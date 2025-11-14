ETV Bharat / state

Bihar Assembly Polls 2025 Winners List | Who Won Where, A Snapshot

BJP workers celebrate NDA's lead in the Bihar Assembly election results at the party office in Patna on Friday. ( Representational Image/IANS )

Hyderabad: The National Democratic Alliance (NDA) secured a sweeping victory in the Bihar Assembly Polls, with the BJP-JD(U)-led NDA securing 203 seats out of 243 total seats. The Mahagatbandhan (MGB), led by Tejaswi Prasad Yadav of the Rashtriya Janata Dal (RJD), managed to get only 25 seats, which is less than half of what the RJD got in the previous elections. While the INDIA bloc Chief Ministerial candidate Tejashwi Yadav won from the Raghopur seat by 15,000 votes, his allied party, the Indian National Congress, was able to capture only six seats, which is significantly less than the 89 seats that the BJP secured. Prashant Kishor's Jan Suraaj party failed to secure even a single seat, while NDA's Lok Janshakti Party (Ram Vilas) (LJP (RV)) won 19. The AIMIM secured 5 seats, while the Communist Party of India did not get any seats. Here's a snapshot of the winners.

Top 10 Winners By Highest Margin

Kaladhar Prasad Mandal of the JD(U), won over Bima Bharti of the RJD, with a margin of over 73000 votes, making him the winner with the highest margin. Apart from Mandal, seven other candidates won with a margin of over 55000 votes.