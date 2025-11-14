Bihar Assembly Polls 2025 Winners List | Who Won Where, A Snapshot
The BJP secured 89 seats while the JD(U) secured more than double what it got in the 2020 elections.
Hyderabad: The National Democratic Alliance (NDA) secured a sweeping victory in the Bihar Assembly Polls, with the BJP-JD(U)-led NDA securing 203 seats out of 243 total seats. The Mahagatbandhan (MGB), led by Tejaswi Prasad Yadav of the Rashtriya Janata Dal (RJD), managed to get only 25 seats, which is less than half of what the RJD got in the previous elections. While the INDIA bloc Chief Ministerial candidate Tejashwi Yadav won from the Raghopur seat by 15,000 votes, his allied party, the Indian National Congress, was able to capture only six seats, which is significantly less than the 89 seats that the BJP secured. Prashant Kishor's Jan Suraaj party failed to secure even a single seat, while NDA's Lok Janshakti Party (Ram Vilas) (LJP (RV)) won 19. The AIMIM secured 5 seats, while the Communist Party of India did not get any seats. Here's a snapshot of the winners.
Top 10 Winners By Highest Margin
Kaladhar Prasad Mandal of the JD(U), won over Bima Bharti of the RJD, with a margin of over 73000 votes, making him the winner with the highest margin. Apart from Mandal, seven other candidates won with a margin of over 55000 votes.
|Constituency
|Leading Candidate
|Leading Party
|Trailing Candidate
|Trailing Party
|Margin
|RUPAULI
|KALADHAR PRASAD MANDAL
|Janata Dal (United)
|BIMA BHARTI
|Rashtriya Janata Dal
|73572
|DIGHA
|SANJIV CHAURASIA
|Bharatiya Janata Party
|DIVYA GAUTAM
|Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)
|59079
|SUGAULI
|RAJESH KUMAR ALIAS BABLU GUPTA
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|SHYAM KISHOR CHAUDHARY
|Janshakti Janta Dal
|58191
|GOPALPUR
|SHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDAL
|Janata Dal (United)
|PREM SAGAR ALIAS DABLU YADAV
|Vikassheel Insaan Party
|58135
|AURAI
|RAMA NISHAD
|Bharatiya Janata Party
|BHOGENDRA SAHNI
|Vikassheel Insaan Party
|57206
|ALAMNAGAR
|NARENDRA NARAYAN YADAV
|Janata Dal (United)
|NABIN KUMAR
|Vikassheel Insaan Party
|55465
|RAJGIR
|KAUSHAL KISHORE
|Janata Dal (United)
|BISHWANATH CHAUDHARY
|Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)
|55428
|DHAMDAHA
|LESHI SINGH
|Janata Dal (United)
|SANTOSH KUMAR
|Rashtriya Janata Dal
|55159
|JHANJHARPUR
|NITISH MISHRA
|Bharatiya Janata Party
|RAM NARAYAN YADAV
|Communist Party of India
|54849
|JAMUI
|SHREYASI SINGH
|Bharatiya Janata Party
|MOHAMMAD SHAMSAD ALAM
|Rashtriya Janata Dal
|54498
10 Winners By Lowest Margin
Radha Charan Sah of the JDU won over the RJD candidate Dipu Singh in the Sandesh constituency by a margin of only 27 votes, making Sah the winner with the lowest margin. Apart from Sah, six others won by a margin of less than 500 votes, with Mahesh Paswan of the BJP winning over CPI-ML in Agiaon constituency by only 95 votes.
|Constituency
|Leading Candidate
|Leading Party
|Trailing Candidate
|Trailing Party
|Margin
|SANDESH
|RADHA CHARAN SAH
|Janata Dal (United)
|DIPU SINGH
|Rashtriya Janata Dal
|27
|AGIAON
|MAHESH PASWAN
|Bharatiya Janata Party
|SHIV PRAKASH RANJAN
|Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)
|95
|NABINAGAR
|CHETAN ANAND
|Janata Dal (United)
|AMOD KUMAR SINGH
|Rashtriya Janata Dal
|112
|RAMGARH
|SATISH KUMAR SINGH YADAV
|Bahujan Samaj Party
|ASHOK KUMAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|175
|DHAKA
|FAISAL RAHMAN
|Rashtriya Janata Dal
|PAWAN KUMAR JAISWAL
|Bharatiya Janata Party
|178
|FORBESGANJ
|MANOJ BISHWAS
|Indian National Congress
|VIDYA SAGAR KESHARI
|Bharatiya Janata Party
|221
|BALRAMPUR
|SANGITA DEVI
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|MOHAMMAD ADIL HASAN
|Allndia Majlis-E-Ittehadul Muslimeen
|389
|CHANPATIA
|ABHISHEK RANJAN
|Indian National Congress
|UMAKANT SINGH
|Bharatiya Janata Party
|602
|JEHANABAD
|RAHUL KUMAR
|Rashtriya Janata Dal
|CHANDESHWAR PRASAD
|Janata Dal (United)
|793
|BODH GAYA
|KUMAR SARVJEET
|Rashtriya Janata Dal
|SHYAMDEO PASWAN
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|881
Bharatiya Janata Party Winners
Eighty-nine candidates of the Bharatiya Janata Party secured 89 seats in the latest polls, getting 15 seats more than what it got in the 2020 elections. This makes the BJP the single largest party in Bihar.
|Constituency
|Leading Candidate
|Leading Party
|Margin
|BANKA
|RAM NARAYAN MANDAL
|Bharatiya Janata Party
|23764
|TEGHRA
|RAJNISH KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|35364
|JHANJHARPUR
|NITISH MISHRA
|Bharatiya Janata Party
|54849
|AGIAON
|MAHESH PASWAN
|Bharatiya Janata Party
|95
|TARARI
|VISHAL PRASHANT
|Bharatiya Janata Party
|11464
|ARWAL
|MANOJ KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|14093
|DARAUNDA
|KARNJEET SINGH ALIAS VYAS SINGH
|Bharatiya Janata Party
|18367
|ARRAH
|SANJAY SINGH (TIGER)
|Bharatiya Janata Party
|19581
|DIGHA
|SANJIV CHAURASIA
|Bharatiya Janata Party
|59079
|PIPRA
|SHYAM BABU PRASAD YADAV
|Bharatiya Janata Party
|10745
|HAYAGHAT
|RAM CHANDRA PRASAD
|Bharatiya Janata Party
|11839
|PARIHAR
|GAYETRI DEVI
|Bharatiya Janata Party
|11411
|MOHANIA
|SANGITA KUMARI
|Bharatiya Janata Party
|18752
|BIKRAM
|SIDDHARTH SAURAV
|Bharatiya Janata Party
|5601
|BAGAHA
|RAM SINGH
|Bharatiya Janata Party
|6313
|AURANGABAD
|TRIVIKRAM NARAYAN SINGH
|Bharatiya Janata Party
|6794
|WAZIRGANJ
|BIRENDRA SINGH
|Bharatiya Janata Party
|12733
|BHAGALPUR
|ROHIT PANDEY
|Bharatiya Janata Party
|13474
|BACHHWARA
|SURENDRA MEHTA
|Bharatiya Janata Party
|15841
|RAXAUL
|PRAMOD KUMAR SINHA
|Bharatiya Janata Party
|17878
|JALE
|JIBESH KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|21862
|NAUTAN
|NARAYAN PRASAD
|Bharatiya Janata Party
|22072
|KORHA
|KAVITA DEVI
|Bharatiya Janata Party
|22257
|BETTIAH
|RENU DEVI
|Bharatiya Janata Party
|22373
|BENIPATTI
|VINOD NARAYAN JHA
|Bharatiya Janata Party
|23932
|LAKHISARAI
|VIJAY KUMAR SINHA
|Bharatiya Janata Party
|24940
|GAYA TOWN
|PREM KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|26423
|HISUA
|ANIL SINGH
|Bharatiya Janata Party
|28119
|BUXAR
|ANAND MISHRA
|Bharatiya Janata Party
|28353
|GOPALGANJ
|SUBHASH SINGH
|Bharatiya Janata Party
|28972
|BIHARSHARIF
|DR. SUNIL KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|29168
|BEGUSARAI
|KUNDAN KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|30632
|MUZAFFARPUR
|RANJAN KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|32657
|RIGA
|BAIDYANATH PRASAD
|Bharatiya Janata Party
|33125
|PURNIA
|VIJAY KUMAR KHEMKA
|Bharatiya Janata Party
|33222
|PATNA SAHIB
|RATNESH KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|38900
|BANMANKHI
|KRISHNA KUMAR RISHI
|Bharatiya Janata Party
|45296
|KUMHRAR
|SANJAY KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|47524
|ROSERA
|BIRENDRA KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|50533
|BATHNAHA
|ANIL KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|51769
|TARAIYA
|JANAK SINGH
|Bharatiya Janata Party
|1329
|AMNOUR
|KRISHAN KUMAR MANTOO
|Bharatiya Janata Party
|3808
|SONEPUR
|VINAY KUMAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|4767
|MADHUBAN
|RANA RANDHIR
|Bharatiya Janata Party
|5492
|SITAMARHI
|SUNIL KUMAR PINTU
|Bharatiya Janata Party
|5562
|GAURA BAURAM
|SUJIT KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|5669
|HARSIDHI
|KRISHNANANDAN PASWAN
|Bharatiya Janata Party
|7095
|KEOTI
|MURARI MOHAN JHA
|Bharatiya Janata Party
|7305
|CHAPRA
|CHHOTI KUMARI
|Bharatiya Janata Party
|7600
|PRANPUR
|NISHA SINGH
|Bharatiya Janata Party
|7752
|SIWAN
|MANGAL PANDEY
|Bharatiya Janata Party
|9370
|KURHANI
|KEDAR PD GUPTA
|Bharatiya Janata Party
|9718
|KATORIA
|PURAN LAL TUDU
|Bharatiya Janata Party
|10986
|MOHIUDDINNAGAR
|RAJESH KUMAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|11682
|ALINAGAR
|MAITHILI THAKUR
|Bharatiya Janata Party
|11730
|GORIAKOTHI
|DEVESH KANT SINGH
|Bharatiya Janata Party
|12385
|KHAJAULI
|ARUN SHANKAR PRASAD
|Bharatiya Janata Party
|13126
|SAHEBGANJ
|RAJU KUMAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|13522
|MOTIHARI
|PRAMOD KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|13563
|BARHARA
|RAGHVENDRA PRATAP SINGH
|Bharatiya Janata Party
|14403
|SHAHPUR
|RAKESH RANJAN
|Bharatiya Janata Party
|15225
|BANIAPUR
|KEDAR NATH SINGH
|Bharatiya Janata Party
|15436
|KALYANPUR
|SACHINDRA PRASAD SINGH
|Bharatiya Janata Party
|15568
|CHHATAPUR
|NIRAJ KUMAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|16178
|BAIKUNTHPUR
|MITHILESH TIWARI
|Bharatiya Janata Party
|16953
|HAJIPUR
|AWADHESH SINGH
|Bharatiya Janata Party
|18509
|MUNGER
|KUMAR PRANAY
|Bharatiya Janata Party
|18750
|PATEPUR
|LAKHENDRA KUMAR RAUSHAN
|Bharatiya Janata Party
|22380
|GURUA
|UPENDRA PRASAD
|Bharatiya Janata Party
|24194
|BHABUA
|BHARAT BIND
|Bharatiya Janata Party
|24415
|BARH
|SIYARAM SINGH
|Bharatiya Janata Party
|24813
|NARPATGANJ
|DEVANTI YADAV
|Bharatiya Janata Party
|25353
|NARKATIAGANJ
|SANJAY KUMAR PANDEY
|Bharatiya Janata Party
|26458
|DANAPUR
|RAM KRIPAL YADAV
|Bharatiya Janata Party
|29133
|LALGANJ
|SANJAY KUMAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|32167
|RAMNAGAR
|NAND KISHOR RAM
|Bharatiya Janata Party
|35680
|CHIRAIA
|LAL BABU PRASAD GUPTA
|Bharatiya Janata Party
|39360
|RAJNAGAR
|SUJEET KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|42185
|TARAPUR
|SAMRAT CHOUDHARY
|Bharatiya Janata Party
|45843
|BANKIPUR
|NITIN NABIN
|Bharatiya Janata Party
|51936
|PIRPAINTI
|MURARI PASAVAN
|Bharatiya Janata Party
|53107
|JAMUI
|SHREYASI SINGH
|Bharatiya Janata Party
|54498
|SIKTI
|VIJAY KUMAR MANDAL
|Bharatiya Janata Party
|19322
|KATIHAR
|TARKISHORE PRASAD
|Bharatiya Janata Party
|22154
|DARBHANGA
|SANJAY SARAOGI
|Bharatiya Janata Party
|24593
|LAURIYA
|VINAY BIHARI
|Bharatiya Janata Party
|26966
|BARURAJ
|ARUN KUMAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|29052
|BIHPUR
|KUMAR SHAILENDRA
|Bharatiya Janata Party
|30025
|AURAI
|RAMA NISHAD
|Bharatiya Janata Party
|57206
Janata Dal (United) Winners
Nitish Kumar-led Janata Dal (United) managed to grab 85 seats, which is more than double of what the party secured in the 2020 elections.
|Constituency
|Leading Candidate
|Leading Party
|Margin
|THAKURGANJ
|GOPAL KUMAR AGARWAL
|Janata Dal (United)
|8822
|KARGAHAR
|BASHISTH SINGH
|Janata Dal (United)
|35676
|HARLAKHI
|SUDHANSHU SHEKHAR
|Janata Dal (United)
|36236
|DUMRAON
|RAHUL KUMAR SINGH
|Janata Dal (United)
|2105
|ZIRADEI
|BHISM PRATAP SINGH
|Janata Dal (United)
|2626
|GHOSI
|RITURAJ KUMAR
|Janata Dal (United)
|11929
|BHOREY
|SUNIL KUMAR
|Janata Dal (United)
|16163
|PHULWARI
|SHYAM RAJAK
|Janata Dal (United)
|32657
|WARISNAGAR
|MANJARIK MRINAL
|Janata Dal (United)
|34436
|PIPRA
|RAMBILASH KAMAT
|Janata Dal (United)
|37776
|KALYANPUR
|MAHESHWAR HAZARI
|Janata Dal (United)
|38586
|RAJGIR
|KAUSHAL KISHORE
|Janata Dal (United)
|55428
|MANJHI
|RANDHIR KUMAR SINGH
|Janata Dal (United)
|9787
|KUSHESHWAR ASTHAN
|ATIREK KUMAR
|Janata Dal (United)
|36441
|SIKTA
|SAMMRIDH VARMA
|Janata Dal (United)
|47144
|RAJPUR
|SANTOSH KUMAR NIRALA
|Janata Dal (United)
|9136
|BARARI
|BIJAY SINGH
|Janata Dal (United)
|10984
|SONBARSHA
|RATNESH SADA
|Janata Dal (United)
|13454
|BENIPUR
|BINAY KUMAR CHOUDHARY
|Janata Dal (United)
|13603
|PHULPARAS
|SHEELA KUMARI
|Janata Dal (United)
|14099
|SAKRA
|ADITYA KUMAR
|Janata Dal (United)
|15050
|KADWA
|DULAL CHANDRA GOSWAMI
|Janata Dal (United)
|18368
|KHAGARIA
|BABLU KUMAR
|Janata Dal (United)
|23415
|KUCHAIKOTE
|AMRENDRA KUMAR PANDEY
|Janata Dal (United)
|24491
|BARBIGHA
|DR. KUMAR PUSPANJAY
|Janata Dal (United)
|25493
|SUPAUL
|BIJENDRA PRASAD YADAV
|Janata Dal (United)
|30803
|NALANDA
|SHRAWON KUMAR
|Janata Dal (United)
|33008
|AMARPUR
|JAYANT RAJ
|Janata Dal (United)
|33221
|BELDAUR
|PANNA LAL SINGH PATEL
|Janata Dal (United)
|35175
|RAJA PAKAR
|MAHENDRA RAM
|Janata Dal (United)
|48189
|HARNAUT
|HARI NARAYAN SINGH
|Janata Dal (United)
|48335
|JAMALPUR
|NACHIKETA
|Janata Dal (United)
|36228
|SANDESH
|RADHA CHARAN SAH
|Janata Dal (United)
|27
|NABINAGAR
|CHETAN ANAND
|Janata Dal (United)
|112
|NARKATIA
|VISHAL KUMAR
|Janata Dal (United)
|1443
|BELAGANJ
|MANORMA DEVI
|Janata Dal (United)
|2882
|SINGHESHWAR
|RAMESH RISHI
|Janata Dal (United)
|2982
|CHERIA - BARIARPUR
|ABHISHEK ANAND
|Janata Dal (United)
|4119
|JHAJHA
|DAMODAR RAWAT
|Janata Dal (United)
|4262
|KURTHA
|PAPPU KUMAR VERMA
|Janata Dal (United)
|5481
|TRIVENIGANJ
|SONAM RANI
|Janata Dal (United)
|5683
|MASAURHI
|ARUN MANJHI
|Janata Dal (United)
|7643
|HASANPUR
|RAJ KUMAR RAY
|Janata Dal (United)
|7914
|CHAINPUR
|MD. ZAMA KHAN
|Janata Dal (United)
|8328
|RAFIGANJ
|PRAMOD KUMAR SINGH
|Janata Dal (United)
|11956
|BAHADURPUR
|MADAN SAHNI
|Janata Dal (United)
|12011
|BARHARIA
|INDRADEV SINGH
|Janata Dal (United)
|12136
|HATHUA
|RAMSEWAK SINGH
|Janata Dal (United)
|12348
|BARAULI
|MANJEET KUMAR SINGH
|Janata Dal (United)
|12374
|SAMASTIPUR
|ASHWAMEDH DEVI
|Janata Dal (United)
|13875
|HILSA
|KRISHNA MURARI SHARAN
|Janata Dal (United)
|16012
|BABUBARHI
|MINA KUMARI
|Janata Dal (United)
|17568
|JAGDISHPUR
|SRIBHAGWAN SINGH KUSHWAHA
|Janata Dal (United)
|18193
|DARBHANGA RURAL
|RAJESH KUMAR MANDAL
|Janata Dal (United)
|18392
|RUNNISAIDPUR
|PANKAJ KUMAR
|Janata Dal (United)
|19737
|SARAIRANJAN
|VIJAY KUMAR CHOUDHARY
|Janata Dal (United)
|20798
|MAHARAJGANJ
|HEM NARAYAN SAH
|Janata Dal (United)
|21099
|DHORAIYA
|MANISH KUMAR
|Janata Dal (United)
|22426
|SHEIKHPURA
|RANDHIR KUMAR SONI
|Janata Dal (United)
|22547
|EKMA
|MANORANJAN SINGH
|Janata Dal (United)
|22708
|GAIGHAT
|KOMAL SINGH
|Janata Dal (United)
|23417
|SURSAND
|PROF. NAGENDRA RAUT
|Janata Dal (United)
|23667
|SURYAGARHA
|RAMANAND MANDAL
|Janata Dal (United)
|23861
|NOKHA
|NAGENDRA CHANDRAVANSHI
|Janata Dal (United)
|24054
|LAUKAHA
|SATISH KUMAR SAH
|Janata Dal (United)
|25511
|KANTI
|AJIT KUMAR
|Janata Dal (United)
|25795
|MOKAMA
|ANANT KUMAR SINGH
|Janata Dal (United)
|28206
|NAWADA
|VIBHA DEVI
|Janata Dal (United)
|28646
|SULTANGANJ
|LALIT NARAYAN MANDAL
|Janata Dal (United)
|31136
|SHEOHAR
|SHWETA GUPTA
|Janata Dal (United)
|31398
|BIHARIGANJ
|NIRANJAN KUMAR MEHTA
|Janata Dal (United)
|31622
|ISLAMPUR
|RUHAIL RANJAN
|Janata Dal (United)
|32239
|VAISHALI
|SIDDHARTH PATEL
|Janata Dal (United)
|32590
|MINAPUR
|AJAY KUMAR
|Janata Dal (United)
|34238
|ALAULI
|RAM CHANDRA SADA
|Janata Dal (United)
|35732
|BELHAR
|MANOJ YADAV
|Janata Dal (United)
|37206
|NIRMALI
|ANIRUDDHA PRASAD YADAV
|Janata Dal (United)
|37310
|MAHNAR
|UMESH SINGH KUSHWAHA
|Janata Dal (United)
|38558
|ASTHAWAN
|JITENDRA KUMAR
|Janata Dal (United)
|40708
|KAHALGAON
|SHUBHANAND MUKESH
|Janata Dal (United)
|50112
|DHAMDAHA
|LESHI SINGH
|Janata Dal (United)
|55159
|RUPAULI
|KALADHAR PRASAD MANDAL
|Janata Dal (United)
|73572
|KESARIA
|SHALINI MISHRA
|Janata Dal (United)
|16340
|ALAMNAGAR
|NARENDRA NARAYAN YADAV
|Janata Dal (United)
|55465
|GOPALPUR
|SHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDAL
|Janata Dal (United)
|58135
Rashtriya Janata Dal Winners
Under the leadership of Tejashwi Prasad Yadav, the RJD managed to grab only 25 seats, with Yadav winning the Raghopur constituency with a margin of 14000 votes.
|Constituency
|Leading Candidate
|Leading Party
|Margin
|DHAKA
|FAISAL RAHMAN
|Rashtriya Janata Dal
|178
|GOH
|AMRENDRA KUMAR
|Rashtriya Janata Dal
|3961
|WARSALIGANJ
|ANITA
|Rashtriya Janata Dal
|7543
|BISFI
|ASIF AHMAD
|Rashtriya Janata Dal
|8107
|RAGHOPUR
|TEJASHWI PRASAD YADAV
|Rashtriya Janata Dal
|14532
|TIKARI
|AJAY KUMAR
|Rashtriya Janata Dal
|2058
|MARHAURA
|JITENDRA KUMAR RAI
|Rashtriya Janata Dal
|27928
|JEHANABAD
|RAHUL KUMAR
|Rashtriya Janata Dal
|793
|MAHISHI
|GAUTAM KRISHNA
|Rashtriya Janata Dal
|3740
|MATIHANI
|NARENDRA KUMAR SINGH ALIAS BOGO SINGH
|Rashtriya Janata Dal
|5290
|MADHEPURA
|CHANDRA SHEKHAR
|Rashtriya Janata Dal
|7809
|RANIGANJ
|AVINASH MANGLAM
|Rashtriya Janata Dal
|8530
|MORWA
|RANVIJAY SAHU
|Rashtriya Janata Dal
|8671
|RAGHUNATHPUR
|OSAMA SHAHAB
|Rashtriya Janata Dal
|9248
|CHAKAI
|SAVITRI DEVI
|Rashtriya Janata Dal
|12972
|PARSA
|KARISHMA
|Rashtriya Janata Dal
|25772
|BODH GAYA
|KUMAR SARVJEET
|Rashtriya Janata Dal
|881
|MAKHDUMPUR
|SUBEDAR DAS
|Rashtriya Janata Dal
|1830
|BRAHAMPUR
|SHAMBHU NATH YADAV
|Rashtriya Janata Dal
|3220
|FATUHA
|DR. RAMANAND YADAV
|Rashtriya Janata Dal
|7992
|GARKHA
|SURENDRA RAM
|Rashtriya Janata Dal
|12804
|SAHEBPUR KAMAL
|SATTANAND SAMBUDDHA ALIAS LALAN JEE
|Rashtriya Janata Dal
|15721
|MANER
|BHAI BIRENDRA
|Rashtriya Janata Dal
|20034
|UJIARPUR
|ALOK KUMAR MEHTA
|Rashtriya Janata Dal
|16283
|PAROO
|SHANKAR PRASAD
|Rashtriya Janata Dal
|28827
Indian National Congress Winners
Though Rahul Gandhi and other INC leaders conducted several massive rallies in the state apart from Gandhi's Voter Adhikar Yatra, they failed to get more than 6 seats, with Manohar Prasad Singh of the Manihari constituency winning with the highest margin among INC winners, with a margin of 15000+ votes.
|Constituency
|Leading Candidate
|Leading Party
|Margin
|FORBESGANJ
|MANOJ BISHWAS
|Indian National Congress
|221
|CHANPATIA
|ABHISHEK RANJAN
|Indian National Congress
|602
|KISHANGANJ
|MD. QAMRUL HODA
|Indian National Congress
|12794
|VALMIKI NAGAR
|SURENDRA PRASAD
|Indian National Congress
|1675
|ARARIA
|ABIDUR RAHMAN
|Indian National Congress
|12741
|MANIHARI
|MANOHAR PRASAD SINGH
|Indian National Congress
|15168
Other Winners
Other parties include AIMIM, LJP (RV), CPI-ML, VIP, among others. Of these, the LJP (RV) is the fourth-highest party after the BJP, JD(U), and the RJD, with 19 seats.
|Constituency
|Leading Candidate
|Leading Party
|Margin
|BAISI
|GHULAM SARWAR
|Allndia Majlis-E-Ittehadul Muslimeen
|27251
|BAHADURGANJ
|MD TAUSEEF ALAM
|Allndia Majlis-E-Ittehadul Muslimeen
|28726
|JOKIHAT
|MOHAMMAD MURSHID ALAM
|Allndia Majlis-E-Ittehadul Muslimeen
|28803
|AMOUR
|AKHTARULMAN
|Allndia Majlis-E-Ittehadul Muslimeen
|38928
|KOCHADHAMAN
|MD. SARWAR ALAM
|Allndia Majlis-E-Ittehadul Muslimeen
|23021
|RAMGARH
|SATISH KUMAR SINGH YADAV
|Bahujan Samaj Party
|175
|KARAKAT
|ARUN SINGH (VILL-AJNAP TOLA)
|Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)
|2836
|PALIGANJ
|SANDEEP SAURAV
|Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)
|6655
|BIBHUTIPUR
|AJAY KUMAR
|Communist Party of India (Marxist)
|10281
|KUTUMBA
|LALAN RAM
|Hindustani Awam Morcha (Secular)
|21525
|BARACHATTI
|JYOTI DEVI
|Hindustani Awam Morcha (Secular)
|8893
|SIKANDRA
|PRAPHULL KUMAR MANJHI
|Hindustani Awam Morcha (Secular)
|23907
|ATRI
|ROMIT KUMAR
|Hindustani Awam Morcha (Secular)
|25777
|IMAMGANJ
|DEEPA KUMARI
|Hindustani Awam Morcha (Secular)
|25856
|SAHARSA
|INDRAJEET PRASAD GUPTA
|Indiannclusive Party
|2038
|BALRAMPUR
|SANGITA DEVI
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|389
|BAKHRI
|SANJAY KUMAR
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|17318
|DARAULI
|VISHNU DEO PASWAN
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|9572
|KASBA
|NITESH KUMAR SINGH
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|12875
|CHENARI
|MURARI PRASAD GAUTAM
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|21988
|GOVINDGANJ
|RAJU TIWARI
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|32683
|SUGAULI
|RAJESH KUMAR ALIAS BABLU GUPTA
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|58191
|BAKHTIARPUR
|ARUN KUMAR S/O SATRUGHAN SAO
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|981
|RAJAULI
|VIMAL RAJBANSHI
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|3953
|SIMRI BAKHTIARPUR
|SANJAY KUMAR SINGH
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|7930
|OBRA
|PRAKASH CHANDRA
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|12226
|SHERGHATI
|UDAY KUMAR SINGH
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|13524
|BOCHAHAN
|BABY KUMARI
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|20316
|BELSAND
|AMIT KUMAR
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|22685
|GOBINDPUR
|BINITA MEHTA
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|22906
|NATHNAGAR
|MITHUN KUMAR
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|25424
|PARBATTA
|BABULAL SHORYA
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|34039
|DEHRI
|RAJEEV RANJAN SINGH
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|35968
|MAHUA
|SANJAY KUMAR SINGH
|Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
|44997
|BAJPATTI
|RAMESHWAR KUMAR MEHTO
|Rashtriya Lok Morcha
|3395
|DINARA
|ALOK KUMAR SINGH
|Rashtriya Lok Morcha
|10834
|MADHUBANI
|MADHAW ANAND
|Rashtriya Lok Morcha
|20552
|SASARAM
|SNEHLATA
|Rashtriya Lok Morcha
|25443