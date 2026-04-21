Mumbai Water Cut: 18-Hour Supply Disruption In South-Central Areas From Wednesday

Mumbai: Mumbai will face a water supply disruption as the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has undertaken a major infrastructure upgradation in Sewri on Wednesday.

The BMC will carry out an installation of two butterfly valves, each with a diametre of 1500 mm, on the Sewree Tunnel–Bhandarwada Hill Reservoir pipeline, along Haji Bunder Road, in the F-South Ward. This work is expected to improve water distribution to the Bhandarwada Hill Reservoir, Fossberry Hill Reservoir, and Golanjee Hill areas.

The work, which is to be carried out for 18 hours, will commence at 10 am on Wednesday and complete at 4 am on Thursday. Consequently, the water supply will remain suspended in certain parts of the A, B, C, E, and F South Wards, while water supply will be available at reduced pressure in other areas.

Overall, there will be water cuts in the commercial and residential buildings in specified wards from 10 am on April 22 to 4 am on 23. Several hospitals, including Kasturba Hospital, Nair Hospital, JJ Hospital, KEM Hospital, Tata Hospital, Jerbai Wadia Hospital and the MGM Hospital, will get water at low pressure during the shutdown period.

Areas With No Water On April 22

The regular water supply timings for the Railways (Central and Harbour) are between 7:15 to 8:00 pm but, water supply will remain suspended on Wednesday. Mumbai Port area, which gets water supply between 4:45 to 5:55 pm and 11:40 pm to 12:45 am, will face water shutdown on Wednesday.

Water supply shutdown will be witnessed in 'A' Ward, including residential and prime commercial pockets of Ramgad slum, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT), St George Hospital, Government Dental College, Reserve Bank of India (RBI), and Naval Dockyard along with buildings in Nandlal Jani Marg, Liladhar Shah Marg, Dana bunder, Sant Tukaram Marg, P D'Mello Marg and Wadi bunder.

Residential pockets namely Umarkhadi, Noorbaug, Chinchbunder, Valpakhadi, Jail Road, Ramchandra Bhatt Marg, Anandrao Surve Marg, Samantbhai Nanji Marg, Dr Maheshwari Marg, Keshavji Naik (S.V.P. Section), Shayada Marg, Flank Road (Navroji Hill), Tandel (North), Nishanpada Street will face water shutdown.

Water supply will also be suspended in Mazgaon Koliwada, Narsu Nakhwa Vithoba marg, Brahmadev Khod marg, Dargah Galli, Barrister Nath Pai marg, Dilima street, Rugnalaya Galli, Church lane, Bakers lane, Nawab Tank Bridge, Gun Powder marg, Nava nagar, Dockyard road areas along with Hathibaug area and Seth Motishah gully.

Buildings on Rambhaji Bhogle marg, Farbandar naka, Veermata Jijabai Bhosale Botanical garden and zoo, Ghodapdev naka, MHADA complex, Seth Motishah gully, T B Kadam marg, Dr Babasaheb Ambedkar marg, Dr Mascarenhas marg, D P wadi, Kala chowki, Nariyal wadi, Sant Savta marg, Champi Bhimji marg, A G Pawar gully, Veer Tanaji Malusare marg along with those in Barrister Nath Pai marg, Modi compound, Atlas Mill compound, Ghodapdev, Shivdas Chapshi marg, Darukhana, Lakad bunder, Koilsa bunder, Dargah gully, Quay Street will face water shutdown.