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President Murmu Confers Gallantry Awards On Armed Forces, CAPFs And Police Personnel

The President conferred seven Kirti Chakras, 15 Vir Chakras and 29 Shaurya Chakras to the personnel during an investiture ceremony at the Rashtrapati Bhawan.

President Droupadi Murmu conferred Gallantry Awards to the personnel of the armed forces, Central Armed Police Forces, and State and Union Territory Police during the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhawan on Monday evening.
President Droupadi Murmu presents the Shaurya Chakra (Posthumous) to L/DFR Baldev Chand during the Defence Investiture Ceremony 2026 (Phase-I) in New Delhi on Monday. The award is received by his wife Shivani Ranot and mother Vijay Kumari (IANS)
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By ETV Bharat English Team

Published : June 8, 2026 at 9:41 PM IST

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New Delhi: President Droupadi Murmu conferred Gallantry Awards to the personnel of the armed forces, Central Armed Police Forces, and State and Union Territory Police during the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhawan on Monday evening.

The President conferred seven Kirti Chakras, 15 Vir Chakras and 29 Shaurya Chakras to the personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police during the ceremony. Inspector Laxman Kewat and Inspector Rameswar Prasad Deshmukh of Chhattisgarh Police were honoured with the Shaurya Chakra for their exceptional courage during anti-naxal operations in the state.

Major Aditya Pratap Singh was given Shaurya Chakra for exceptional bravery in foiling a major attack by insurgents in Arunachal Pradesh. Lance Naik Meenatchi Sundaram A was awarded Kirti Chakra for his indomitable spirit and exceptional bravery, wherein, despite being severely injured, he neutralised one hardcore terrorist in Jammu and Kashmir.

One of the four Gaganyatris chosen for India’s maiden Human Space Flight Mission Gaganyaan, Group Captain Prasanth Balakrishnan Nair was awarded Kirti Chakra for his indomitable spirit and bravery. Sub Inspector Md Imteyaj along with Constable Deepak Chingakham of BSF, who laid down their lives in the line of duty at the International Border in Jammu, were awarded Vir Chakra posthumously.

President Droupadi Murmu conferred Gallantry Awards to the personnel of the armed forces, Central Armed Police Forces, and State and Union Territory Police during the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhawan on Monday evening.
President Droupadi Murmu presents the Shaurya Chakra to Major Ashish Kumar of 7 Para (Special Forces) for displaying exceptional courage and bravery during an anti-terror operation in Anantnag in November 2024 (IANS)

Vice President C P Radhaskrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of the armed forces, were also present on the occasion.

S NONAME, RANK AND OTHER DETAILSSERVICEDATE OF ACT
SHAURYA CHAKRA
1

INSPECTOR, SHRI LAXMAN KEWAT

INSPECTOR, SHRI RAMESHWAR PRASAD DESHMUKH

MHA16.04.2024
2IC-75018X, LIEUTENANT COLONEL NEETESH BHARTI SHUKLA, 19 SIKHARMY13.07.2024
3IC-87240L, MAJOR ADITYA PRATAP SINGH, SM, THE RAJPUTANA RIFLES, 44 ASSAM RIFLESARMY24.10.2024
4IC-83864A, MAJOR ASHISH KUMAR, 7 PARA (SPECIAL FORCES)ARMY01.11.2024
5115069477, CONSTABLE/GD SANJAY TIWARI
115342883, CONSTABLE/GD FEDA HUSSAIN DAR		MHA02.11.2024
6AR-425Y, ASSISTANT COMMANDANT (NOW DEPUTY COMMANDANT) MOHD SHAFIQ, 26 ASSAM RIFLESARMY05.11.2024
709213-N, LIEUTENANT COMMANDER SURAJ PRASHARNAVY05.11.2024
8254831-N, RAM GOYAL, SEA II (Now LS)NAVY05.11.2024
9145310461, CONSTABLE/GD SADDAM HUSSAIN, CRPFMHA05.11.2024
10129078, ASSISTANT COMMANDANT VIPIN WILSON, 20 BN, CRPFMHA11.11.2024
11G/5009749A, RIFLEMAN BHOJ RAM SAHU, 3 ASSAM RIFLESARMY15.11.2024
1230725, WING COMMANDER (NOW GROUP CAPTAIN) ABHIMANYU SINGH, FLYING (PILOT)AIR FORCE21.11.2024
13IC-81649W, MAJOR BHARGAV KALITA, THE KUMAON REGIMENT, 50 RASHTRIYA RIFLESARMY02.12.2024
14SS-49484P, MAJOR LEISHANGTHEM DEEPAK SINGH, 11 PARA (SF)ARMY25.04.2025
15IC-83399Y, MAJOR ANSHUL BALTOO, JAK LI, 32 ASSAM RIFARMY29.04.2025

16

IC-84586K, MAJOR SHIVKANT YADAV, 5 PARA (SF)ARMY12.05.2025
17JC-0110806H, SUBEDAR P H MOSES, 1 ASSAM RIFARMY14.05.2025
18SS-49451K, MAJOR VIVEK, MECH INF, 42 RRARMY15.05.2025
19G/38589Y, RIFLEMAN MANGLEM SANG VAIPHEI, 3 ASSAM RIFARMY09.06.2025
20IC-71626F, LIEUTENANT COLONEL GHATAGE ADITYA SHRIKUMAR, 21 PARA (SF)ARMY13.07.2025
21IC-85492Y, CAPTAIN YOGENDER SINGH THAKUR, 6 PARA (SF)ARMY21.07.2025
22JC-414986M, SUBEDAR SHAMSHER SINGH, 4 PARA (SPECIAL FORCES)ARMY28.07.2025
232712274W, LANCE NAIK (NOW NAIK) RAHUL SINGH, 4 PARA (SPECIAL FORCES)ARMY28.07.2025
24G/5019682A, RIFLEMAN DHURBA JYOTI DUTTA, 33 ASSAM RIFARMY19.09.2025
25

08030-Z, LIEUTENANT COMMANDER DILNA K

09134-H, LIEUTENANT COMMANDER ROOPA A

NAVY26.01.2026
VIR CHAKRA
26IC-69077N, COLONEL KOSHANK LAMBA, 302 MEDIUM REGIMENTARMY07.05.2025
2728181, GROUP CAPTAIN RANJEET SINGH SIDHU, FLYING (PILOT)AIR FORCE07.05.2025
2828462, GROUP CAPTAIN MANISH ARORA, SC FLYING (PILOT)AIR FORCE07.05.2025
2928689, GROUP CAPTAIN ANIMESH PATNI, FLYING (PILOT)AIR FORCE07.05.2025
3029889, GROUP CAPTAIN KUNAL KALRA, FLYING (PILOT)AIR FORCE07.05.2025
3130398, WING COMMANDER (NOW GROUP CAPTAIN) JOY CHANDRA, FLYING (PILOT)AIR FORCE07.05.2025
32IC-72358P, LIEUTENANT COLONEL SUSHIL BISHT, 1988 (INDEPENDENT) MEDIUM BATTERYARMY07.05.2025
3332748, SQUADRON LEADER (NOW WING COMMANDER) SARTHAK KUMAR, FLYING (PILOT)AIR FORCE07.05.2025
3433900, SQUADRON LEADER SIDDHANT SINGH, FLYING (PILOT)AIR FORCE07.05.2025
3534563, SQUADRON LEADER RIZWAN MALIK, FLYING (PILOT)AIR FORCE07.05.2025
3636433, FLIGHT LIEUTENANT (NOW SQUADRON LEADER) AARSHVEER SINGH THAKUR, FLYING (PILOT)AIR FORCE07.05.2025
37JC-524528Y, NAIB SUBEDAR SATISH KUMAR, 4 DOGRAARMY10.05.2025

KIRTI CHAKRA

3821009588Y, LANCE NAIK MEENATCHI SUNDARAM A, THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34 RASHTRIYA RIFLESARMY19.12.2024
39JC-415036K, NAIB SUBEDAR DOLESHWAR SUBBA, 2 PARA (SF)ARMY11.04.2025
40IC-81753K, MAJOR ARSHDEEP SINGH, ARMD, 1 ASSAM RIFLESARMY14.05.2025
4125284, AIR COMMODORE PRASANTH BALAKRISHNAN NAIR, FLYING(PILOT)AIR FORCE25.06.2025
42IC-88733Y, CAPTAIN LALRINAWMA SAILO, 4 PARA (SPECIAL FORCES)ARMY28.07.2025

SHAURYA CHAKRA (POSTHUMOUS)

4315507686K, L/DFR BALDEV CHAND, ARMD, 4 RR (POSTHUMOUS)ARMY19.09.2025
VIR CHAKRA (POSTHUMOUS)

44

870027370, SUB INSPECTOR (GD), MOHD IMTEYAJ (POSTHUMOUS)

214005316, CT/GD DEEPAK CHINGAKHAM (POSTHUMOUS)

MHA07.05.2025
459124126F, RIFLEMAN SUNIL KUMAR, 4 JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY (POSTHUMOUS)ARMY10.05.2025
KIRTI CHAKRA (POSTHUMOUS)
464594379M, SEPOY JANJAL PRAVIN PRABHAKAR, THE MAHAR REGIMENT, 1 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)ARMY06.07.2024
47IC-91128W, LIEUTENANT SHASHANK TIWARI, THE ARMY SERVICE CORPS, 1 SIKKIM SCOUTS (POSTHUMOUS)

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