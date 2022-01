Lucknow: The Aam Aadmi Party (AAP) has released its first list of candidates for the UP assembly elections. The names of 150 candidates have been announced in the first list. AAP leader Sanjay Singh who released the list said that the party will contest the assembly elections in all 403 seats. The AAP leader said that efforts have been made to select educated, deserving and well-contributed candidates. With this, the politics of change can move forward in UP, he added

Sanjay Singh also said that the next list will be announced very soon and a 'guarantee letter' will also be issued based on public opinion.

Here is the complete list AAP candidates for UP Assembly Election 2022

Agra Canntt - Prem Singh Jataw

Agra North - Kapil Bjapai

Agra Rural - Keshav Kumar Nigam

Agra South - Ramjan Abbas

Bah - Neeraj Karoria

Fatehabad - Chandrapal Prahlad Singh Gurjar

Aligarh - Monika Thapar

Atrauli - Khem Singh

Akbarpur - Mulchand Jaiswal

Alapur - Nikesh Kanaujia

Jalalpur - Rajendra Kumar Verma

Tanda - Rakesh Verma

Gauriganj - Shiv Prasad Kashyap

Hasanpur - Amar Singh Khangi

Dibiyapur - Ankita Singh Yadav

Goshainganj - Alok Dwivedi

Milkipur - Harshwardhan

Rudauli - Manoj Kumar Mishra

Gopalpur - Sunil Kr Yadav

Baghpat - Navin Chaudhary

Baraut - Dr. Sudhir Sharma

Chhaprauli - Dr. Rajendra Khokar

Sikanderpur - Pradeep Kumar

Tindwari - Avdhesh Kumar Singh

Kursi - Neeraj Kumar Rawat

Ramnagar - Dharamveer Singh

Barielly - Krishna Bharadwaj

Bithari Chainpur - Pappu Sagar

Faridpur - Janak Prasad

Nawabganj - Sunita Ganagwar

Harraiya - Suresh Kumar Singh

Kakptanganj - Sanjay Kr Chaudhery

Mahadewa - Ramsuresh (Kallu Bhai)

Barhapur - Nirmal Mishra

Bijnor - Vineet Sharma

Najibabad - Sharvan Rajput

Bilsi - Devendra Singh Meena

Dataganj - Dheerpal Kashyap

Vishwanath Ganj - Pankaj Pal

Allahabad North - Sanjeev Mishra

Allahabad South - Dr. Altaf Ahmad

Handia - Pawan Kumar Tiwari

Bacchrawan - Dipankar

Harchandpur - Vimal Kishor Shabra

Salon - Radheshyam Pasi

Chamraua - Julfikar Ali

Rampur - Faisal Lala Khan

Suar - Asif Mia

Nakur - Ashish Tyagi

Saharanpur - Yogesh Dahiya

Chandausi - Sachin Kumar

Gunnaur - Vijay Yadav

Sambhal - Mh. Kashif Khan

Dadraul - Rajeev Kumar Singh

Jalalabad - Sant Ram Singh Chauhan

Shahjahanpur - Rajeev Yadav

Shamli - Bijendra Malik

Thana Bhawan - Arvind Deshwal

Shrawasti - Ratnesh Pandey

Doomariyaganj - Imran Lateef

Shohratgarh - Sharad Kumar Shrivastava

Maholi - Dipti Verma

Misrikh - Babu Ram Verma

Sitapur - Anand Jaiswal

Kadipur - Suresh Sharma

Sultanpur - Dharmesh Mishra

Pindra - Amar Singh Patel

Rohaniya - Pallavi Verma

Varanasi North - Ashish Jaiswal

Varanasi South - Ajeet Singh

Sekhpur- Riyasat Khan

Bulandsahar - Vikas Sharma

Debai - Manoj Sharma

Khurja - Jaidev Nirankari

Shikapur - Ashutosh Nirmal

Syana - Satveer Singh

Sakaldiha - Chandrasekhar Tiwari

Mughalsarai - Sajid Ansari

Chitrakoot - Santoshi Lal Shukla

Manikpur - Avinash Chandra Tripathi

Pathardeva - Jiyaaul Haq urf Jamshed

Bharthana - Satyanarayan Dhore

Firozabad - Neetu singh Sishodiua

Dadri - Sanjay Chechi

Jewar - Punam Singh W/O Mukhesh Pradhan

Noida - Pankaj Awana

Loni - Sachin Kumar Sharma

Modi Nagar - Harendra Sharma

Muradnagar - Mahesh Tyagi

Sahibabad - Chhavi Yadav

Jakhanian - Vijay Bahadur

Jangipur - Kalicharan Singh Yadav

Saidpur - Rakesh Kumar

Katra Bazar - Vijay Prakash

Mehnaun - Rajesh Tiwari

Chauri- Chaura - Akhilesh Kumar Gupta

Pipraich - Dhirendra Pratap Jaiswal

Sahajanwa - Vijay Anand Upadhyay

Dholana - CM Chauhan

Garhmukteshwar - Narendra Solanki

Balamau - Ram Prasa Premi

Bilgram-Mallanwan - Deepak Patel

Hardoi - Sushil Kumar Pandey

Sandila - Raghuvir Singh Yadav

Shahabad - Dr. Kamal Shukla

Badlapur - Rahul Sharma

Shahganj - Vinod Kumar Prajapati

Akbarpur- Raniya - Vishesh Yadav

Bhognipur - Ashutosh Pandey

Arya Nagar - Anuj Shukla

Bithoor - Som Pal

Govindnagar - Chintu Fauzi

Kalyanpur - Arun Kr. Srivastav

KidwaI Nagar - Vivek Dwivedi

Maharajpur - Umesh Yadav

Amanpur - Manoj Rajput

Sirathu - Vishnu Kumar Jaishwal

Mohammdi - Ravikant Tiwari

Palia - Lalit Kumar Verma

Hata - Monika Tiwari

Lucknow Central - Nadeem Ashraf Jaisee

Lucknow East - Alok Singh

Lucknow North - Amit Srivastava

Lucknow West - Rajiv Bakshi

Mohanlalganj - Suraj Kumar

Sarojni Nagar - Rohit Srivastav

Maharajganj - Avdhesh Priyadarshi

Paniyara - Dr. Avshesh Singh Saithwar

Siswa - Ram Kumar Patel

Charkhari - Prem Narayan Rajpoot

Bhangaon - Santosh Kumar Srivastava

Chhata - Prahlad Chaudhary

Mant - Ram babu Kateliya

Mirzapur Nagar - Suresh Singh

Ghosi - Pankaj Kumar Bharti

Madhuban - Kamlesh Dwivedi

Meerut - Kapil Kumar Sharma

Meerut Cantt. - Madan Singh Man

Meerut South - Om Dutt Tyagi

Bilari - Prakash Singh

Kundarki - Jabir Hussain

Moradabar Nagar - Arun Prakash Singh

Moradabar Rural - Ishrat Ali

Thakurdwara - Hazi Bhure

Budhana - Devendra Singh Malik

Meerapur - Joginder Wadhwa

Purqazi - Dr. Anil Kumar

Bisalpur - Dr. D.P Gangwar

Pratapgarh - Dinesh Upadhay

Raniganj - Anuraj Mishra

Assembly polls in Uttar Pradesh will be held in 7 phases starting February 10. The tenure of the Uttar Pradesh Legislative Assembly will end on May 14 this year.