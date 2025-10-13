ETV Bharat / bharat

Bihar Elections: Tej Pratap Yadav's Jan Shakti Janata Dal Announces Candidates For 21 Seats

Tej Pratap will contest from Mahua while Sanjay Yadav has been nominated by the party from Madhepura.

Tej Pratap Yadav's party Jan Shakti Janata Dal (JJD) on Monday announced its candidates for the upcoming Bihar Assembly polls
File photo of Tej Pratap Yadav (ETV Bharat)
By ETV Bharat English Team

Published : October 13, 2025 at 6:40 PM IST

Patna: Tej Pratap Yadav's party Jan Shakti Janata Dal (JJD) on Monday announced its candidates for the upcoming Bihar Assembly polls.

A list of 21 candidates has been released by the party. Tej Pratap will contest from Mahua. The party has nominated Sanjay Yadav from Madhepura. Similarly, ticket has been given to Taurif Rahman from Narkatiaganj. Dharmendra will enter the fray from Barauli. Along with this, Braj Bihari Bhatt will try his luck from Kuchaikot.

The party also nominated Ravi Raj Kumar from Hisua and Jai Singh Rathi from Mahanar. While Pushpa Kumari has got a ticket from Baniapur, Surbhi Yadav will contest from Mohiuddin Nagar.

List of candidates

Mahua (Vaishali): Tej Pratap Yadav

Belson (Sitamarhi): Vikas Kumar

Shahpur (Bhojpur): Madan Yadav

Bakhtiyarpur (Patna): Gulshan Yadav

Bikramganj (Patna): Ajit Kushwaha

Jagdishpur (Bhojpur): Neeraj Rai

Atari (Gaya): Avinash

Wazirganj (Gaya): Prem Kumar

Benipur (Darbhanga): Awadh Kishore Jha

Maner (Patna): Shankar Yadav

Dumao (Buxar): Dinesh Kumar Surya

Gobindganj (Motihari): Ashutosh

Patna Sahib (Patna): Meenu Kumari

Madhepura: Sanjay Yadav

Narkatiyaganj (Motihari): Taurif Rahman

Barauli (Gopalganj): Dharmendra

Kuchaikot (Gopalganj): Braj Bihari Bhatt

Hisua (Nawada): Ravi Raj Kumar

Mahnar (Vaisali): Jai Singh Rathi

Baniapur (Saran): Pushpa Kumari

Mohiuddin Nagar (Samastipur): Surbhi Yadav

After the Anushka Yadav case, Lalu Prasad Yadav had suspended Tej Pratap from his party for six years. Tej Pratap then formed his own party and has also entered into alliances with many small parties.

