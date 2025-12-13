150 Artists, 43 Sessions, 13 Days: 46th Edition Of Saptak Music Festival All Set To Return To Ahmedabad
The 46th Saptak Annual Music Festival returns to Ahmedabad with 13 days, 43 sessions and 150 artists celebrating Indian classical music from January 1-13, 2026.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 13, 2025 at 5:25 PM IST
Hyderabad: The Saptak Annual Music Festival is all set to return for its 46th edition. The annual music festival will be held from 1st to 13th January 2026 in Ahmedabad. During 43 sessions spread across 13 days, 150 artists from classical music will enthral classical music and dance aficionados in Ahmedabad.
The 46th edition of the Saptak Annual Music Festival will be the second edition after the demise of renowned sitarist Vidushi Manju Mehta, co-founder of Saptak, whose vision laid the foundation for one of India's most respected classical music platforms.
Held at the very start of the year, the 2026 edition once again offers music as an auspicious beginning. For over four decades, Saptak has stood as a beacon for classical music that nurtures both legendary maestros and emerging talent.
- Scale and stature of the 2026 edition
Duration: 13 days
Total Sessions: 43
Participating Artists: Over 150
Genres: Hindustani vocal, instrumental music, percussion, dhrupad, semi-classical, devotional, and classical dance
- 46th Saptak Annual Music Festival 2026 Calendar
When: 1 to 13 January, 2026 | 08:30 PM (All Days), 10:00 AM IST (Only on Sundays)
Where: L.D. Arts College Campus, Opp. IIM-A, Ahmedabad
- Day 1, January 1, 2026
Students of Saptak School of Music (An Ensemble Conceptualised and Composed by Vidushi Manju Nandan Mehta) Ensemble
Session 1
Lakshay Mohan Gupta - Sitar
Aayush Mohan Gupta - Sarod
Shubh Maharaj - Tabla
Akhilesh Gundecha - Pakhawaj
Session 2
Shubha Mudgal - Vocal
Aneesh Pradhan - Tabla
Sudhir Nayak - Harmonium
- Day 2, January 2, 2026
Session 1
Sanjoy Banerjee - Vocal
Tanmoy Bose - Tabla
Paromita Mukherjee - Harmonium
Session 2
Amaan Ali Bangash - Sarod
Yashwant Vaishnav - Tabla
Session 3
Sajan Mishra - Vocal
Swaransh Mishra - Vocal
Shubh Maharaj - Tabla
Dharamnath Mishra - Harmonium
- Day 3, January 3, 2026
Session 1
Hetal Mehta Joshi - Tabla (Solo)
Tejas Soni - Harmonium
Session 2
Manjusha Patil - Vocal
Yashwant Vaishnav - Tabla
Vinay Mishra - Harmonium
Session 3
Shujaat Khan - Sitar
Sapan Anjaria - Tabla
Shariq Mustafa - Tabla
- Day 4, January 4, 2026
Session 1 (Morning 10:00 AM)
Uday Bhawalkar - Dhrupad
Assisted by: Chintan Upadhyay Dhrupad
Sukhad Munde - Pakhawaj
Session 2
Kushal Das - Sitar
Tanmoy Bose - Tabla
Session 3 (Evening 08:30 PM)
Dnyaneshwar Andil (Winner of Nandan Mehta Shastriya Taal Vadya Spardha 2025) - Pakhawaj
Yashwant Thitte - Harmonium
Session 4
Parveen Sultana - Vocal
Akram Khan - Tabla
Vinay Mishra - Harmonium
Session 5
Ronu Majumdar - Flute
Kumar Bose - Tabla
- Day 5, January 5, 2026
Session 1
Suman Ghosh - Vocal
Sapan Anjaria - Tabla
Nilay Salvi - Harmonium
Session 2
Yogesh Samsi - Tabla (Solo)
Sabir Khan - Sarangi
Session 3
Ashwini Bhide Deshpande - Vocal
Yati Bhagwat - Tabla
Siddhesh Bicholkar - Harmonium
- Day 5, January 5, 2026
Session 1
Vikas Parikh - Vocal
Pravin Shinde - Tabla
Dipesh Suthar - Harmonium
Session 2
Tejendra Narayan Majumdar - Sarod
Kumar Bose - Tabla
- Day 6, January 6, 2026
Session 1
N. Rajam - Violin
Assisted by: Ragini Shankar - Violin
Abhishek Mishra - Tabla
- Day 7, January 7, 2026
Session 1
Prasad Khaparde - Vocal
Swapnil Bhise - Tabla
Sumit Mishra - Harmonium
Session 2
Mukundraj Deo - Tabla (Solo)
Assisted by: Rohit Deo - Tabla
Mandar Dixit - Harmonium
Session 3
Shahid Parvez - Sitar
Akram Khan - Tabla
- Day 8, January 8, 2026
Session 1
Ankit Bhatt - Sitar
Babar Latif Khan - Tabla
Session 2
Umakant Gundecha - Dhrupad
Anant Gundecha - Dhrupad
Akhilesh Gundecha - Pakhawaj
Session 3
Rakesh Chaurasia - Flute
Ojas Adhiya - Tabla
- Day 9, January 9, 2026
Session 1
Ghulam Hasan Khan - Vocal
Tanay Rege - Tabla
Sumit Mishra - Harmonium
Session 2
Ramana Balachandhran Saraswati - Veena
Anantha Krishna - Mridangam
Session 3
Rahul Sharma - Santoor
Yogesh Samsi - Tabla
- Day 10, January 10, 2026
Session 1
Hemant Joshi - Tabla (Winner of Nandan Mehta Shastriya Taal Vadya Spardha 2025) - Tabla (Solo)
Nilay Salvi - Harmonium
Session 2
Jayateerth Mevundi - Vocal
Pandurang Pawar - Tabla
Paromita Mukherjee - Harmonium
Session 3
Vishwa Mohan Bhatt - Mohan Veena
Salil Bhatt - Satvik Veena
Himanshu Mahant - Tabla
- Day 11, January 11, 2026
Session 1 (Morning 10:00 AM)
Debojyoti Bose - Sarod
Rohen Bose - Tabla
Session 2
(Devotional)
Anup Jalota - Vocal
Amit Choubey - Tabla
Mahesh Rao - Violin
Dhiren Raichura - Guitar
Session 3 (Evening 08:30 PM)
(Panchnaad)
Shruti Adhikari - Santoor
Shrabani Biswas - Sitar
Vaishnavi Joshi - Flute
Sangeeta Agnihotri - Tabla
Mahima Upadhyay - Pakhawaj
Session 4
Malini Awasthi - Semi Classical - Vocal
Sanju Sahai - Tabla
Dharmnath Mishra - Harmonium
Session 5 (Duet)
Purbayan Chatterjee - Sitar
Ambi Subramaniam - Violin
Sanju Sahai - Tabla
V V Ramanamurthy - Mridangam
- Day 12, January 12, 2026
Session 1
Ajay Prasanna - Flute
Puran Maharaj - Tabla
Assisted by: Avantika Maharaj - Tabla
Session 2
Ulhas Kashalkar - Vocal
Suresh Talwalkar - Tabla
Anant Joshi - Harmonium
Session 3
Taal Sankirtan
Suresh Talwalkar - Concept, Creation and Narration
Nagesh Adgaonkar - Vocal
Abhishek Shinkar - Harmonium
Savani Talwalkar - Tabla
Rohit Khavale - Pakhawaj
Ishan Paranjape - Cajon
Ruturaj Hinge - Calabash
Nikhil Parihar - Kathak
- Day 13, January 13, 2026
Session 1
Anuj Mishra - Kathak
Neha Singh Mishra - Padhant
Nakul Mishra - Tabla
Vikas Mishra - Tabla & Padhant
Hriday Desai - Sarod & Vocal
Preshit Kamdar - Sitar
Dipal Mehta - Flute
Session 2 (Duet)
Triveni conceived by Ustad Zakir Hussain
Kala Ramnath - Violin
Jayanthi Kumaresh - Saraswati Veena
Fazal Qureshi - Tabla
Patri Satish Kumar - Mridangam
Session 3
Ajay Pohankar Semi-Classical Vocal
Abhijit Pohankar - Keyboard
Chintoo Singh - Guitar
Ramkumar Mishra - Tabla
READ MORE
Alia Bhatt Honoured At Red Sea Film Festival - Here's What She Told A Pakistani Fan Asking If She'd Visit The Country