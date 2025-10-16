Bihar Elections: JDU's Second List Out; Four Muslim Candidates Get Tickets
The second list of JDU features senior party leaders, four Muslim candidates and several fresh faces as well.
Published : October 16, 2025 at 1:18 PM IST
Patna: A day after releasing a list of 57 candidates, Chief Minister Nitish Kumar's Janata Dal (United) on Thursday released its second list of 44 candidates for next month's Assembly elections in Bihar, featuring a mix of experienced leaders, Muslim candidates and fresh faces from various fields.
After declaring all names, the party congratulated and wished all the candidates, stating that this list has been prepared to fulfill the aspirations of the people of Bihar.
Under the NDA, JDU will contest 101 seats. As per the second list, the party has fielded Dhirendra Pratap Singh alias Rinku Singh from Valmikinagar, Samridh Verma from Sikta, Vishal Sah from Narkatia, Shalini Mishra from Kesaria, Shweta Gupta from Shivhar, Nagendra Raut from Sursand, Pankaj Mishra from Runnisaidpur, and Sudhanshu Shekhar from Harlakhi.
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए जनता दल (यूनाइटेड) की दूसरी सूची जारी।— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 16, 2025
सभी प्रत्याशियों को ढेरों बधाई व शुभकामनाएं।#Bihar #JDU #JanataDalUnited#BiharElections pic.twitter.com/c6XUriMFqV
Vijendra Prasad Yadav has been chosen as the candidate from Supaul. Meena Kamat will fight from Babubarhi, Sheela Mandal from Phulparas, Satish Sah from Laukha, Aniruddh Prasad Yadav from Nirmali, Ram Vilas Kamat from Pipra, Vijendra Prasad Yadav from Supaul, Sonam Rani Sardar from Triveniganj (SC), Achmit Rishidev from Raniganj (SC), Shagufta Azim from Araria, Manzar Alam from Jokihat, Gopal Agarwal from Thakurganj and Saba Zafar from Aamro.
The list also names Kaladhar Mandal's candidature from Rupauli, Leshi Singh from Dhamdaha, Dulalchandra Goswami from Kadwa, Shambhu Suman from Manihari (ST), Vijay Singh Nishad from Barari, Bulo Mandal from Gopalpur, Dr. Lalit Narayan Mandal from Sultanganj, Shubhanand Mukesh from Kahalgaon, Jayant Raj from Amarpur, Manish Kumar from Dhoraiya (ST), Manoj Yadav from Belhar, Jama Khan from Chainpur, and Bashisht Singh from Kargahar.
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए जनता दल (यूनाइटेड) की पहली लिस्ट। #Bihar #JDU #JanataDalUnited #BiharElections pic.twitter.com/9vc2RL9QQI— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 15, 2025
Similarly, Mahabali Singh is the party's candidate from Karakat, Nagendra Chandravanshi from Nokha, Pappu Kumar Verma from Kurtha, Chandreshwar Chandravanshi from Jehanabad, Rituraj Kumar from Ghosi, Chetan Anand from Nabinagar, Pramod Kumar Singh from Rafiganj, Manorama Devi from Belaganj, Vibha Devi from Nawada, Damodar Rawat from Jhajha, and Sumit Kumar Singh from Chakai.
While the first list did not feature any Muslim candidate, the second list mentions that JDU has given tickets to four Muslim candidates. The candidates chosen by the party to battle it out in the upcoming polls include Manzar Alam from Jokihat, Jama Khan from Chainpur, Saba Zafar from Aamro, and Shagufta Azim from Araria.
