Watch LIVE | PM Modi, Japanese PM Sanae Takaichi Attend Joint Press Meet
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 2, 2026 at 1:40 PM IST
Prime Minister Narendra Modi on Thursday held summit talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi focusing on expanding economic ties, enhancing resilient supply chains for semiconductors and boosting cooperation in critical technologies.
Modi held summit talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi focusing on expanding economic ties, enhancing resilient supply chains for semiconductors and boosting cooperation in critical technologies. PM Modi visited Japan for the 15th Annual Summit in Tokyo in August last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. Takaichi arrived in New Delhi on Wednesday evening, kicking off a three-day official visit. She is visiting at Modi's invitation from July 1 to 3 for the 16th India-Japan annual summit.
Prime Minister Narendra Modi on Thursday held summit talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi focusing on expanding economic ties, enhancing resilient supply chains for semiconductors and boosting cooperation in critical technologies.
Modi held summit talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi focusing on expanding economic ties, enhancing resilient supply chains for semiconductors and boosting cooperation in critical technologies. PM Modi visited Japan for the 15th Annual Summit in Tokyo in August last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. Takaichi arrived in New Delhi on Wednesday evening, kicking off a three-day official visit. She is visiting at Modi's invitation from July 1 to 3 for the 16th India-Japan annual summit.