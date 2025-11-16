ETV Bharat / sports

IPL Retentions 2026: 81 Released, 173 Retained; KKR Release Russell In Shocking Move

Representative Image ( AFP )

Purse remaining: INR 22.95 crore

Slots available: 6 (4 overseas)

Players retained: Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Arjun Tendulkar (traded in from MI), Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Mohammed Shami (traded in from SRH), Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Rishabh Pant, Shahbaz Ahmed

Players released: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Ravi Bishnoi, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur (traded to MI), Akash Deep, Shamar Joseph

Mumbai Indians (MI)

Purse remaining: INR 2.75 crore

Slots available: 5 (1 overseas)

Players retained: Shardul Thakur (traded in from LSG), Sherfane Rutherford (traded in from GT), Mayank Markande (traded in from KKR), AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Trent Boult, Will Jacks

Players released: Arjun Tendulkar (traded to LSG), Bevon Jacobs, Karn Sharma, Lizaad Williams, Mujeeb Ur Rahman, Reece Topley, Krishnan Shrijith, Satyanarayana Raju, Vignesh Puthur

Punjab Kings (PBKS)

Purse remaining: INR 11.50 crore

Slots available: 4 (2 overseas)

Players retained: Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal

Players released: Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kyle Jamieson, Kuldeep Sen, Praveen Dubey

Rajasthan Royals

Purse remaining: INR 16.05 crore

Slots available: 9 (1 overseas)

Players retained: Donovan Ferreira (traded in from DC), Ravindra Jadeja (traded in from CSK), Sam Curran (traded in from CSK), Dhruv Jurel, Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-Dre Pretorius, Nandre Burger, Riyan Parag, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Yudhvir Singh

Players released: Sanju Samson (traded to CSK), Nitish Rana (traded to DC), Akash Madhwal, Ashok Sharma, Fazalhaq Farooqi, Kumar Kartikeya, Kunal Singh Rathore, Maheesh Theekshana, Wanindu Hasaranga

Royal Challengers Bengaluru (RCB)

Purse remaining: INR 16.40 crore

Slots available: 8 (2 overseas)

Players retained: Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar, Tim David, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Jitesh Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Yash Dayal, Josh Hazlewood, Suyash Sharma, Abhinandan Singh, Jacob Bethell, Nuwan Thushara, Rasikh Dar, Swapnil Singh

Players released: Liam Livingstone, Lungi Ngidi, Mayank Agarwal, Manoj Bhandage, Swastik Chikara, Mohit Rathee

Sunrisers Hyderabad (SRH)

Purse remaining: INR 25.50 crore

Slots available: 10 (2 overseas)

Players retained: Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, R Smaran, Travis Head, Zeeshan Ansari

Players released: Mohammed Shami (traded to LSG), Atharva Taide, Sachin Baby, Abhinav Manohar, Wiaan Mulder, Adam Zampa, Simarjeet Singh, Rahul Chahar