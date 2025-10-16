Chirag Paswan's LJP (R) Announces 15 More Candidates For Bihar Elections
The party has announced all 29 of its candidates for the elections.
Published : October 16, 2025 at 8:21 PM IST
Patna: The Lok Janshakti Party (Ram Vilas) on Thursday released the list of remaining its 15 candidates for the upcoming Bihar Assembly elections.
Among the 15 candidates announced by the party on the day are Rajesh Kumar alias Bablu Gupta from Sugauli in East Champaran, Amit Kumar from Belsand in Sitamahi, Seema Singh from Madhaura in Saran, Uday Kumar Singh from Sherghati in Gaya, Shyam Dev Paswan from Bodh Gaya in Gaya, Vimal Rajvanshi from Rajauli in Nawada and Vinita from Govindpur in Nawada.
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री @iChiragPaswan जी के नेतृत्व में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) October 16, 2025
आप सभी “बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट” के संकल्प को साकार करते हुए डबल इंजन वाली… pic.twitter.com/qRmg5ob0Iq
This apart, Baby Kumari from Bochhan in Muzaffarpur, Arun Kumar from Bakhtiarpur in Patna, Rupa Kumari from Fatuha in Patna, Muhammad Kalimuddin from Bahadurganj in Kishanganj, Sanjay Kamira Singh from Mahua in Vaishali, Murari Prasad Gautam from Chenari in Rehtas, Jitendra Yadav from Maner in Patna and Nitesh Kumar Singh from Kasba in Purnia have been given tickets by the party to contest the polls.
Raju Tiwari from Govindganj, Sanjay Kumar Singh from Simri Bakhtiarpur of Saharsa, Vishnu Dev Paswan from Darauli (ST) of Siwan, Seemant Mrinal from Garkha (ST) of Saran, Surendra Kumar from Sahebpur Kamal of Begusarai were also given tickets by the party.
Besides, Sanjay Kumar from Bakhri (ST) in Begusarai, Babulal Shaurya from Parbatta in Khagaria, Mithun Kumar from Nathnagar in Bhagalpur, Sunil Kumar from Paliganj in Patna, Rajiv Ranjan Singh from Dehri in Rohtas, Hulas Pandey from Brahmapur in Buxar, Sangeeta Devi from Balrampur in Katihar, Rani Kumari from Makhdumpur in Jehanabad and Obra Prakash Chandra from Aurangabad have been given ticket by Chirag Paswan's party.
