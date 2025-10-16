ETV Bharat / bharat

Bihar Elections: JDU's Second List Out; Four Muslim Candidates Get Tickets

The second list of JDU features senior party leaders, four Muslim candidates and several fresh faces as well.

Bihar Elections: JDU's Second List Out; Four Muslim Candidates Get Tickets
File photo of Bihar Chief Minister Nitish Kumar (IANS)
author img

By ETV Bharat English Team

Published : October 16, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Patna: A day after releasing a list of 57 candidates, Chief Minister Nitish Kumar's Janata Dal (United) on Thursday released its second list of 44 candidates for next month's Assembly elections in Bihar, featuring a mix of experienced leaders, Muslim candidates and fresh faces from various fields.

After declaring all names, the party congratulated and wished all the candidates, stating that this list has been prepared to fulfill the aspirations of the people of Bihar.

Under the NDA, JDU will contest 101 seats. As per the second list, the party has fielded Dhirendra Pratap Singh alias Rinku Singh from Valmikinagar, Samridh Verma from Sikta, Vishal Sah from Narkatia, Shalini Mishra from Kesaria, Shweta Gupta from Shivhar, Nagendra Raut from Sursand, Pankaj Mishra from Runnisaidpur, and Sudhanshu Shekhar from Harlakhi.

Vijendra Prasad Yadav has been chosen as the candidate from Supaul. Meena Kamat will fight from Babubarhi, Sheela Mandal from Phulparas, Satish Sah from Laukha, Aniruddh Prasad Yadav from Nirmali, Ram Vilas Kamat from Pipra, Vijendra Prasad Yadav from Supaul, Sonam Rani Sardar from Triveniganj (SC), Achmit Rishidev from Raniganj (SC), Shagufta Azim from Araria, Manzar Alam from Jokihat, Gopal Agarwal from Thakurganj and Saba Zafar from Aamro.

The list also names Kaladhar Mandal's candidature from Rupauli, Leshi Singh from Dhamdaha, Dulalchandra Goswami from Kadwa, Shambhu Suman from Manihari (ST), Vijay Singh Nishad from Barari, Bulo Mandal from Gopalpur, Dr. Lalit Narayan Mandal from Sultanganj, Shubhanand Mukesh from Kahalgaon, Jayant Raj from Amarpur, Manish Kumar from Dhoraiya (ST), Manoj Yadav from Belhar, Jama Khan from Chainpur, and Bashisht Singh from Kargahar.

Similarly, Mahabali Singh is the party's candidate from Karakat, Nagendra Chandravanshi from Nokha, Pappu Kumar Verma from Kurtha, Chandreshwar Chandravanshi from Jehanabad, Rituraj Kumar from Ghosi, Chetan Anand from Nabinagar, Pramod Kumar Singh from Rafiganj, Manorama Devi from Belaganj, Vibha Devi from Nawada, Damodar Rawat from Jhajha, and Sumit Kumar Singh from Chakai.

While the first list did not feature any Muslim candidate, the second list mentions that JDU has given tickets to four Muslim candidates. The candidates chosen by the party to battle it out in the upcoming polls include Manzar Alam from Jokihat, Jama Khan from Chainpur, Saba Zafar from Aamro, and Shagufta Azim from Araria.

Read More

Bihar Election 2025: JD(U) Releases First List Of 57 Candidates

TAGGED:

JDU SECOND LIST
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
NITISH KUMAR
BIHAR ELECTION JDU CANDIDATE LIST

Quick Links / Policies

Editor's Pick

Kashmiri Youth Turn GTA Into ‘Halal’ Reel Series: No Guns, Just Bread Runs And Family Chores

ETV Bharat Impact: Odisha's 'Tree Man' Gets New Home After 40 Years Of Green Mission, Thanks To Hyderabad-Based Trust

Giving Dignity To Dead: Karnataka Woman Living In Crematorium Has Cremated Over 4000 Bodies In A Decade

Back To School | Cracking The Code Of Lightning & Thunderstorms: Facts We Hold, Forecasts We Can't Make

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.