18 Trains Cancelled, Several Short-Terminated Over Railway Modernization Work In Odisha's Jharsuguda
East Coast Railway has advised passengers to visit National Train Enquiry System or check the official railway website for train-related updates.
Published : November 29, 2026 at 8:57 PM IST
By Bikash Das
Bhubaneswar: Owing to safety-related modernization work at Odisha's Jharsuguda railway station under Chakradharpur Division of South Eastern Railway, several trains have been cancelled, diverted and short-terminated (partially cancelled).
A total of 18 trains have been cancelled due to the modernization work. The East Coast Railway informed that, in addition to the diversion of five trains, several others including the Vande Bharat Express will remain partially cancelled.
Cancelled Trains
1. 18125/18126 Rourkela–Puri–Rourkela Express: From November 29 to December 17
2. 22862 Kantabanji–Howrah Ispat Express: December 12, 14, 16, and 18
3. 12871 Howrah–Junagarh Ispat Express: December 12, 14, and 16
4. 12872 Junagarh–Howrah Ispat Express: December 13, 15, and 17
5. 18309 Sambalpur–Jammu Tawi Express: December 7, 8, 10, 14, and 15
6. 18310 Jammu Tawi–Sambalpur Express: November 29 and December 10, 11, 13, 17, and 18
7. 18107 Rourkela–Jagdalpur Express: December 1 and December 7 to the 15
8. 18108 Jagdalpur–Rourkela Express: December 2 and from December 8 to 16
9. 18005 Howrah–Jagdalpur Samaleswari Express: From December 12 to 14
10. 18006 Jagdalpur–Howrah Samaleswari Express: From December 14 to 16
11. 18403 Bhubaneswar–Dhanbad Express: December 11 and 13
12. 18404 Dhanbad–Bhubaneswar Express: December 12 and 14
13. 18117 Rourkela–Gunupur Rajyarani Express: From December 11 to 15
14. 18118 Gunupur–Rourkela Rajyarani Express: From December 12 to 16
15. 68031/68032 Jharsuguda–Sambalpur–Jharsuguda MEMU: Until December 17, 2026
16. 68033/68034 Jharsuguda–Sambalpur–Jharsuguda MEMU: Until December 17
17. 22839/22840 Rourkela–Bhubaneswar–Rourkela Intercity Express: From December 11 to 15
18. 22861 Howrah–Kantabanji Ispat Express: December 11, 13, 15, and 17
Trains with diverted routes
1. 18478 Yog Nagari Rishikesh–Puri Kalinga Utkal Express: On December 5 and from December 7 to 14. The train will run via the Ib – Jharsuguda Road – Sambalpur City – Angul – Cuttack route, instead of the Jharsuguda – Rourkela – Tatanagar – Hijli – Bhadrak – Cuttack route.
2. 18477 Puri – Yog Nagari Rishikesh Kalinga Utkal Express: From December 6 to 15. The train will run via the Cuttack – Angul – Sambalpur City – Jharsuguda Road route, instead of the Cuttack – Bhadrak – Hijli – Tatanagar – Rourkela – Jharsuguda route.
3. 22805 Bhubaneswar–Anand Vihar Terminal Superfast Express: On December 12. The train will run via the cuttack– Bhadrak– Hijli– Midnapore– Adra– Gomoh route instead of the Cuttack–Angul– Jharsuguda– Rourkela– Chakradharpur–Gomoh route.
4. 20818 New Delhi–Bhubaneswar Rajdhani Express: On December 6 and 13. The train will run via the Gomoh–Adra–Midnapore–Hijli–Bhadrak–Cuttack route instead of the Gomoh–Chakradharpur–Rourkela–Jharsuguda–Angul–Cuttack route.
5. 22806 Anand Vihar Terminal–Bhubaneswar Rajdhani Express: On December 14 and 21. The train will run via the Gomoh–Adra–Midnapore–Hijli– Bhadrak–Cuttack route instead of its usual route via Gomoh–Chakradharpur–Rourkela–Jharsuguda–Angul–Cuttack.
Trains partially terminated
1. 15028 Gorakhpur–Sambalpur Maurya Express- The train will terminate its journey at Hatia. Its service between Hatia and Sambalpur will remain cancelled on November 30, December 6, and from December 8 to December 15.
2. 15027 Sambalpur–Gorakhpur Maurya Express: The train will commence its journey from Hatia instead of Sambalpur. Its operation between Sambalpur and Hatia will remain cancelled on December 1, 7, and from December 9 to 16.
3. 20836/20835 Puri–Rourkela–Puri Vande Bharat Express: The journey of the train will be short-terminated at Sambalpur City and will also originate (short-originate) from there. Its operation between Sambalpur City and Rourkela will remain cancelled on December 7, 9, 11, 12, 13, 14, and 16.
Passengers are advised to plan their travel keeping the changes in train operations in mind. East Coast Railway has advised passengers to visit the 'National Train Enquiry System' (NTES) or check the official railway website for train-related updates before commencing their journey.
Also Read
Railways Board Asks Zones To Ensure Braking Tests After Train Handover Following Assam Derailment