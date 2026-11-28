BJP Rajya Sabha MP Laxmi Verma, Her Driver Injured In Car Collision In Chhattisgarh's Raipur
BJP Rajya Sabha MP Laxmi Verma and her driver were injured in a car collision in Chhattisgarh's Raipur district on Saturday.
FILE- BJP Rajya Sabha MP Laxmi Verma (IANS)
By PTI
Published : November 28, 2026 at 10:44 AM IST
Raipur: The Bharatiya Janata Party (BJP) Rajya Sabha MP Laxmi Verma and her driver were injured in a car collision in Chhattisgarh's Raipur district, police officials said on Saturday.
This is breaking news. Further details are awaited.