂટ લાંબી દિવાલ ધરાશાયી:

ઘટના સ્થળે પહોંચેલી ફાયર બ્રિગેડ ટીમના ઇન્ચાર્જ સફદરજંગ સ્ટેશન ઓફિસર મનોજ મહાલવતે જણાવ્યું હતું કે, સમાધિ સ્થળની બનેલી લગભગ 100 ફૂટ લાંબી દિવાલ છે. ઘણી ઝૂંપડપટ્ટીઓ તેની ઝપેટમાં આવી ગઈ છે. લોકોને અહીંથી બહાર કાઢીને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. જ્યારે આ અકસ્માતની માહિતી મળતાં, ડીએમ સાઉથ ઇસ્ટ સરવન બગડિયા પણ ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. બચાવ કામગીરી હજુ પણ ચાલુ છે. DDMA ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'અમને રાશન નથી જોઈતું, અમારા બાળકોને મળવું છે, ધારાલીના આપત્તિગ્રસ્ત લોકોની પીડા સાંભળો
  2. ગુજરાતી મહિલાએ પોતાનો દુપટ્ટો ફાડીને ઉત્તરાખંડના CM ધામીને રાખડી બાંધી, રાહત કાર્યની પ્રશંસા કરી

For All Latest Updates

TAGGED:

WALL COLLAPSED ON SLUMS IN JAITPURDELHI WALL COLLAPSEDJAITPUR WALL COLLAPSEWALL FELL ON THE SLUMSWALL COLLAPSED ON SLUMS IN DELHI

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.