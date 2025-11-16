IPL Retentions 2026: 81 Released, 173 Retained; KKR Release Russell In Shocking Move
The IPL franchises announced their list of released and retained players ahead of the 2026 edition.
Published : November 16, 2025 at 10:10 AM IST
Hyderabad: 2026 is all set to host the next edition of the Indian Premier League (IPL), and all 10 franchises revealed their released and retained players for the upcoming season. Amongst the 10 IPL cricket teams, Punjab Kings (PBKS) retained the maximum number of players, continuing with 21 players from the squad. Kolkata Knight Riders (KKR) will head into the auction with the least number of players as they have retained only 12 cricketers.
KKR came up with the shocking decision to release Andre Russell, who has been part of the team since 2014. Also, they released Venkatesh Iyer, who was the franchise’s most expensive pick last season.
November 15, 2025
Chennai Super Kings (CSK) released 13 players - the maximum number released by a franchise. Considering the players released by KKR, the team seems to head into the mini auction to rebuild the team.
🚨 NEWS 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) November 15, 2025
The player retention window for #TATAIPL 2026 season closed on November 15, 2025, with all 10 franchises confirming their retained players ahead of the auction.
The #TATAIPLAuction will take place on 16th December at the Etihad Arena in Abu Dhabi.
More details 🔽…
IPL Retained And Released Players List
Chennai Super Kings (CSK)
Purse remaining: INR 43.40 crores
Slots available: 9 (4 overseas)
Players retained: MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson (traded in from RR), Ayush Mhatre, Dewald Brewis, Shivam Dube, Urvil Patel, Noor Ahmad, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Khaleel Ahmed, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Jamie Overton, Gurjapneet Singh, Anshul Kamboj
Players released: Ravindra Jadeja (traded to RR), Andre Siddarth, Deepak Hooda, Devon Conway, Rachin Ravindra, Matheesha Pathirana, Sam Curran (traded to RR), Kamlesh Nagarkoti, Rahul Tripathi, Shaikh Rasheed, Vansh Bedi, Vijay Shankar
Delhi Capitals (DC)
Purse remaining: INR 21.80 crore
Slots available: 8 (5 overseas)
Players retained: Nitish Rana (traded in from RR), Abishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Sameer Rizvi, T Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam
Players released: Donovan Ferreira (traded to RR), Darshan Nalkande, Faf du Plessis, Jake Fraser-McGurk, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Sediqullah Atal
Gujarat Titans (GT)
Purse remaining: INR 12.90 crore
Slots available: 5 (4 overseas)
Players retained: Anuj Rawat, Glenn Phillips, Gurnoor Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Jos Buttler, Kagiso Rabada, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Mohammed Siraj, Arshad Khan, Nishant Sindhu, Prasidh Krishna, R Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan, B Sai Sudharsan, M Shahrukh Khan, Shubman Gill, Washington Sundar
Players released: Sherfane Rutherford (traded to MI), Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, Karim Janat, Kulwant Khejroliya, Mahipal Lomror
Kolkata Knight Riders (KKR)
Purse remaining: INR 64.30 crore
Slots available: 13 (6 overseas)
Players retained: Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy
Players released: Andre Russell, Anrich Nortje, Chetan Sakariya, Luvnith Sisodia, Moeen Ali, Quinton de Kock, Rahmanullah Gurbaz, Spencer Johnson, Venkatesh Iyer
Lucknow Super Giants (LSG)
Purse remaining: INR 22.95 crore
Slots available: 6 (4 overseas)
Players retained: Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Arjun Tendulkar (traded in from MI), Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Mohammed Shami (traded in from SRH), Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Rishabh Pant, Shahbaz Ahmed
Players released: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Ravi Bishnoi, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur (traded to MI), Akash Deep, Shamar Joseph
Mumbai Indians (MI)
Purse remaining: INR 2.75 crore
Slots available: 5 (1 overseas)
Players retained: Shardul Thakur (traded in from LSG), Sherfane Rutherford (traded in from GT), Mayank Markande (traded in from KKR), AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Trent Boult, Will Jacks
Players released: Arjun Tendulkar (traded to LSG), Bevon Jacobs, Karn Sharma, Lizaad Williams, Mujeeb Ur Rahman, Reece Topley, Krishnan Shrijith, Satyanarayana Raju, Vignesh Puthur
Punjab Kings (PBKS)
Purse remaining: INR 11.50 crore
Slots available: 4 (2 overseas)
Players retained: Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal
Players released: Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kyle Jamieson, Kuldeep Sen, Praveen Dubey
Rajasthan Royals
Purse remaining: INR 16.05 crore
Slots available: 9 (1 overseas)
Players retained: Donovan Ferreira (traded in from DC), Ravindra Jadeja (traded in from CSK), Sam Curran (traded in from CSK), Dhruv Jurel, Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-Dre Pretorius, Nandre Burger, Riyan Parag, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Yudhvir Singh
Players released: Sanju Samson (traded to CSK), Nitish Rana (traded to DC), Akash Madhwal, Ashok Sharma, Fazalhaq Farooqi, Kumar Kartikeya, Kunal Singh Rathore, Maheesh Theekshana, Wanindu Hasaranga
Royal Challengers Bengaluru (RCB)
Purse remaining: INR 16.40 crore
Slots available: 8 (2 overseas)
Players retained: Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar, Tim David, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Jitesh Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Yash Dayal, Josh Hazlewood, Suyash Sharma, Abhinandan Singh, Jacob Bethell, Nuwan Thushara, Rasikh Dar, Swapnil Singh
Players released: Liam Livingstone, Lungi Ngidi, Mayank Agarwal, Manoj Bhandage, Swastik Chikara, Mohit Rathee
Sunrisers Hyderabad (SRH)
Purse remaining: INR 25.50 crore
Slots available: 10 (2 overseas)
Players retained: Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, R Smaran, Travis Head, Zeeshan Ansari
Players released: Mohammed Shami (traded to LSG), Atharva Taide, Sachin Baby, Abhinav Manohar, Wiaan Mulder, Adam Zampa, Simarjeet Singh, Rahul Chahar