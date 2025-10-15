Bihar Election 2025: JD(U) Releases First List Of 57 Candidates
A day after NDA finalised seat sharing arrangement, Nitish Kumar-led JD(U) announced names of 57 candidates for upcoming Bihar Assembly elections.
Published : October 15, 2025 at 1:16 PM IST
Patna: The ruling JD(U) on Wednesday released its first list of 57 candidates out of the 101 seats allotted to it under NDA's seat-sharing arrangement.
According to the list, Nitish Kumar-led JD(U) has fielded cabinet minister Maheshwar Hazari from Kalyanpur, Anant Singh from Mokama and Kaushal Kishore from Rajgir. Also, Ratnesh Sada will be contesting from Sonbarsa and Ajay Kushwaha from Meenapur.
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए जनता दल (यूनाइटेड) की पहली लिस्ट। #Bihar #JDU #JanataDalUnited #BiharElections pic.twitter.com/9vc2RL9QQI— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 15, 2025
Among others in the list include Ramesh Rishidev (Singheshwar), Kavita Saha (Madhepura), Gunjeshwar Sah (Maheshpur), Atirek Kumar (Kusheshwarsthan), Vinay Kumar Chaudhary (Benipur), Ishwar Mandal (Darbhanga Rural), Madan Sahni (Bahadurpur), Komal Singh (Gaighat), Aditya Kumar (Sakra), Ajit Kumar (Kanti), Amarendra Kumar Pandey (Kuchaykot), Sunil Kumar (Bhore), Ramsevak Singh (Hathua), Manjeet Singh (Barauli), Bhishma Kushwaha (Jiradei), and Vikas Kumar Singh alias Jishnu Singh (Raghunathpur).
Additionally, Indradev Patel has been fielded from Barharia, Hem Narayan Sah from Maharajganj, Dhumal Singh from Ekma, Randhir Singh from Manjhi, Chhote Lal Rai from Parsa, Siddharth Patel from Vaishali, Mahendra Ram from Rajapakar, Umesh Singh Kushwaha from Mahnar, Manjarik Mrinal from Warisnagar, Ashwamegh Devi from Samastipur, Vidyasagar Singh Nishad from Morwa, Vijay Kumar Chaudhary from Sarairanjan, Raveena Kushwaha from Vibhutipur, Rajkumar Rai from Hasanpur.
Others who have been given tickets are namely Abhishek Kumar (Cheriabariyarpur), Rajkumar Singh (Matihani), Ramchandra Sada (Alauli), Ballu Mandal (Khagaria), Panna Lal Patel (Beldaur), Nachiketa Mandal (Jamalpur), Ramanand Mandal (Suryagarha), Randhir Kumar Soni (Sheikhpur), Kumar Pushpanjay (Barbigha), Jitendra Kumar (Asthawan), Ruhel Ranjan (Islampur), Krishna Kumar Sharan alias Prem Mukhiya (Hilsa), Shravan Kumar (Nalanda) and Harinarayan Singh (Harnaut).
Shyam Rajak has been given ticket from Phulwari, Arun Manjhi from Masaurhi, Radha Charan Sah from Sandesh, Bhagwan Singh Kushwaha from Jagdishpur, Rahul Singh from Dumraon and Santosh Kumar Nirala from Rajpur.
Earlier on Monday, NDA allotted 101 seats to BJP and JD(U) each. BJP has already announced its first list of 71 candidates yesterday.
Among BJP's 71 candidates include senior leaders Ram Kripal Yadav (Danapur), Shreyashi Singh (Jamui), Prem Kumar (Gaya). Tarkishore Prasad (Katihar), Mangal Pandey (Siwan), Nitin Nabin (Bankipur) and Alok Ranjan Jha (Saharsa). Minister Renu Devi has been fielded from Bettiah and deputy CM Samrat Chaudhury from Tarapur.
Other alliance partners, Lok Janshakti Party (Ram Vilas), Rashtriya Lok Morcha (RLM) and Hindustani Awam Morcha (HAM) have been allotted 29, 6 and 6 seats respectively.
The 243 seats of Bihar will go for polls in two phases on November 6 and 11 and results will be announced on November 11.
