Central Government Holidays In 2027: Full List Of Compulsory And Optional Holidays
Get the full list of central government holidays in 2027. Central govt employees will have 14 compulsory holidays.
Published : November 27, 2026 at 5:21 PM IST
New Delhi: The holiday list for 2027 has been released by the central government for its offices across India. The holiday list for next year provides details of compulsory holidays, optional holidays and restricted holidays that central government employees can avail during the year.
According to a Department of Personnel and Training (DoPT) Office Memorandum (OM) dated July 2026, central government administrative offices in Delhi and New Delhi will be entitled to 17 compulsory holidays.
Employees are eligible to choose for two additional holidays from the restricted holiday list. Offices outside the above-mentioned regions can opt for 14 compulsory holidays, along with three optional days which can be selected from a list of 12 optional holidays.
List of compulsory holidays in 2027
Republic Day - January 26 (Tuesday)
Independence Day- August 15 (Sunday)
Mahatma Gandhi's Birthday- October 2 (Saturday)
Buddha Purnima- May 20 (Thursday)
Christmas Day- December 25 (Saturday)
Dussehra (Vijaya Dashami)- October 9 (Saturday)
Diwali (Deepavali)- October 29 (Friday)
Good Friday- March 26 (Friday)
Guru Nanak's Birthday - November 14 (Sunday)
Idu'l Fitr- March 10 (Wednesday)
Idu'l Zuha- May 17 (Monday)
Mahavir Jayanti- April 19 (Monday)
Muharram- June 16 (Wednesday)
Prophet Mohammad's Birthday (Id-e-Milad)- August 15 (Sunday)
12 optional holidays in 2027
The Department of Personnel and Training will select three holidays for offices located in Delhi and New Delhi. The Central Government Employees Welfare Coordination Committees in state capitals will be entrusted with the duty to select three holidays for offices outside Delhi and New Delhi.
- An additional day for Dussehra
- Holi
- Janamashtami (Vaishnav)
- Ram Navami
- Maha Shivratri
- Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi
- Makar Sankranti
- Rath Yatra
- Onam
- Pongal
- Sri Panchami / Basant Panchami
- Vishu / Vaisakhi / Vaisakhadi / Bahag Bihu / Mashadi / Ugadi / Chaitra Sukladi / Cheti Chand / Gudi Padava / 1st Navratra / Nowruz / Chhath Pooja / Karva Chauth
Central government holidays in Delhi and New Delhi in 2027
Republic Day: January 26 (Tuesday)
Id-ul-Fitr: March 10 (Wednesday)
Holi: March 23 (Tuesday)
Good Friday: March 26 (Friday)
Ram Navami: April 15 (Thursday)
Mahavir Jayanti: April 19 (Monday)
Id-ul-Zuha (Bakrid): May 17 (Monday)
Budha Purnima: May 20 (Thursday)
Muharram: June 16 (Wednesday)
Independence Day: August 15 (Sunday)
Milad-un-Nabi or Id-e-Milad (Prophet Mohammad's Birthday): August 15 (Sunday)
Janmashtami (Vaishnav): August 25 (Wednesday)
Mahatma Gandhi's Birthday: October 2 (Saturday)
Dussehra (Vijaya Dashmi): October 9 (Saturday)
Diwali (Deepavali): October 29 (Friday)
Guru Nanak's Birthday: November 14 (Sunday)
Christmas Day: December 25 (Saturday)
Restricted holiday list for central govt employees in 2027
- New Years Day: January 1 (Friday)
- Makar Sankranti / Magha Bihu: January 14 (Thursday)
- Pongal / Guru Gobind Singh's Birthday: January 15 (Friday)
- Sri Panchami / Basant Panchami: February 11 (Thursday)
- Shiva Ji Jayanti: February 19 (Friday)
- Guru Ravi Das's Birthday: February 20 (Saturday)
- Swami Dayananda Saraswati's Birthday: March 2 (Tuesday)
- Jamat-Ul-Vida: March 5 (Friday)
- Maha Shivratri: March 6 (Saturday)
- Holika Dahan / Dolyatra: March 22 (Monday)
- Easter Sunday: March 28 (Sunday)
- Chaitra Sukladi / Gudi Padava / Ugadi / Cheti Chand / 1st Navratra: April 7 (Wednesday)
- Vaisakhi Nishu / Meshadi (Tamil New Year's Day): April 14 (Wednesday)
- Vaisakhadi (Bengal) / Bahag Bihu (Assam): April 15 (Thursday)
- Guru Rabindranath Tagore's Birthday: May 9 (Sunday)
- Rath Yatra: July 5 (Monday)
- Parsi New Year's Day / Navroz: August 15 (Sunday)
- Raksha Bandhan: August 17 (Tuesday)
- Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi: September 4 (Saturday)
- Onam or Thiru Onam Day: September 12 (Sunday)
- Dussehra (Saptami): October 6 (Wednesday)
- Dussehra (Mahashtami): October 7 (Thursday)
- Dussehra (Mahanavmi): October 8 (Friday)
- Maharishi Valmiki's Birthday: October 15 (Friday)
- Karaka Chaturthi (Karwa Chauth): October 18 (Monday)
- Naraka Chaturdasi: October 28 (Thursday)
- Govardhan Puja: October 30 (Saturday)
- Bhai Duj: October 31 (Sunday)
- Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja): November 4 (Thursday)
- Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day: November 24 (Wednesday)
- Hazarat Ali's Birthday: December 12 (Sunday)
- Christmas Eve: December 24 (Friday)
The Diwali holiday may be observed on Naraka Chaturdasi instead of Deepavali if it is the only day declared as a compulsory Diwali holiday for state government offices.
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