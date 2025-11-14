Bihar Election Results 2025

Bihar Assembly Polls 2025 Winners List | Who Won Where, A Snapshot

The BJP secured 89 seats while the JD(U) secured more than double what it got in the 2020 elections.

Bihar Elections Winners List
BJP workers celebrate NDA's lead in the Bihar Assembly election results at the party office in Patna on Friday. (Representational Image/IANS)
By ETV Bharat English Team

Published : November 14, 2025 at 10:52 PM IST

Hyderabad: The National Democratic Alliance (NDA) secured a sweeping victory in the Bihar Assembly Polls, with the BJP-JD(U)-led NDA securing 203 seats out of 243 total seats. The Mahagatbandhan (MGB), led by Tejaswi Prasad Yadav of the Rashtriya Janata Dal (RJD), managed to get only 25 seats, which is less than half of what the RJD got in the previous elections. While the INDIA bloc Chief Ministerial candidate Tejashwi Yadav won from the Raghopur seat by 15,000 votes, his allied party, the Indian National Congress, was able to capture only six seats, which is significantly less than the 89 seats that the BJP secured. Prashant Kishor's Jan Suraaj party failed to secure even a single seat, while NDA's Lok Janshakti Party (Ram Vilas) (LJP (RV)) won 19. The AIMIM secured 5 seats, while the Communist Party of India did not get any seats. Here's a snapshot of the winners.

Top 10 Winners By Highest Margin

Kaladhar Prasad Mandal of the JD(U), won over Bima Bharti of the RJD, with a margin of over 73000 votes, making him the winner with the highest margin. Apart from Mandal, seven other candidates won with a margin of over 55000 votes.

ConstituencyLeading CandidateLeading PartyTrailing CandidateTrailing PartyMargin
RUPAULIKALADHAR PRASAD MANDALJanata Dal (United)BIMA BHARTIRashtriya Janata Dal73572
DIGHASANJIV CHAURASIABharatiya Janata PartyDIVYA GAUTAMCommunist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)59079
SUGAULIRAJESH KUMAR ALIAS BABLU GUPTALok Janshakti Party (Ram Vilas)SHYAM KISHOR CHAUDHARYJanshakti Janta Dal58191
GOPALPURSHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDALJanata Dal (United)PREM SAGAR ALIAS DABLU YADAVVikassheel Insaan Party58135
AURAIRAMA NISHADBharatiya Janata PartyBHOGENDRA SAHNIVikassheel Insaan Party57206
ALAMNAGARNARENDRA NARAYAN YADAVJanata Dal (United)NABIN KUMARVikassheel Insaan Party55465
RAJGIRKAUSHAL KISHOREJanata Dal (United)BISHWANATH CHAUDHARYCommunist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)55428
DHAMDAHALESHI SINGHJanata Dal (United)SANTOSH KUMARRashtriya Janata Dal55159
JHANJHARPURNITISH MISHRABharatiya Janata PartyRAM NARAYAN YADAVCommunist Party of India54849
JAMUISHREYASI SINGHBharatiya Janata PartyMOHAMMAD SHAMSAD ALAMRashtriya Janata Dal54498

10 Winners By Lowest Margin

Radha Charan Sah of the JDU won over the RJD candidate Dipu Singh in the Sandesh constituency by a margin of only 27 votes, making Sah the winner with the lowest margin. Apart from Sah, six others won by a margin of less than 500 votes, with Mahesh Paswan of the BJP winning over CPI-ML in Agiaon constituency by only 95 votes.

ConstituencyLeading CandidateLeading PartyTrailing CandidateTrailing PartyMargin
SANDESHRADHA CHARAN SAHJanata Dal (United)DIPU SINGHRashtriya Janata Dal27
AGIAONMAHESH PASWANBharatiya Janata PartySHIV PRAKASH RANJANCommunist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)95
NABINAGARCHETAN ANANDJanata Dal (United)AMOD KUMAR SINGHRashtriya Janata Dal112
RAMGARHSATISH KUMAR SINGH YADAVBahujan Samaj PartyASHOK KUMAR SINGHBharatiya Janata Party175
DHAKAFAISAL RAHMANRashtriya Janata DalPAWAN KUMAR JAISWALBharatiya Janata Party178
FORBESGANJMANOJ BISHWASIndian National CongressVIDYA SAGAR KESHARIBharatiya Janata Party221
BALRAMPURSANGITA DEVILok Janshakti Party (Ram Vilas)MOHAMMAD ADIL HASANAllndia Majlis-E-Ittehadul Muslimeen389
CHANPATIAABHISHEK RANJANIndian National CongressUMAKANT SINGHBharatiya Janata Party602
JEHANABADRAHUL KUMARRashtriya Janata DalCHANDESHWAR PRASADJanata Dal (United)793
BODH GAYAKUMAR SARVJEETRashtriya Janata DalSHYAMDEO PASWANLok Janshakti Party (Ram Vilas)881

Bharatiya Janata Party Winners

Eighty-nine candidates of the Bharatiya Janata Party secured 89 seats in the latest polls, getting 15 seats more than what it got in the 2020 elections. This makes the BJP the single largest party in Bihar.

ConstituencyLeading CandidateLeading PartyMargin
BANKARAM NARAYAN MANDALBharatiya Janata Party23764
TEGHRARAJNISH KUMARBharatiya Janata Party35364
JHANJHARPURNITISH MISHRABharatiya Janata Party54849
AGIAONMAHESH PASWANBharatiya Janata Party95
TARARIVISHAL PRASHANTBharatiya Janata Party11464
ARWALMANOJ KUMARBharatiya Janata Party14093
DARAUNDAKARNJEET SINGH ALIAS VYAS SINGHBharatiya Janata Party18367
ARRAHSANJAY SINGH (TIGER)Bharatiya Janata Party19581
DIGHASANJIV CHAURASIABharatiya Janata Party59079
PIPRASHYAM BABU PRASAD YADAVBharatiya Janata Party10745
HAYAGHATRAM CHANDRA PRASADBharatiya Janata Party11839
PARIHARGAYETRI DEVIBharatiya Janata Party11411
MOHANIASANGITA KUMARIBharatiya Janata Party18752
BIKRAMSIDDHARTH SAURAVBharatiya Janata Party5601
BAGAHARAM SINGHBharatiya Janata Party6313
AURANGABADTRIVIKRAM NARAYAN SINGHBharatiya Janata Party6794
WAZIRGANJBIRENDRA SINGHBharatiya Janata Party12733
BHAGALPURROHIT PANDEYBharatiya Janata Party13474
BACHHWARASURENDRA MEHTABharatiya Janata Party15841
RAXAULPRAMOD KUMAR SINHABharatiya Janata Party17878
JALEJIBESH KUMARBharatiya Janata Party21862
NAUTANNARAYAN PRASADBharatiya Janata Party22072
KORHAKAVITA DEVIBharatiya Janata Party22257
BETTIAHRENU DEVIBharatiya Janata Party22373
BENIPATTIVINOD NARAYAN JHABharatiya Janata Party23932
LAKHISARAIVIJAY KUMAR SINHABharatiya Janata Party24940
GAYA TOWNPREM KUMARBharatiya Janata Party26423
HISUAANIL SINGHBharatiya Janata Party28119
BUXARANAND MISHRABharatiya Janata Party28353
GOPALGANJSUBHASH SINGHBharatiya Janata Party28972
BIHARSHARIFDR. SUNIL KUMARBharatiya Janata Party29168
BEGUSARAIKUNDAN KUMARBharatiya Janata Party30632
MUZAFFARPURRANJAN KUMARBharatiya Janata Party32657
RIGABAIDYANATH PRASADBharatiya Janata Party33125
PURNIAVIJAY KUMAR KHEMKABharatiya Janata Party33222
PATNA SAHIBRATNESH KUMARBharatiya Janata Party38900
BANMANKHIKRISHNA KUMAR RISHIBharatiya Janata Party45296
KUMHRARSANJAY KUMARBharatiya Janata Party47524
ROSERABIRENDRA KUMARBharatiya Janata Party50533
BATHNAHAANIL KUMARBharatiya Janata Party51769
TARAIYAJANAK SINGHBharatiya Janata Party1329
AMNOURKRISHAN KUMAR MANTOOBharatiya Janata Party3808
SONEPURVINAY KUMAR SINGHBharatiya Janata Party4767
MADHUBANRANA RANDHIRBharatiya Janata Party5492
SITAMARHISUNIL KUMAR PINTUBharatiya Janata Party5562
GAURA BAURAMSUJIT KUMARBharatiya Janata Party5669
HARSIDHIKRISHNANANDAN PASWANBharatiya Janata Party7095
KEOTIMURARI MOHAN JHABharatiya Janata Party7305
CHAPRACHHOTI KUMARIBharatiya Janata Party7600
PRANPURNISHA SINGHBharatiya Janata Party7752
SIWANMANGAL PANDEYBharatiya Janata Party9370
KURHANIKEDAR PD GUPTABharatiya Janata Party9718
KATORIAPURAN LAL TUDUBharatiya Janata Party10986
MOHIUDDINNAGARRAJESH KUMAR SINGHBharatiya Janata Party11682
ALINAGARMAITHILI THAKURBharatiya Janata Party11730
GORIAKOTHIDEVESH KANT SINGHBharatiya Janata Party12385
KHAJAULIARUN SHANKAR PRASADBharatiya Janata Party13126
SAHEBGANJRAJU KUMAR SINGHBharatiya Janata Party13522
MOTIHARIPRAMOD KUMARBharatiya Janata Party13563
BARHARARAGHVENDRA PRATAP SINGHBharatiya Janata Party14403
SHAHPURRAKESH RANJANBharatiya Janata Party15225
BANIAPURKEDAR NATH SINGHBharatiya Janata Party15436
KALYANPURSACHINDRA PRASAD SINGHBharatiya Janata Party15568
CHHATAPURNIRAJ KUMAR SINGHBharatiya Janata Party16178
BAIKUNTHPURMITHILESH TIWARIBharatiya Janata Party16953
HAJIPURAWADHESH SINGHBharatiya Janata Party18509
MUNGERKUMAR PRANAYBharatiya Janata Party18750
PATEPURLAKHENDRA KUMAR RAUSHANBharatiya Janata Party22380
GURUAUPENDRA PRASADBharatiya Janata Party24194
BHABUABHARAT BINDBharatiya Janata Party24415
BARHSIYARAM SINGHBharatiya Janata Party24813
NARPATGANJDEVANTI YADAVBharatiya Janata Party25353
NARKATIAGANJSANJAY KUMAR PANDEYBharatiya Janata Party26458
DANAPURRAM KRIPAL YADAVBharatiya Janata Party29133
LALGANJSANJAY KUMAR SINGHBharatiya Janata Party32167
RAMNAGARNAND KISHOR RAMBharatiya Janata Party35680
CHIRAIALAL BABU PRASAD GUPTABharatiya Janata Party39360
RAJNAGARSUJEET KUMARBharatiya Janata Party42185
TARAPURSAMRAT CHOUDHARYBharatiya Janata Party45843
BANKIPURNITIN NABINBharatiya Janata Party51936
PIRPAINTIMURARI PASAVANBharatiya Janata Party53107
JAMUISHREYASI SINGHBharatiya Janata Party54498
SIKTIVIJAY KUMAR MANDALBharatiya Janata Party19322
KATIHARTARKISHORE PRASADBharatiya Janata Party22154
DARBHANGASANJAY SARAOGIBharatiya Janata Party24593
LAURIYAVINAY BIHARIBharatiya Janata Party26966
BARURAJARUN KUMAR SINGHBharatiya Janata Party29052
BIHPURKUMAR SHAILENDRABharatiya Janata Party30025
AURAIRAMA NISHADBharatiya Janata Party57206

Janata Dal (United) Winners

Nitish Kumar-led Janata Dal (United) managed to grab 85 seats, which is more than double of what the party secured in the 2020 elections.

ConstituencyLeading CandidateLeading PartyMargin
THAKURGANJGOPAL KUMAR AGARWALJanata Dal (United)8822
KARGAHARBASHISTH SINGHJanata Dal (United)35676
HARLAKHISUDHANSHU SHEKHARJanata Dal (United)36236
DUMRAONRAHUL KUMAR SINGHJanata Dal (United)2105
ZIRADEIBHISM PRATAP SINGHJanata Dal (United)2626
GHOSIRITURAJ KUMARJanata Dal (United)11929
BHOREYSUNIL KUMARJanata Dal (United)16163
PHULWARISHYAM RAJAKJanata Dal (United)32657
WARISNAGARMANJARIK MRINALJanata Dal (United)34436
PIPRARAMBILASH KAMATJanata Dal (United)37776
KALYANPURMAHESHWAR HAZARIJanata Dal (United)38586
RAJGIRKAUSHAL KISHOREJanata Dal (United)55428
MANJHIRANDHIR KUMAR SINGHJanata Dal (United)9787
KUSHESHWAR ASTHANATIREK KUMARJanata Dal (United)36441
SIKTASAMMRIDH VARMAJanata Dal (United)47144
RAJPURSANTOSH KUMAR NIRALAJanata Dal (United)9136
BARARIBIJAY SINGHJanata Dal (United)10984
SONBARSHARATNESH SADAJanata Dal (United)13454
BENIPURBINAY KUMAR CHOUDHARYJanata Dal (United)13603
PHULPARASSHEELA KUMARIJanata Dal (United)14099
SAKRAADITYA KUMARJanata Dal (United)15050
KADWADULAL CHANDRA GOSWAMIJanata Dal (United)18368
KHAGARIABABLU KUMARJanata Dal (United)23415
KUCHAIKOTEAMRENDRA KUMAR PANDEYJanata Dal (United)24491
BARBIGHADR. KUMAR PUSPANJAYJanata Dal (United)25493
SUPAULBIJENDRA PRASAD YADAVJanata Dal (United)30803
NALANDASHRAWON KUMARJanata Dal (United)33008
AMARPURJAYANT RAJJanata Dal (United)33221
BELDAURPANNA LAL SINGH PATELJanata Dal (United)35175
RAJA PAKARMAHENDRA RAMJanata Dal (United)48189
HARNAUTHARI NARAYAN SINGHJanata Dal (United)48335
JAMALPURNACHIKETAJanata Dal (United)36228
SANDESHRADHA CHARAN SAHJanata Dal (United)27
NABINAGARCHETAN ANANDJanata Dal (United)112
NARKATIAVISHAL KUMARJanata Dal (United)1443
BELAGANJMANORMA DEVIJanata Dal (United)2882
SINGHESHWARRAMESH RISHIJanata Dal (United)2982
CHERIA - BARIARPURABHISHEK ANANDJanata Dal (United)4119
JHAJHADAMODAR RAWATJanata Dal (United)4262
KURTHAPAPPU KUMAR VERMAJanata Dal (United)5481
TRIVENIGANJSONAM RANIJanata Dal (United)5683
MASAURHIARUN MANJHIJanata Dal (United)7643
HASANPURRAJ KUMAR RAYJanata Dal (United)7914
CHAINPURMD. ZAMA KHANJanata Dal (United)8328
RAFIGANJPRAMOD KUMAR SINGHJanata Dal (United)11956
BAHADURPURMADAN SAHNIJanata Dal (United)12011
BARHARIAINDRADEV SINGHJanata Dal (United)12136
HATHUARAMSEWAK SINGHJanata Dal (United)12348
BARAULIMANJEET KUMAR SINGHJanata Dal (United)12374
SAMASTIPURASHWAMEDH DEVIJanata Dal (United)13875
HILSAKRISHNA MURARI SHARANJanata Dal (United)16012
BABUBARHIMINA KUMARIJanata Dal (United)17568
JAGDISHPURSRIBHAGWAN SINGH KUSHWAHAJanata Dal (United)18193
DARBHANGA RURALRAJESH KUMAR MANDALJanata Dal (United)18392
RUNNISAIDPURPANKAJ KUMARJanata Dal (United)19737
SARAIRANJANVIJAY KUMAR CHOUDHARYJanata Dal (United)20798
MAHARAJGANJHEM NARAYAN SAHJanata Dal (United)21099
DHORAIYAMANISH KUMARJanata Dal (United)22426
SHEIKHPURARANDHIR KUMAR SONIJanata Dal (United)22547
EKMAMANORANJAN SINGHJanata Dal (United)22708
GAIGHATKOMAL SINGHJanata Dal (United)23417
SURSANDPROF. NAGENDRA RAUTJanata Dal (United)23667
SURYAGARHARAMANAND MANDALJanata Dal (United)23861
NOKHANAGENDRA CHANDRAVANSHIJanata Dal (United)24054
LAUKAHASATISH KUMAR SAHJanata Dal (United)25511
KANTIAJIT KUMARJanata Dal (United)25795
MOKAMAANANT KUMAR SINGHJanata Dal (United)28206
NAWADAVIBHA DEVIJanata Dal (United)28646
SULTANGANJLALIT NARAYAN MANDALJanata Dal (United)31136
SHEOHARSHWETA GUPTAJanata Dal (United)31398
BIHARIGANJNIRANJAN KUMAR MEHTAJanata Dal (United)31622
ISLAMPURRUHAIL RANJANJanata Dal (United)32239
VAISHALISIDDHARTH PATELJanata Dal (United)32590
MINAPURAJAY KUMARJanata Dal (United)34238
ALAULIRAM CHANDRA SADAJanata Dal (United)35732
BELHARMANOJ YADAVJanata Dal (United)37206
NIRMALIANIRUDDHA PRASAD YADAVJanata Dal (United)37310
MAHNARUMESH SINGH KUSHWAHAJanata Dal (United)38558
ASTHAWANJITENDRA KUMARJanata Dal (United)40708
KAHALGAONSHUBHANAND MUKESHJanata Dal (United)50112
DHAMDAHALESHI SINGHJanata Dal (United)55159
RUPAULIKALADHAR PRASAD MANDALJanata Dal (United)73572
KESARIASHALINI MISHRAJanata Dal (United)16340
ALAMNAGARNARENDRA NARAYAN YADAVJanata Dal (United)55465
GOPALPURSHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDALJanata Dal (United)58135

Rashtriya Janata Dal Winners

Under the leadership of Tejashwi Prasad Yadav, the RJD managed to grab only 25 seats, with Yadav winning the Raghopur constituency with a margin of 14000 votes.

ConstituencyLeading CandidateLeading PartyMargin
DHAKAFAISAL RAHMANRashtriya Janata Dal178
GOHAMRENDRA KUMARRashtriya Janata Dal3961
WARSALIGANJANITARashtriya Janata Dal7543
BISFIASIF AHMADRashtriya Janata Dal8107
RAGHOPURTEJASHWI PRASAD YADAVRashtriya Janata Dal14532
TIKARIAJAY KUMARRashtriya Janata Dal2058
MARHAURAJITENDRA KUMAR RAIRashtriya Janata Dal27928
JEHANABADRAHUL KUMARRashtriya Janata Dal793
MAHISHIGAUTAM KRISHNARashtriya Janata Dal3740
MATIHANINARENDRA KUMAR SINGH ALIAS BOGO SINGHRashtriya Janata Dal5290
MADHEPURACHANDRA SHEKHARRashtriya Janata Dal7809
RANIGANJAVINASH MANGLAMRashtriya Janata Dal8530
MORWARANVIJAY SAHURashtriya Janata Dal8671
RAGHUNATHPUROSAMA SHAHABRashtriya Janata Dal9248
CHAKAISAVITRI DEVIRashtriya Janata Dal12972
PARSAKARISHMARashtriya Janata Dal25772
BODH GAYAKUMAR SARVJEETRashtriya Janata Dal881
MAKHDUMPURSUBEDAR DASRashtriya Janata Dal1830
BRAHAMPURSHAMBHU NATH YADAVRashtriya Janata Dal3220
FATUHADR. RAMANAND YADAVRashtriya Janata Dal7992
GARKHASURENDRA RAMRashtriya Janata Dal12804
SAHEBPUR KAMALSATTANAND SAMBUDDHA ALIAS LALAN JEERashtriya Janata Dal15721
MANERBHAI BIRENDRARashtriya Janata Dal20034
UJIARPURALOK KUMAR MEHTARashtriya Janata Dal16283
PAROOSHANKAR PRASADRashtriya Janata Dal28827

Indian National Congress Winners

Though Rahul Gandhi and other INC leaders conducted several massive rallies in the state apart from Gandhi's Voter Adhikar Yatra, they failed to get more than 6 seats, with Manohar Prasad Singh of the Manihari constituency winning with the highest margin among INC winners, with a margin of 15000+ votes.

ConstituencyLeading CandidateLeading PartyMargin
FORBESGANJMANOJ BISHWASIndian National Congress221
CHANPATIAABHISHEK RANJANIndian National Congress602
KISHANGANJMD. QAMRUL HODAIndian National Congress12794
VALMIKI NAGARSURENDRA PRASADIndian National Congress1675
ARARIAABIDUR RAHMANIndian National Congress12741
MANIHARIMANOHAR PRASAD SINGHIndian National Congress15168

Other Winners

Other parties include AIMIM, LJP (RV), CPI-ML, VIP, among others. Of these, the LJP (RV) is the fourth-highest party after the BJP, JD(U), and the RJD, with 19 seats.

ConstituencyLeading CandidateLeading PartyMargin
BAISIGHULAM SARWARAllndia Majlis-E-Ittehadul Muslimeen27251
BAHADURGANJMD TAUSEEF ALAMAllndia Majlis-E-Ittehadul Muslimeen28726
JOKIHATMOHAMMAD MURSHID ALAMAllndia Majlis-E-Ittehadul Muslimeen28803
AMOURAKHTARULMANAllndia Majlis-E-Ittehadul Muslimeen38928
KOCHADHAMANMD. SARWAR ALAMAllndia Majlis-E-Ittehadul Muslimeen23021
RAMGARHSATISH KUMAR SINGH YADAVBahujan Samaj Party175
KARAKATARUN SINGH (VILL-AJNAP TOLA)Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)2836
PALIGANJSANDEEP SAURAVCommunist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)6655
BIBHUTIPURAJAY KUMARCommunist Party of India (Marxist)10281
KUTUMBALALAN RAMHindustani Awam Morcha (Secular)21525
BARACHATTIJYOTI DEVIHindustani Awam Morcha (Secular)8893
SIKANDRAPRAPHULL KUMAR MANJHIHindustani Awam Morcha (Secular)23907
ATRIROMIT KUMARHindustani Awam Morcha (Secular)25777
IMAMGANJDEEPA KUMARIHindustani Awam Morcha (Secular)25856
SAHARSAINDRAJEET PRASAD GUPTAIndiannclusive Party2038
BALRAMPURSANGITA DEVILok Janshakti Party (Ram Vilas)389
BAKHRISANJAY KUMARLok Janshakti Party (Ram Vilas)17318
DARAULIVISHNU DEO PASWANLok Janshakti Party (Ram Vilas)9572
KASBANITESH KUMAR SINGHLok Janshakti Party (Ram Vilas)12875
CHENARIMURARI PRASAD GAUTAMLok Janshakti Party (Ram Vilas)21988
GOVINDGANJRAJU TIWARILok Janshakti Party (Ram Vilas)32683
SUGAULIRAJESH KUMAR ALIAS BABLU GUPTALok Janshakti Party (Ram Vilas)58191
BAKHTIARPURARUN KUMAR S/O SATRUGHAN SAOLok Janshakti Party (Ram Vilas)981
RAJAULIVIMAL RAJBANSHILok Janshakti Party (Ram Vilas)3953
SIMRI BAKHTIARPURSANJAY KUMAR SINGHLok Janshakti Party (Ram Vilas)7930
OBRAPRAKASH CHANDRALok Janshakti Party (Ram Vilas)12226
SHERGHATIUDAY KUMAR SINGHLok Janshakti Party (Ram Vilas)13524
BOCHAHANBABY KUMARILok Janshakti Party (Ram Vilas)20316
BELSANDAMIT KUMARLok Janshakti Party (Ram Vilas)22685
GOBINDPURBINITA MEHTALok Janshakti Party (Ram Vilas)22906
NATHNAGARMITHUN KUMARLok Janshakti Party (Ram Vilas)25424
PARBATTABABULAL SHORYALok Janshakti Party (Ram Vilas)34039
DEHRIRAJEEV RANJAN SINGHLok Janshakti Party (Ram Vilas)35968
MAHUASANJAY KUMAR SINGHLok Janshakti Party (Ram Vilas)44997
BAJPATTIRAMESHWAR KUMAR MEHTORashtriya Lok Morcha3395
DINARAALOK KUMAR SINGHRashtriya Lok Morcha10834
MADHUBANIMADHAW ANANDRashtriya Lok Morcha20552
SASARAMSNEHLATARashtriya Lok Morcha25443

