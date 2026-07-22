Commonwealth Games: Full List Of Indian Athletes Going To Glasgow For The 23rd Edition
The Commonwealth Games will feature 10 sports in the 23rd edition of the Commonwealth Games.
Published : July 22, 2026 at 11:14 AM IST
Hyderabad: The stage is set for the Commonwealth Games, with the event set to start on July 23, as athletes from multiple nations fight to secure a podium finish. Olympic medallists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain will have the spotlight on them as they are some of the renowned faces in India’s contingent for the event, which will go on for 11 days in Glasgow, Scotland.
The Games will return to Glasgow after nine years, having been held here in 2014.
The 23rd edition will have just 10 sports, which is nine fewer than Birmingham 2022. The competitions will be played across four different venues. Athletics, swimming, 3x3 basketball, track cycling, weightlifting, lawn bowls, artistic gymnastics, netball, boxing and judo are the sports which are part of the event.
A special Scottish welcome for athletes from across the 🌍 at Glasgow Airport! ✈️#Glasgow2026 pic.twitter.com/ctkndMtjig— Glasgow 2026 (@Glasgow_2026) July 21, 2026
India will be taking part with a contingent of 125 members, including para-athletes. Apart from the javelin throw ace Neeraj Chopra, the contingent also includes several national record holders and major international medallists like Gurindervir Singh, Animesh Kujur and Murali Sreeshankar.
Full list of Indians at the Commonwealth Games
Indian athletics team
Parul Chaudhary (women's 3000m steeplechase, 5000m)
Gurindervir Singh (men's 100m)
Neeru Pathak (mixed 4x400m relay)
Priyanka Goswami (women's 10000m race walk)
Ravina (women's 10000m race walk)
Pooja Singh (women's high jump)
Manpreet Kaur (women's shot put)
Seema Kaliramna (women's discus throw)
Nidhi Rani (women's discus throw)
Gulveer Singh (men's 5000m, 10000m)
Yashas Palaksha (men's 400m hurdles)
Dev Meena (men's pole vault)
Lokesh Sathyanathan (men's long jump)
Tajinderpal Singh Toor (men's shot put)
Yash Vir Singh (men's javelin throw)
Selva Prabhu (men's triple jump)
Kuldeep Kumar (men's pole vault)
Santhosh Kumar Tamilarasan (men's 400m hurdles)
Neeraj Chopra (men's javelin throw)
Vishal TK (men's 400m, mixed 4x400m relay)
Rashdeep Kaur (mixed 4x400m relay)
Ansa Babu (mixed 4x400m relay)
Animesh Kujur (men's 200m)
Rajesh Ramesh (men's 400m, mixed 4x400m relay)
Murali Sreeshankar (men's long jump)
Tejas Shirse (men's 110m hurdles)
Sarvesh Kushare (men's high jump)
Adarsh Ram (men's high jump)
Praveen Chithravel (men's triple jump)
Samardeep Singh Gill (men's shot put)
Rohit Yadav (men's javelin throw)
Tejaswin Shankar (men's decathlon, high jump)
Indian artistic gymnastics team
Pranati Nayak (women's event)
Tapan Mohanty (men's event)
Protistha Samanta (women's event)
Tapeshwarnath Das (men's event)
Satyajit Mondal (men's event)
Eshita Rewale (women's event)
Nishka Agarwal (women's event)
Swatish KP (men's event)
Indian boxing team
Sakshi Chaudhary (women's 51kg)
Parveen Hooda (women's 65kg)
Lovlina Borgohain (women's 75kg)
Sachin Siwach (men's 60kg)
Aditya Pratap Singh (men's 65kg)
Arundhati Choudhary (women's 70kg)
Kapil Pokhariya (men's 90kg)
Narender Berwal (men's +90kg)
Jadumani Singh (men's 55kg)
Priya Ghanghas (women's 60kg)
Preeti Pawar (women's 54kg)
Jaismine Lamboria (women's 57kg)
Sumit Kundu (men's 70kg)
Ankush (men's 80kg)
Indian judo team
Asmita Dey (women's -48kg)
Harsh Singh (men's -60kg)
Shraddha Kadubal Chopade (women's -52kg)
Yash Ghangas (men's +100kg)
Karanjit Singh Maan (men's -90kg)
Avtar Singh (men's -100kg)
Yamini Mourya (women's -57kg)
Unnati Sharma (women's -63kg)
Tulika Maan (women's +78kg)
Inunganbi Takhellambam (women's -70kg)
Ishroop Narang (women's -78kg)
Rohit Basir Majgul (men's -66kg)
Arun Kumar (men's -73kg)
Harsh Tokas (men's -81kg)
Indian lawn bowls team
Nayan Moni Saikia (women's singles)
Navneet Singh (men's pairs - lead)
Rupa Rani Tirkey (women's pairs - lead)
Putul Sonowal (men's singles)
Dinesh Kumar (men's pairs - skip)
Pinki (women's pairs - skip)
Indian swimming team
Sajan Prakash (men's 50m butterfly, 200m butterfly, 200m freestyle)
Aneesh Gowda (men's 200m freestyle, 4x200m freestyle relay)
Aryan Nehra (men's 400m freestyle, 800m freestyle, 1500m freestyle, 4x200m freestyle relay)
Dhakshian Shashikumar (men's 400m freestyle, 4x200m freestyle relay)
Srihari Nataraj (men's 50m backstroke, 100m backstroke, 100m freestyle, 4x200m freestyle relay)
Indian track cycling team
David Beckham Elkatohchoongo (men's track cycling)
Jemsh Singh Keithellakram (men's track cycling)
Rojit Singh Yanglem (men's track cycling)
Dinesh Kumar (men's track cycling)
Ronaldo Singh Laitonjam (men's track cycling)
Harshveer Sekhon (men's track cycling)
Indian weightlifting team
Mirabai Chanu (women's 48kg)
Rishikanta Singh (men's 60kg)
Seram Nirupama Devi (women's 86kg)
Sanjana (women's 77kg)
Ajaya Babu (men's 79kg)
Gyaneshwari Yadav (women's 53kg)
Harjinder Kaur (women's 69kg)
Bindyarani Devi (women's 58kg)
M Raja (men's 65kg)
Dilbag Singh (men's 94kg)
Martina Devi (women's +86kg)
Lovepreet Singh (men's +110kg)
Indian para-athletics team
Sharmila (women's para athletics)
Dilip Gavit (men's para athletics)
Soman Rana (men's para athletics)
Shubham Juyal (men's para athletics)
Rakeshbhai Bhatt (men's para athletics)
Shilpa Kanchugarakoppalu Shyla (women's para athletics)
Devender Kumar (men's para athletics)
Sagar Thayat (men's para athletics)
Mohammed Basil Morssinganakath (men's para athletics)
Ramesh Shanmugam (men's para athletics)
Shreyansh Trivedi (men's para athletics)
Indian para powerlifting team
Jaspreet Kaur (women's para powerlifting)
Suman Devi (women's para powerlifting)
Ashok (men's para powerlifting)
Sudhir (men's para powerlifting)
Parmjeet Kumar (men's para powerlifting)
Kasthuri Rajamani (women's para powerlifting)
Jhandu Kumar (men's para powerlifting)
Indian para swimming team
Ravi Veera Venkata Budigina (men's para swimming)
Ali Imam (men's para swimming)
Chaitanya Vishwas Kulkarni (men's para swimming)
Swatik Patil (men's para swimming)
Suyash Jadhav (men's para swimming)
Indian para track cycling team
Lisha Das (women's para track cycling)
Indian wheelchair basketball (3x3) team
Reena Rameshchandra Gupta
Minakshi Harichandra Jadhav
Laxmi Rayappa Rayannavar
Irengbam Ritu Chanu