China FM Tells Iran Counterpart Beijing 'Supports Iran Defending Sovereignty': State Media
China's foreign minister Wang Yi told his Iranian counterpart Abbas Araghchi that Beijing supports Tehran defending itself against US-Israeli strikes
By AFP
Published : March 2, 2026 at 7:23 PM IST
Beijing: China's foreign minister Wang Yi told his Iranian counterpart on a call Monday that Beijing supports Tehran defending itself against US-Israeli strikes, as the situation in the Middle East escalated.
Wang told Abbas Araghchi that Beijing "cherishes the traditional friendship between China and Iran, supports Iran in defending its sovereignty, security, territorial integrity, and national dignity, and supports Iran in protecting its legitimate rights and interests", state broadcaster CCTV reported.
More details to follow...
