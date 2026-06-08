President Murmu Confers Gallantry Awards On Armed Forces, CAPFs And Police Personnel
The President conferred seven Kirti Chakras, 15 Vir Chakras and 29 Shaurya Chakras to the personnel during an investiture ceremony at the Rashtrapati Bhawan.
Published : June 8, 2026 at 9:41 PM IST
New Delhi: President Droupadi Murmu conferred Gallantry Awards to the personnel of the armed forces, Central Armed Police Forces, and State and Union Territory Police during the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhawan on Monday evening.
The President conferred seven Kirti Chakras, 15 Vir Chakras and 29 Shaurya Chakras to the personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police during the ceremony. Inspector Laxman Kewat and Inspector Rameswar Prasad Deshmukh of Chhattisgarh Police were honoured with the Shaurya Chakra for their exceptional courage during anti-naxal operations in the state.
Major Aditya Pratap Singh was given Shaurya Chakra for exceptional bravery in foiling a major attack by insurgents in Arunachal Pradesh. Lance Naik Meenatchi Sundaram A was awarded Kirti Chakra for his indomitable spirit and exceptional bravery, wherein, despite being severely injured, he neutralised one hardcore terrorist in Jammu and Kashmir.
One of the four Gaganyatris chosen for India’s maiden Human Space Flight Mission Gaganyaan, Group Captain Prasanth Balakrishnan Nair was awarded Kirti Chakra for his indomitable spirit and bravery. Sub Inspector Md Imteyaj along with Constable Deepak Chingakham of BSF, who laid down their lives in the line of duty at the International Border in Jammu, were awarded Vir Chakra posthumously.
Vice President C P Radhaskrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of the armed forces, were also present on the occasion.
|S NO
|NAME, RANK AND OTHER DETAILS
|SERVICE
|DATE OF ACT
|SHAURYA CHAKRA
|1
INSPECTOR, SHRI LAXMAN KEWAT
INSPECTOR, SHRI RAMESHWAR PRASAD DESHMUKH
|MHA
|16.04.2024
|2
|IC-75018X, LIEUTENANT COLONEL NEETESH BHARTI SHUKLA, 19 SIKH
|ARMY
|13.07.2024
|3
|IC-87240L, MAJOR ADITYA PRATAP SINGH, SM, THE RAJPUTANA RIFLES, 44 ASSAM RIFLES
|ARMY
|24.10.2024
|4
|IC-83864A, MAJOR ASHISH KUMAR, 7 PARA (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|01.11.2024
|5
|115069477, CONSTABLE/GD SANJAY TIWARI
115342883, CONSTABLE/GD FEDA HUSSAIN DAR
|MHA
|02.11.2024
|6
|AR-425Y, ASSISTANT COMMANDANT (NOW DEPUTY COMMANDANT) MOHD SHAFIQ, 26 ASSAM RIFLES
|ARMY
|05.11.2024
|7
|09213-N, LIEUTENANT COMMANDER SURAJ PRASHAR
|NAVY
|05.11.2024
|8
|254831-N, RAM GOYAL, SEA II (Now LS)
|NAVY
|05.11.2024
|9
|145310461, CONSTABLE/GD SADDAM HUSSAIN, CRPF
|MHA
|05.11.2024
|10
|129078, ASSISTANT COMMANDANT VIPIN WILSON, 20 BN, CRPF
|MHA
|11.11.2024
|11
|G/5009749A, RIFLEMAN BHOJ RAM SAHU, 3 ASSAM RIFLES
|ARMY
|15.11.2024
|12
|30725, WING COMMANDER (NOW GROUP CAPTAIN) ABHIMANYU SINGH, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|21.11.2024
|13
|IC-81649W, MAJOR BHARGAV KALITA, THE KUMAON REGIMENT, 50 RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|02.12.2024
|14
|SS-49484P, MAJOR LEISHANGTHEM DEEPAK SINGH, 11 PARA (SF)
|ARMY
|25.04.2025
|15
|IC-83399Y, MAJOR ANSHUL BALTOO, JAK LI, 32 ASSAM RIF
|ARMY
|29.04.2025
16
|IC-84586K, MAJOR SHIVKANT YADAV, 5 PARA (SF)
|ARMY
|12.05.2025
|17
|JC-0110806H, SUBEDAR P H MOSES, 1 ASSAM RIF
|ARMY
|14.05.2025
|18
|SS-49451K, MAJOR VIVEK, MECH INF, 42 RR
|ARMY
|15.05.2025
|19
|G/38589Y, RIFLEMAN MANGLEM SANG VAIPHEI, 3 ASSAM RIF
|ARMY
|09.06.2025
|20
|IC-71626F, LIEUTENANT COLONEL GHATAGE ADITYA SHRIKUMAR, 21 PARA (SF)
|ARMY
|13.07.2025
|21
|IC-85492Y, CAPTAIN YOGENDER SINGH THAKUR, 6 PARA (SF)
|ARMY
|21.07.2025
|22
|JC-414986M, SUBEDAR SHAMSHER SINGH, 4 PARA (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|28.07.2025
|23
|2712274W, LANCE NAIK (NOW NAIK) RAHUL SINGH, 4 PARA (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|28.07.2025
|24
|G/5019682A, RIFLEMAN DHURBA JYOTI DUTTA, 33 ASSAM RIF
|ARMY
|19.09.2025
|25
08030-Z, LIEUTENANT COMMANDER DILNA K
09134-H, LIEUTENANT COMMANDER ROOPA A
|NAVY
|26.01.2026
|VIR CHAKRA
|26
|IC-69077N, COLONEL KOSHANK LAMBA, 302 MEDIUM REGIMENT
|ARMY
|07.05.2025
|27
|28181, GROUP CAPTAIN RANJEET SINGH SIDHU, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|07.05.2025
|28
|28462, GROUP CAPTAIN MANISH ARORA, SC FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|07.05.2025
|29
|28689, GROUP CAPTAIN ANIMESH PATNI, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|07.05.2025
|30
|29889, GROUP CAPTAIN KUNAL KALRA, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|07.05.2025
|31
|30398, WING COMMANDER (NOW GROUP CAPTAIN) JOY CHANDRA, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|07.05.2025
|32
|IC-72358P, LIEUTENANT COLONEL SUSHIL BISHT, 1988 (INDEPENDENT) MEDIUM BATTERY
|ARMY
|07.05.2025
|33
|32748, SQUADRON LEADER (NOW WING COMMANDER) SARTHAK KUMAR, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|07.05.2025
|34
|33900, SQUADRON LEADER SIDDHANT SINGH, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|07.05.2025
|35
|34563, SQUADRON LEADER RIZWAN MALIK, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|07.05.2025
|36
|36433, FLIGHT LIEUTENANT (NOW SQUADRON LEADER) AARSHVEER SINGH THAKUR, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|07.05.2025
|37
|JC-524528Y, NAIB SUBEDAR SATISH KUMAR, 4 DOGRA
|ARMY
|10.05.2025
KIRTI CHAKRA
|38
|21009588Y, LANCE NAIK MEENATCHI SUNDARAM A, THE REGIMENT OF ARTILLERY, 34 RASHTRIYA RIFLES
|ARMY
|19.12.2024
|39
|JC-415036K, NAIB SUBEDAR DOLESHWAR SUBBA, 2 PARA (SF)
|ARMY
|11.04.2025
|40
|IC-81753K, MAJOR ARSHDEEP SINGH, ARMD, 1 ASSAM RIFLES
|ARMY
|14.05.2025
|41
|25284, AIR COMMODORE PRASANTH BALAKRISHNAN NAIR, FLYING(PILOT)
|AIR FORCE
|25.06.2025
|42
|IC-88733Y, CAPTAIN LALRINAWMA SAILO, 4 PARA (SPECIAL FORCES)
|ARMY
|28.07.2025
SHAURYA CHAKRA (POSTHUMOUS)
|43
|15507686K, L/DFR BALDEV CHAND, ARMD, 4 RR (POSTHUMOUS)
|ARMY
|19.09.2025
|VIR CHAKRA (POSTHUMOUS)
44
870027370, SUB INSPECTOR (GD), MOHD IMTEYAJ (POSTHUMOUS)
214005316, CT/GD DEEPAK CHINGAKHAM (POSTHUMOUS)
|MHA
|07.05.2025
|45
|9124126F, RIFLEMAN SUNIL KUMAR, 4 JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY (POSTHUMOUS)
|ARMY
|10.05.2025
|KIRTI CHAKRA (POSTHUMOUS)
|46
|4594379M, SEPOY JANJAL PRAVIN PRABHAKAR, THE MAHAR REGIMENT, 1 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|06.07.2024
|47
|IC-91128W, LIEUTENANT SHASHANK TIWARI, THE ARMY SERVICE CORPS, 1 SIKKIM SCOUTS (POSTHUMOUS)
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