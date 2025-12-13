ETV Bharat / entertainment

150 Artists, 43 Sessions, 13 Days: 46th Edition Of Saptak Music Festival All Set To Return To Ahmedabad

The 46th Saptak Annual Music Festival returns to Ahmedabad with 13 days, 43 sessions and 150 artists celebrating Indian classical music from January 1-13, 2026.

46th Saptak Annual Music Festival
46th Saptak Annual Music Festival (Photo: Saptak)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 13, 2025 at 5:25 PM IST

Hyderabad: The Saptak Annual Music Festival is all set to return for its 46th edition. The annual music festival will be held from 1st to 13th January 2026 in Ahmedabad. During 43 sessions spread across 13 days, 150 artists from classical music will enthral classical music and dance aficionados in Ahmedabad.

The 46th edition of the Saptak Annual Music Festival will be the second edition after the demise of renowned sitarist Vidushi Manju Mehta, co-founder of Saptak, whose vision laid the foundation for one of India's most respected classical music platforms.

Held at the very start of the year, the 2026 edition once again offers music as an auspicious beginning. For over four decades, Saptak has stood as a beacon for classical music that nurtures both legendary maestros and emerging talent.

  • Scale and stature of the 2026 edition

Duration: 13 days

Total Sessions: 43

Participating Artists: Over 150

Genres: Hindustani vocal, instrumental music, percussion, dhrupad, semi-classical, devotional, and classical dance

  • 46th Saptak Annual Music Festival 2026 Calendar

When: 1 to 13 January, 2026 | 08:30 PM (All Days), 10:00 AM IST (Only on Sundays)

Where: L.D. Arts College Campus, Opp. IIM-A, Ahmedabad

  • Day 1, January 1, 2026

Students of Saptak School of Music (An Ensemble Conceptualised and Composed by Vidushi Manju Nandan Mehta) Ensemble

Session 1

Lakshay Mohan Gupta - Sitar

Aayush Mohan Gupta - Sarod

Shubh Maharaj - Tabla

Akhilesh Gundecha - Pakhawaj

Session 2

Shubha Mudgal - Vocal

Aneesh Pradhan - Tabla

Sudhir Nayak - Harmonium

  • Day 2, January 2, 2026

Session 1

Sanjoy Banerjee - Vocal

Tanmoy Bose - Tabla

Paromita Mukherjee - Harmonium

Session 2

Amaan Ali Bangash - Sarod

Yashwant Vaishnav - Tabla

Session 3

Sajan Mishra - Vocal

Swaransh Mishra - Vocal

Shubh Maharaj - Tabla

Dharamnath Mishra - Harmonium

  • Day 3, January 3, 2026

Session 1

Hetal Mehta Joshi - Tabla (Solo)

Tejas Soni - Harmonium

Session 2

Manjusha Patil - Vocal

Yashwant Vaishnav - Tabla

Vinay Mishra - Harmonium

Session 3

Shujaat Khan - Sitar

Sapan Anjaria - Tabla

Shariq Mustafa - Tabla

  • Day 4, January 4, 2026

Session 1 (Morning 10:00 AM)

Uday Bhawalkar - Dhrupad

Assisted by: Chintan Upadhyay Dhrupad

Sukhad Munde - Pakhawaj

Session 2

Kushal Das - Sitar

Tanmoy Bose - Tabla

Session 3 (Evening 08:30 PM)

Dnyaneshwar Andil (Winner of Nandan Mehta Shastriya Taal Vadya Spardha 2025) - Pakhawaj

Yashwant Thitte - Harmonium

Session 4

Parveen Sultana - Vocal

Akram Khan - Tabla

Vinay Mishra - Harmonium

Session 5

Ronu Majumdar - Flute

Kumar Bose - Tabla

  • Day 5, January 5, 2026

Session 1

Suman Ghosh - Vocal

Sapan Anjaria - Tabla

Nilay Salvi - Harmonium

Session 2

Yogesh Samsi - Tabla (Solo)

Sabir Khan - Sarangi

Session 3

Ashwini Bhide Deshpande - Vocal

Yati Bhagwat - Tabla

Siddhesh Bicholkar - Harmonium

  • Day 5, January 5, 2026

Session 1

Vikas Parikh - Vocal

Pravin Shinde - Tabla

Dipesh Suthar - Harmonium

Session 2

Tejendra Narayan Majumdar - Sarod

Kumar Bose - Tabla

  • Day 6, January 6, 2026

Session 1

N. Rajam - Violin

Assisted by: Ragini Shankar - Violin

Abhishek Mishra - Tabla

  • Day 7, January 7, 2026

Session 1

Prasad Khaparde - Vocal

Swapnil Bhise - Tabla

Sumit Mishra - Harmonium

Session 2

Mukundraj Deo - Tabla (Solo)

Assisted by: Rohit Deo - Tabla

Mandar Dixit - Harmonium

Session 3

Shahid Parvez - Sitar

Akram Khan - Tabla

  • Day 8, January 8, 2026

Session 1

Ankit Bhatt - Sitar

Babar Latif Khan - Tabla

Session 2

Umakant Gundecha - Dhrupad

Anant Gundecha - Dhrupad

Akhilesh Gundecha - Pakhawaj

Session 3

Rakesh Chaurasia - Flute

Ojas Adhiya - Tabla

  • Day 9, January 9, 2026

Session 1

Ghulam Hasan Khan - Vocal

Tanay Rege - Tabla

Sumit Mishra - Harmonium

Session 2

Ramana Balachandhran Saraswati - Veena

Anantha Krishna - Mridangam

Session 3

Rahul Sharma - Santoor

Yogesh Samsi - Tabla

  • Day 10, January 10, 2026

Session 1

Hemant Joshi - Tabla (Winner of Nandan Mehta Shastriya Taal Vadya Spardha 2025) - Tabla (Solo)

Nilay Salvi - Harmonium

Session 2

Jayateerth Mevundi - Vocal

Pandurang Pawar - Tabla

Paromita Mukherjee - Harmonium

Session 3

Vishwa Mohan Bhatt - Mohan Veena

Salil Bhatt - Satvik Veena

Himanshu Mahant - Tabla

  • Day 11, January 11, 2026

Session 1 (Morning 10:00 AM)

Debojyoti Bose - Sarod

Rohen Bose - Tabla

Session 2

(Devotional)

Anup Jalota - Vocal

Amit Choubey - Tabla

Mahesh Rao - Violin

Dhiren Raichura - Guitar

Session 3 (Evening 08:30 PM)

(Panchnaad)

Shruti Adhikari - Santoor

Shrabani Biswas - Sitar

Vaishnavi Joshi - Flute

Sangeeta Agnihotri - Tabla

Mahima Upadhyay - Pakhawaj

Session 4

Malini Awasthi - Semi Classical - Vocal

Sanju Sahai - Tabla

Dharmnath Mishra - Harmonium

Session 5 (Duet)

Purbayan Chatterjee - Sitar

Ambi Subramaniam - Violin

Sanju Sahai - Tabla

V V Ramanamurthy - Mridangam

  • Day 12, January 12, 2026

Session 1

Ajay Prasanna - Flute

Puran Maharaj - Tabla

Assisted by: Avantika Maharaj - Tabla

Session 2

Ulhas Kashalkar - Vocal

Suresh Talwalkar - Tabla

Anant Joshi - Harmonium

Session 3

Taal Sankirtan

Suresh Talwalkar - Concept, Creation and Narration

Nagesh Adgaonkar - Vocal

Abhishek Shinkar - Harmonium

Savani Talwalkar - Tabla

Rohit Khavale - Pakhawaj

Ishan Paranjape - Cajon

Ruturaj Hinge - Calabash

Nikhil Parihar - Kathak

  • Day 13, January 13, 2026

Session 1

Anuj Mishra - Kathak

Neha Singh Mishra - Padhant

Nakul Mishra - Tabla

Vikas Mishra - Tabla & Padhant

Hriday Desai - Sarod & Vocal

Preshit Kamdar - Sitar

Dipal Mehta - Flute

Session 2 (Duet)

Triveni conceived by Ustad Zakir Hussain

Kala Ramnath - Violin

Jayanthi Kumaresh - Saraswati Veena

Fazal Qureshi - Tabla

Patri Satish Kumar - Mridangam

Session 3

Ajay Pohankar Semi-Classical Vocal

Abhijit Pohankar - Keyboard

Chintoo Singh - Guitar

Ramkumar Mishra - Tabla

