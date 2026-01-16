Andhra Pradesh Ablaze With Sankranthi Joy: Cockfights, Bullock Races, And Festive Thrills
These events embodied Sankranthi's spirit of unity, gratitude for farmers and cattle, and vibrant rural pride, turning Andhra Pradesh into a harvest celebration hub.
Published : January 16, 2026 at 3:03 PM IST
Amaravati: This Sankranthi rocked the state with non-stop celebrations. Cockfights packed arenas with crore-level bets and cheering crowds, bullock races and cultural events drew huge turnouts. From Vijayawada to the Godavari districts, families enjoyed traditions, games, and temple rituals amid high excitement and big wins.
Statewide, festive arenas buzzed from cultural floats, like Lingaraopalem's Sri Ramalingeswara Swamy procession in Edlapadu mandal in Palnadu district, to kabaddi in Markapuram district and rangoli contests in Kurnool's Kallur.
Cockfights Ignite Massive Crowds and Crores in Bets
Cockfights dominated, running for a second day (on January 14) across coastal regions with arenas resembling village fairs. Gamblers showered notes as organisers chanted "Fight, Raja, fight!", exchanging crores amid traditional games like Kotha Mukkalu, Gundata, Andar-Baahar, and Lona Bayata. Women and children watched keenly from special galleries, NRIs from abroad joined locals, and high-tech setups offered food, viewing stands, bikes, and scooters as prizes.
In West Godavari's Tadepalligudem, Paiboyina Venkataramaiah's event turned Ramesh from Rajahmundry into a crorepati--his Dega breed rooster triumphed over Prabhakar's Sethuva bird from Gudivada, clinching Rs 1.53 crore after six months of nurturing.
In undivided Krishna district, Vijayawada outskirts like Kesarapalli, Kankipadu, Ramavarappadu, Gunadala, and Penamaluru hosted movie-set-like venues; Avanigadda's Puligadda groves saw bouncer-guarded cockfights and card games. Bapatla MLA Kondiah visited Vetapalem's Katarivaripalem.
Godavari districts amplified the frenzy
Dr BR Ambedkar Konaseema's Muramalla, supervised by Mummidivaram MLA Datla Buchibabu, managed traffic chaos; Ravulapalem drew MP Ganti Harish Madhur Balayogi and Janasena's Bandaru Srinivas for prize-giving; Eluru's arenas overflowed.
Bullock Races Honour Rural Roots
Bullock cart races symbolised farming heritage. Anakapalli's Munagapaka hosted district-level thrills inaugurated by MP CM Ramesh and MLA Sundarapu Vijay Kumar, praised by leaders like Dadi Veerabhadra Rao for preserving Telugu traditions.
Nandyal's Pratkota in Pagidala mandal featured Ongole bulls, with former MLA Byreddy Rajasekhar Reddy lauding their nod to harvest toil.
Bapatla's Annambotlavaripalem added Ongole cart-pulling excitement.
