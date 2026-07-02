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Watch LIVE | PM Modi, Japanese PM Sanae Takaichi Attend Joint Press Meet

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Prime Minister Narendra Modi with his Japanese counterpart Sanae Takaichi (PTI)

By ETV Bharat English Team

Published : July 2, 2026 at 1:40 PM IST

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Prime Minister Narendra Modi on Thursday held summit talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi focusing on expanding economic ties, enhancing resilient supply chains for semiconductors and boosting cooperation in critical technologies.

Modi held summit talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi focusing on expanding economic ties, enhancing resilient supply chains for semiconductors and boosting cooperation in critical technologies. PM Modi visited Japan for the 15th Annual Summit in Tokyo in August last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. Takaichi arrived in New Delhi on Wednesday evening, kicking off a three-day official visit. She is visiting at Modi's invitation from July 1 to 3 for the 16th India-Japan annual summit.

Prime Minister Narendra Modi on Thursday held summit talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi focusing on expanding economic ties, enhancing resilient supply chains for semiconductors and boosting cooperation in critical technologies.

Modi held summit talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi focusing on expanding economic ties, enhancing resilient supply chains for semiconductors and boosting cooperation in critical technologies. PM Modi visited Japan for the 15th Annual Summit in Tokyo in August last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. Takaichi arrived in New Delhi on Wednesday evening, kicking off a three-day official visit. She is visiting at Modi's invitation from July 1 to 3 for the 16th India-Japan annual summit.

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TAGGED:

SANAE TAKAICHI
PM MOD

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ETV Bharat English Team

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