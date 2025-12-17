ETV Bharat / sports

Full Squad Of All 10 Teams After The IPL 2026 Mini Auction

File Photo: ipl 2026 mini auction ( IANS )

Hyderabad: The IPL 2026 mini auction was held in Abu Dhabi on December 16, 2025. All ten teams spent ₹215.45 crore to fill 77 vacant slots. Australian all-rounder Cameron Green was the most expensive player in the auction, bought by the Kolkata Knight Riders (KKR) for a record ₹25.20 crore. He became the most expensive overseas player in Indian Premier League history and the third most expensive in the tournament's history.