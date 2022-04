Amravati(Andhra Pradesh): The government has transferred IAS and IPS officers in the wake of new districts in the state coming into effect from Monday. Appointed Collectors, Joint Collectors, and SPs for 26 districts. Four of the current 13 district Collectors continue to be Collectors where they work. Guntur, Krishna, Prakasam and East Godavari district Collectors Vivek Yadav, Nivas, Praveen Kumar and Harikiran have been transferred to state-level posts.

Srikakulam Lathkar Srikesh Balaji Rao M.Vijaya Sunitha GR Radhika Vijayanagaram M.Suryakumari K.Mayur Ashok M.Deepika Parvathipuram Nishanth Kumar O. Anand V.Vidyasagar Naidu Visakhapatnam M. Mallikarjuna K.S.Vishwanath CH Srikanth (Commissioner) Alluri Seetharamaraju Sumith Kumar G.Suraj Dhnanjay Satish kumar Anakapalli P. Ravi Subhash Kalpana Kumar Gowtham Shali Kakinada Krithika Shukla S. Ilakiya M. Ravindranath Babu East Godavari K. Madhavi Latha Sridhar Chamakuri Ishwarya Rastogi Konaseema Himanshu Shukla Dhanachandra HM KSSV Subbareddy West Godavari P. Prashanthi M. Abhishith Kishore Ravi Prakash Eluru Prasanna Venkatesh P.Arun Babu Ammireddy Krishna P.Ranjith Basha Maheshkumar Siddarth Koushal NTR S. Delli Rao Srivas Noopur Ajay Kumar Kranti Rana Tata (Commissioner) Guntur M.Venugopal Reddy B.Rajakumari Aarif Hafiz Palnadu Shivashankar Lotheti M. Shyam Prasad Ravishankar Reddy Bapatla K. Vijaya K. Srinivasulu Vakhul Zindal Prakasam Dineshkumar AS JV Murali Mallika Gaarg Nellore KVN Chakradharbabu MN Harendira Prasad Vijayarao Tirupati K.Venkata Ramana Reddy DK Balaji Parameshwar Reddy Chittoor M. Harinarayana Venkateswar Salijamula Rishanth Reddy Annamayya PS Girisha Thamim Ansaria Harshavardhan Raju Kadapa Vijayarama Raju V Srikanth Varma Anburajan Sri Satyasai P. Basanth Kumar Kothamasu Dineshkumar Rajudevsingh Anantapuram S. Nagalakshmi Kethan Gargh Fakirappa Nandyal Manageer Jilani Samoon Narapureddy Mourya Raghuveera Reddy Kurnool P. Koteswara Rao S.Ramasunder Reddy Sudheer Kumar Reddy