দামোদরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল যুবক, 24 ঘণ্টা পরও মিলল না খোঁজ - YOUTH SWEPT DAMODAR RIVER
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Published : August 26, 2026 at 2:09 PM IST
অণ্ডাল, 25 অগস্ট: মঙ্গলবার দুপুরে অণ্ডাল থানা এলাকার মদনপুর এলাকায় দামোদরের ঘাটে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় যুবক ৷ 24 ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ভরা দামোদর নদ অন্যদিকে, বুধবার সকাল থেকেই দফায় দফায় বৃষ্টির মাঝেও চলছে যুবকের খোঁজে তল্লাশি।
মাঝ বর্ষায় উত্তাল দামোদর নদে স্নানে নেমে তলিয়ে গেল যুবক। মঙ্গলবার দুপুর দু'টো নাগাদ ঘটনাটি ঘটে অণ্ডালের মদনপুর এলাকায়। নিখোঁজ যুবকের নাম নেপাল রায় (27)। তিনি মদনপুর রায়পাড়ার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। প্রায় 24 ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ সে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে দামোদর নদীতে স্নান করতে নেমেছিলেন নেপাল। আচমকাই জলের স্রোতে তলিয়ে যায় সে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে নদীতে তল্লাশি শুরু করা হলেও মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান মেলেনি বলে খবর। বুধবার সকাল থেকে ফের শুরু হয় জোরদার তল্লাশি অভিযান। নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দলও। স্পিড বোটের মাধ্যমে তল্লাশি চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। প্রায় 24 ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ নেপাল রায়ের সন্ধানে চলছে জোরদার তল্লাশি। তবে এখনও পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান মেলেনি।
অণ্ডাল, 25 অগস্ট: মঙ্গলবার দুপুরে অণ্ডাল থানা এলাকার মদনপুর এলাকায় দামোদরের ঘাটে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় যুবক ৷ 24 ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ভরা দামোদর নদ অন্যদিকে, বুধবার সকাল থেকেই দফায় দফায় বৃষ্টির মাঝেও চলছে যুবকের খোঁজে তল্লাশি।
মাঝ বর্ষায় উত্তাল দামোদর নদে স্নানে নেমে তলিয়ে গেল যুবক। মঙ্গলবার দুপুর দু'টো নাগাদ ঘটনাটি ঘটে অণ্ডালের মদনপুর এলাকায়। নিখোঁজ যুবকের নাম নেপাল রায় (27)। তিনি মদনপুর রায়পাড়ার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। প্রায় 24 ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ সে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে দামোদর নদীতে স্নান করতে নেমেছিলেন নেপাল। আচমকাই জলের স্রোতে তলিয়ে যায় সে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে নদীতে তল্লাশি শুরু করা হলেও মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান মেলেনি বলে খবর। বুধবার সকাল থেকে ফের শুরু হয় জোরদার তল্লাশি অভিযান। নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দলও। স্পিড বোটের মাধ্যমে তল্লাশি চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। প্রায় 24 ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ নেপাল রায়ের সন্ধানে চলছে জোরদার তল্লাশি। তবে এখনও পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান মেলেনি।