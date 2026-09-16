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একই বাড়িতে 451টি গণেশ মূর্তি ! কারণ জানলে অবাক হবেন

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একই বাড়িতে 451টি গণেশ মূর্তির বাস, কারণ জানলে অবাক হবেন (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2026 at 6:22 PM IST

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গণেশ উৎসব মানেই প্রতিটি ঘরে সিদ্ধিদাতার উপস্থিতি এবং চারপাশের সাজসজ্জা, পুজো ও আরতির দৃশ্য । তবে, অন্যদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর শ্রীকৃষ্ণপেঠ এলাকার একটি পরিবারের গণেশ উৎসব । কারণ গত 35 বছর এক অনন্য ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে খান্ডেলওয়াল পরিবার ৷ এখানে একসঙ্গে 451টি গণেশ-মূর্তির উপস্থিতি দেখা যায় । বাড়ির উঠোন থেকে শুরু করে সিঁড়ি ও দোতলা পর্যন্ত বিভিন্ন অংশ জুড়ে বিস্তৃত এই গণেশ মূর্তির সমাহার ।

1991 সালে মাত্র পাঁচটি গণপতি প্রতিমা দিয়ে এই যাত্রার সূচনা হয়েছিল ৷ আজ তা 451টিতে এসে পৌঁছেছে । শুরুতে সুনিতা খান্ডেলওয়াল গণেশ উৎসব উপলক্ষে তাঁর ছোট বাড়িটি সাজাতেন ৷ প্রতি বছরই নতুন কোনও ধারণা বা ভাবনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতেন তিনি । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আয়োজনের পরিধি ও কাজের ব্যাপ্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে । দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিদেশে ভ্রমণের সময় নানা রূপের গণেশ মূর্তি সংগ্রহ করতে থাকেন তিনি । এভাবেই গণেশ মূর্তির অনন্য সংগ্রহ গড়ে উঠেছে ।

গণেশ উৎসব মানেই প্রতিটি ঘরে সিদ্ধিদাতার উপস্থিতি এবং চারপাশের সাজসজ্জা, পুজো ও আরতির দৃশ্য । তবে, অন্যদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর শ্রীকৃষ্ণপেঠ এলাকার একটি পরিবারের গণেশ উৎসব । কারণ গত 35 বছর এক অনন্য ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে খান্ডেলওয়াল পরিবার ৷ এখানে একসঙ্গে 451টি গণেশ-মূর্তির উপস্থিতি দেখা যায় । বাড়ির উঠোন থেকে শুরু করে সিঁড়ি ও দোতলা পর্যন্ত বিভিন্ন অংশ জুড়ে বিস্তৃত এই গণেশ মূর্তির সমাহার ।

1991 সালে মাত্র পাঁচটি গণপতি প্রতিমা দিয়ে এই যাত্রার সূচনা হয়েছিল ৷ আজ তা 451টিতে এসে পৌঁছেছে । শুরুতে সুনিতা খান্ডেলওয়াল গণেশ উৎসব উপলক্ষে তাঁর ছোট বাড়িটি সাজাতেন ৷ প্রতি বছরই নতুন কোনও ধারণা বা ভাবনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতেন তিনি । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আয়োজনের পরিধি ও কাজের ব্যাপ্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে । দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিদেশে ভ্রমণের সময় নানা রূপের গণেশ মূর্তি সংগ্রহ করতে থাকেন তিনি । এভাবেই গণেশ মূর্তির অনন্য সংগ্রহ গড়ে উঠেছে ।

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TAGGED:

GANESH CHATURTHI
GANESH PUJA
গণেশ মূর্তি
গণেশ পুজো
GANESH IDOLS

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