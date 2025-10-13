ETV Bharat / business

Tea Production Falls In August 2025 Year-on-Year: Tea Board Data

Tea production in north India during August 2025 declined to 153.99 million kilogrammes as compared to 166.15 million kilogrammes in the previous month of 2024.

Tea garden workers pluck tea leaves during heavy rain at Durgabari Tea Garden on the outskirts of Agartala, in Tripura on Thursday, July 17, 2025.
Tea garden workers pluck tea leaves during heavy rain at Durgabari Tea Garden on the outskirts of Agartala, in Tripura on Thursday, July 17, 2025. (IANS)
By PTI

Published : October 13, 2025 at 12:45 PM IST

Kolkata: Tea production during August 2025 has fallen to 170.12 million kilogrammes as against 184.45 million kilogrammes in the similar previous month of 2024, according to Tea Board data. Production volumes in Assam during August 2025 declined marginally to 103.52 million kilogrammes as compared to 104.46 million kilogrammes, according to the data.

In West Bengal, production also dipped to 45.90 million kilogrammes in August 2025, from 56.08 million kilogrammes in the similar previous month of 2024. Taking Assam and West Bengal together, tea production in north India during August 2025 declined to 153.99 million kilogrammes as compared to 166.15 million kilogrammes in the previous month of 2024.

In South India, total production during August 2025 declined to 16.13 million kilogrammes, as against 18.30 million kilogrammes in August 2024. Category-wise, production of CTC variety in north India declined to 135.59 million kilogrammes in August 2025, as against 150.76 million kilogrammes in the same month of 2024, according to the data.

In South India, production of CTC tea fell to 13.13 million kilogrammes in August 2025, as compared to 15.41 million kilogrammes in the previous similar month. Orthodox variety production in August 2025 in the country stood higher at 19.22 million kilogrammes as against 15.81 million kilogrammes in the same month of 2024, according to the data.

