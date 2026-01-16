ETV Bharat / state

Andhra Pradesh Ablaze With Sankranthi Joy: Cockfights, Bullock Races, And Festive Thrills

Andhra Pradesh Ablaze With Sankranthi Joy: Cockfights, Bullock Races, And Festive Thrills ( ETV Bharat )

Amaravati: This Sankranthi rocked the state with non-stop celebrations. Cockfights packed arenas with crore-level bets and cheering crowds, bullock races and cultural events drew huge turnouts. From Vijayawada to the Godavari districts, families enjoyed traditions, games, and temple rituals amid high excitement and big wins.

Statewide, festive arenas buzzed from cultural floats, like Lingaraopalem's Sri Ramalingeswara Swamy procession in Edlapadu mandal in Palnadu district, to kabaddi in Markapuram district and rangoli contests in Kurnool's Kallur.

Cockfights Ignite Massive Crowds and Crores in Bets

Cockfights dominated, running for a second day (on January 14) across coastal regions with arenas resembling village fairs. Gamblers showered notes as organisers chanted "Fight, Raja, fight!", exchanging crores amid traditional games like Kotha Mukkalu, Gundata, Andar-Baahar, and Lona Bayata. Women and children watched keenly from special galleries, NRIs from abroad joined locals, and high-tech setups offered food, viewing stands, bikes, and scooters as prizes.

In West Godavari's Tadepalligudem, Paiboyina Venkataramaiah's event turned Ramesh from Rajahmundry into a crorepati--his Dega breed rooster triumphed over Prabhakar's Sethuva bird from Gudivada, clinching Rs 1.53 crore after six months of nurturing.

In undivided Krishna district, Vijayawada outskirts like Kesarapalli, Kankipadu, Ramavarappadu, Gunadala, and Penamaluru hosted movie-set-like venues; Avanigadda's Puligadda groves saw bouncer-guarded cockfights and card games. Bapatla MLA Kondiah visited Vetapalem's Katarivaripalem.

Godavari districts amplified the frenzy