Full Squad Of All 10 Teams After The IPL 2026 Mini Auction
All 10 IPL teams stacked up the maximum limit of 25 players in their teams.
Published : December 17, 2025 at 10:46 AM IST
Hyderabad: The IPL 2026 mini auction was held in Abu Dhabi on December 16, 2025. All ten teams spent ₹215.45 crore to fill 77 vacant slots. Australian all-rounder Cameron Green was the most expensive player in the auction, bought by the Kolkata Knight Riders (KKR) for a record ₹25.20 crore. He became the most expensive overseas player in Indian Premier League history and the third most expensive in the tournament's history.
Additionally, India's Prashanth Veer and Kartik Sharma were the most expensive uncapped players in IPL history. Both were bought by Chennai Super Kings (CSK) for ₹14.20 crores each. Meanwhile, Mathisha Pathirana made headlines by getting a value of ₹18 crores from Kolkata Knight Riders (KKR) at the auction table, becoming the highest-paid Sri Lankan player in IPL history. Now that all 10 teams have completed their squads following the mini-auction, let's take a look at those squads.
- Chennai Super Kings (CSK)
Ruturaj Gaikwad, Aman Khan, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, MS Dhoni, Kartik Sharma, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Noor Ahmad, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Sanju Samson, Akeal Hosein, Prashant Veer, Matthew Short, Sarfaraz Khan, Matt Henry, Rahul Chahar, Zak Foulkes.
- Mumbai Indians (MI)
Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Quinton de Kock, Tilak Varma, Robin Minz, Ryan Rickelton, Hardik Pandya, Atharva Ankolekar, Naman Dhir, Mitchell Santner, Will Jacks, Corbin Bosch, Shardul Thakur, Raj Bawa, Trent Boult, Jasprit Bumrah, Deepak Chahar, Raghu Sharma, Ashwani Kumar, AM Ghazanfar, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, Danish Malewar, Mohammad Izhar, Mayank Rawat
- Kolkata Knight Riders (KKR)
Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Umran Malik, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Varun Chakravarthy, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Rachin Ravindra, Vaibhav Arora, Prashant Solanki, Cameron Green, Mustafizur Rahman, Tejasvi Singh, Finn Allen, Tim Seifert, Akash Deep, Matheesha Pathirana, Rahul Tripathi, Daksh Kamra, Sarthak Ranjan, Kartik Tyagi.
- Royal Challengers Bengaluru (RCB)
Rajat Patidar, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, Suyash Sharma, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Satvik Deswal, Mangesh Yadav, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Kanishk Chouhan, Vihaan Malhotra
- Punjab Kings (PBKS)
Shreyas Iyer, Nehal Wadhera, Priyansh Arya, Prabhsimran Singh, Shashank Singh, Pyla Avinash, Harnoor Pannu, Musheer Khan, Vishnu Vinod, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Arshdeep Singh, Vyshak Vijaykumar, Marco Jansen, Yash Thakur, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Yuzvendra Chahal, Harpreet Brar, Ben Dwarshuis, Cooper Connolly, Pravin Dubey, Vishal Nishad
- Gujarat Titans (GT)
Shubman Gill, Rashid Khan, Prasidh Krishna, Sai Sudharsan, Glenn Phillips, Rahul Tewatia, Shahrukh Khan, Jason Holder, Kagiso Rabada, Jos Buttler, Mohammed Siraj, Jayant Yadav, Nishant Sindhu, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Manav Suthar, Ishant Sharma,, Washington Sundar, Arshad Khan, Gurnoor Brar, Sai Kishore, Ashok Sharma, Tom Banton, Prithviraj Yarra, Luke Wood
- Rajasthan Royals (RR)
Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Dhruv Jurel, Sandeep Sharma, Nandre Burger, Riyan Parag, Shimron Hetmyer, Kwena Maphaka, Shubham Dubey, Brijesh Sharma, Adam Milne, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Lhuan-dre Pretorius, Ravindra Jadeja, Ravi Bishnoi, Donovan Ferreira, Sam Curran, Ravi Singh, Sushant Mishra, Aman Rao Perala, Vignesh Puthur, Yash Raj Punja, Kuldeep Sen,
- Sunrisers Hyderabad (SRH)
Pat Cummins, Brydon Carse, Abhishek Sharma, Aniket Verma, Kamindu Mendis, Smaran Ravichandran, Ishan Kishan, Travis Head, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Amit Kumar, Harsh Dubey, Krains Fuletra, Harshal Patel, Jaydev Unadkat, Shivam Mavi, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Liam Livingstone, Jack Edwards, Salil Arora, Praful Hinge, Onkar Tarmale, Sakib Hussain, Shivang Kumar.
- Lucknow Super Giants (LSG)
Rishabh Pant, Ayush Badoni, Aiden Markram, Mitchell Marsh, Digvesh Rathi, Matthew Breetzke, Abdul Samad, Akash Singh, Himmat Singh, Shahbaz Ahmed, Naman Tiwari, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Nicholas Pooran, Avesh Khan, Mohsin Khan, M. Siddharth, Prince Yadav, Arjun Tendulkar, Mohammed Shami, Wanindu Hasaranga, Josh Inglis, Akshat Raghuwanshi, Anrich Nortje, Mukul Choudhary
- Delhi Capitals (DC)
Axar Patel, Tristan Stubbs, Sameer Rizvi, Mukesh Kumar, Karun Nair, Abishek Porel, Ashutosh Sharma, KL Rahul, Lungisani Ngidi, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Ajay Mandal, Kuldeep Yadav, Tripurana Vijay, Mitchell Starc, T. Natarajan, Dushmantha Chameera, Nitish Rana, Auqib Dar, Pathum Nissanka, Kyle Jamieson, Ben Duckett, David Miller, Prithvi Shaw, Sahil Parakh