Israel Defence Minister Threatens To Displace 1 Million Gazans If Hamas Won't Disarm
In a post on X, Israel Katz said that Hamas would either disarm voluntarily, or the Israeli military would disarm them
By AFP
Published : November 26, 2026 at 5:37 PM IST
Jerusalem: The defence minister in Israel's caretaker government on Thursday made new threats to displace one million Palestinians in Gaza unless Hamas gives up its weapons, which the group has promised to do.
In a post on X, Israel Katz, who is known for his outspoken remarks, said that Hamas would either "disarm voluntarily" or the Israeli military "will disarm them as part of Operation Gideon's Chariots II -- including another evacuation of one million Gaza residents southward".
צה"ל חיסל הלילה את חאלד אבו נדא, מחזיק תיק הכלכלה והחינוך בארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, בכיר נוסף בארגון הטרור חמאס וזאת בהמשך לעשרות חיסולים משמעותיים בחודש האחרון. בכירי החמאס וכל מי שנטלו חלק בטבח ה-7 באוקטובר ניצודים ונרדפים. גם יומם של ראש החמאס אל-חיה וחבריו הרוצחים והאנסים יגיע. החליפות ומלונות הפאר לא יגנו עליהם. 70% משטחי עזה מושמדים ונשלטים ע"י צה"ל, כולל ציר פילדפי, למניעת הברחות והתחמשות ולהגנה על היישובים הישראלים. שליטת החמאס ב-30% הנותרים היא בגדר אשליה: או שיתפרקו מרצון ועזה תפורז בהתאם לתוכנית הנשיא טראמפ, או שצה"ל יפרק אותם בהמשך למבצע מרכבות גדעון ב' - כולל פינוי מחודש של מיליון תושבי עזה דרומה, וניקוי השטח במודל רפיח ובית חאנון. ייעשו הסידורים הנדרשים לכל מי שירצה להגר מעזה ההרוסה באופן מסודר, התשתית הארגונית כבר קיימת. הבטחנו לחסל את שלטון החמאס בעזה ולפרז את עזה מנשק ומנהרות טרור - וכך בדיוק נעשה.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 26, 2026