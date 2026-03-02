ETV Bharat / international

China FM Tells Iran Counterpart Beijing 'Supports Iran Defending Sovereignty': State Media

China's foreign minister Wang Yi told his Iranian counterpart Abbas Araghchi that Beijing supports Tehran defending itself against US-Israeli strikes

Smoke engulfs a street after a strike in Tehran, Iran, Monday, March 2, 2026. (AP)
By AFP

Published : March 2, 2026 at 7:23 PM IST

Beijing: China's foreign minister Wang Yi told his Iranian counterpart on a call Monday that Beijing supports Tehran defending itself against US-Israeli strikes, as the situation in the Middle East escalated.

Wang told Abbas Araghchi that Beijing "cherishes the traditional friendship between China and Iran, supports Iran in defending its sovereignty, security, territorial integrity, and national dignity, and supports Iran in protecting its legitimate rights and interests", state broadcaster CCTV reported.

