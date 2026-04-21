Mumbai Water Cut: 18-Hour Supply Disruption In South-Central Areas From Wednesday
The BMC has asked residents of Mumbai to store water and use it effectively.
Published : April 21, 2026 at 6:49 PM IST
Mumbai: Mumbai will face a water supply disruption as the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has undertaken a major infrastructure upgradation in Sewri on Wednesday.
The BMC will carry out an installation of two butterfly valves, each with a diametre of 1500 mm, on the Sewree Tunnel–Bhandarwada Hill Reservoir pipeline, along Haji Bunder Road, in the F-South Ward. This work is expected to improve water distribution to the Bhandarwada Hill Reservoir, Fossberry Hill Reservoir, and Golanjee Hill areas.
The work, which is to be carried out for 18 hours, will commence at 10 am on Wednesday and complete at 4 am on Thursday. Consequently, the water supply will remain suspended in certain parts of the A, B, C, E, and F South Wards, while water supply will be available at reduced pressure in other areas.
Overall, there will be water cuts in the commercial and residential buildings in specified wards from 10 am on April 22 to 4 am on 23. Several hospitals, including Kasturba Hospital, Nair Hospital, JJ Hospital, KEM Hospital, Tata Hospital, Jerbai Wadia Hospital and the MGM Hospital, will get water at low pressure during the shutdown period.
Areas With No Water On April 22
The regular water supply timings for the Railways (Central and Harbour) are between 7:15 to 8:00 pm but, water supply will remain suspended on Wednesday. Mumbai Port area, which gets water supply between 4:45 to 5:55 pm and 11:40 pm to 12:45 am, will face water shutdown on Wednesday.
Water supply shutdown will be witnessed in 'A' Ward, including residential and prime commercial pockets of Ramgad slum, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT), St George Hospital, Government Dental College, Reserve Bank of India (RBI), and Naval Dockyard along with buildings in Nandlal Jani Marg, Liladhar Shah Marg, Dana bunder, Sant Tukaram Marg, P D'Mello Marg and Wadi bunder.
Residential pockets namely Umarkhadi, Noorbaug, Chinchbunder, Valpakhadi, Jail Road, Ramchandra Bhatt Marg, Anandrao Surve Marg, Samantbhai Nanji Marg, Dr Maheshwari Marg, Keshavji Naik (S.V.P. Section), Shayada Marg, Flank Road (Navroji Hill), Tandel (North), Nishanpada Street will face water shutdown.
Water supply will also be suspended in Mazgaon Koliwada, Narsu Nakhwa Vithoba marg, Brahmadev Khod marg, Dargah Galli, Barrister Nath Pai marg, Dilima street, Rugnalaya Galli, Church lane, Bakers lane, Nawab Tank Bridge, Gun Powder marg, Nava nagar, Dockyard road areas along with Hathibaug area and Seth Motishah gully.
Buildings on Rambhaji Bhogle marg, Farbandar naka, Veermata Jijabai Bhosale Botanical garden and zoo, Ghodapdev naka, MHADA complex, Seth Motishah gully, T B Kadam marg, Dr Babasaheb Ambedkar marg, Dr Mascarenhas marg, D P wadi, Kala chowki, Nariyal wadi, Sant Savta marg, Champi Bhimji marg, A G Pawar gully, Veer Tanaji Malusare marg along with those in Barrister Nath Pai marg, Modi compound, Atlas Mill compound, Ghodapdev, Shivdas Chapshi marg, Darukhana, Lakad bunder, Koilsa bunder, Dargah gully, Quay Street will face water shutdown.
Buildings in G D Ambekar Marg, Eknath Ghadi marg, Parel Gaon marg, Nanabhai Parelkar marg, Bhagwanrao Parelkar marg, Vijaykumar Walimbe marg, S P Compound, Acharya Donde Marg, T J Road, Zakaria Bunder marg, Sewri Cross road will witness water supply disruption.
Areas With No Water On April 23
Tandel, Tantanpura, Samuel Mohammed Umar Kokil Marg, I.M.M., Y.M. Road, Dontad, Khadak, Istayal Mohalla, Dhobi Marg, Sheriff Devji, V.V. Chandan, Dariyasthan, Kazi Sayyad, Sayyad Mukhri, Issaji, Narsinghnath, Janjikar, Raghunath Maharaj, Old Bengalipura, Bhandari, Abhaychand Gandhi Marg, Lokmanya Tilak Marg (L T Marg), Nishanpada, Masjid Bunder areas will have water supply suspension.
Also, Imamwada, I R Marg, Mohammad Ali, Memonwada, Piru Galli, Kambekar, Nakhoda, Kolsa, Narayan Dhuru, Abdul Rehman Street areas and buildings in Sewri, Wadala (East), Dr E Borges marg will not get water supply.
Water supply in 'C' Ward areas, including Banyan Street, Ismail Curtey road, SBUT Area, Bora Bazaar road, Sardar Vallabhbhai road, Kazi road, Ali Umar road, Bapu Kote Marg, Zham road, Masjid road, Chimna Butcher road, Mutton road, Dhabu road, Pakmodia street, Abhyudaya nagar will remain suspended.
Water Supply At Reduced Pressure
The ‘E’ Ward areas namely Nesbit road, N M Joshi marg, Madanpura, Badlupura, Nagpada, Sheikh Hafizuddin marg, Meghraj Shetty marg, Ganesh Hari Parundekar marg, Pais road, Musa Killedar road, Sophia Zuber marg, Dimtimkar Marg, M A marg, Tankpakhadi marg, Clear Road, B J Marg and K K Road will get water supply at reduced pressure on Thursday.
A similar reduced pressure water supply will be received in Dimtimkar marg, Undriya road, Khandiya road, Temkar road, Sheikh Kamruddin road, Mastan Tank marg, Tank road, Kazipura, Duncan marg, JJ road on Thursday.
Residents and offices in Lalbaug, Dr Babasaheb Ambedkar marg, Chivda gully, Dr S S Rao marg, Dattaram Lad marg, Jeejeebhoy gully, Mahadev Palav marg, Sane Guruji marg, Gas Company gully, Jagannath Bhatankar Marg, B.J. Deorukhkar Marg, Govindji Keni Marg, Hindmata will get water supply at low pressure on Thursday.
A similar situation will be witnessed in buildings on Jerbai Wadia marg, the Spring Mill chawl, G D Ambekar marg, Govindji Keni marg, Shete market, Bhoiwada Gaon, Haffkine Institute on Thursday.
