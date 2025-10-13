Bihar Elections: Tej Pratap Yadav's Jan Shakti Janata Dal Announces Candidates For 21 Seats
Tej Pratap will contest from Mahua while Sanjay Yadav has been nominated by the party from Madhepura.
Published : October 13, 2025 at 6:40 PM IST
Patna: Tej Pratap Yadav's party Jan Shakti Janata Dal (JJD) on Monday announced its candidates for the upcoming Bihar Assembly polls.
A list of 21 candidates has been released by the party. Tej Pratap will contest from Mahua. The party has nominated Sanjay Yadav from Madhepura. Similarly, ticket has been given to Taurif Rahman from Narkatiaganj. Dharmendra will enter the fray from Barauli. Along with this, Braj Bihari Bhatt will try his luck from Kuchaikot.
The party also nominated Ravi Raj Kumar from Hisua and Jai Singh Rathi from Mahanar. While Pushpa Kumari has got a ticket from Baniapur, Surbhi Yadav will contest from Mohiuddin Nagar.
List of candidates
Mahua (Vaishali): Tej Pratap Yadav
Belson (Sitamarhi): Vikas Kumar
Shahpur (Bhojpur): Madan Yadav
Bakhtiyarpur (Patna): Gulshan Yadav
Bikramganj (Patna): Ajit Kushwaha
Jagdishpur (Bhojpur): Neeraj Rai
Atari (Gaya): Avinash
Wazirganj (Gaya): Prem Kumar
Benipur (Darbhanga): Awadh Kishore Jha
Maner (Patna): Shankar Yadav
Dumao (Buxar): Dinesh Kumar Surya
Gobindganj (Motihari): Ashutosh
Patna Sahib (Patna): Meenu Kumari
Madhepura: Sanjay Yadav
Narkatiyaganj (Motihari): Taurif Rahman
Barauli (Gopalganj): Dharmendra
Kuchaikot (Gopalganj): Braj Bihari Bhatt
Hisua (Nawada): Ravi Raj Kumar
Mahnar (Vaisali): Jai Singh Rathi
Baniapur (Saran): Pushpa Kumari
Mohiuddin Nagar (Samastipur): Surbhi Yadav
After the Anushka Yadav case, Lalu Prasad Yadav had suspended Tej Pratap from his party for six years. Tej Pratap then formed his own party and has also entered into alliances with many small parties.
