ভাগীরথীতে শুরু বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা, অংশ নিলেন বাংলাদেশের তিনজনও
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Published : September 6, 2026 at 3:53 PM IST
বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হল মুর্শিদাবাদে ৷ ভাগীরথী নদিতে রবিবার ভোর 5টায় এই সাঁতার প্রতিযোগিতার 84 তম সংস্করণ শুরু হয় ৷ মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে 81 কিলোমিটারের এই সাঁতার প্রতিযোগিতার সূচনা হয় আহিরণ ঘাট থেকে ৷ বাংলাদেশের তিন প্রতিযোগী-সহ ভারতের সাতটি রাজ্যের মোট 28 জন এতে অংশগ্রহণ করেছেন ৷
পাশাপাশি, জিয়াগঞ্জ ঘাট থেকে 19 কিলোমিটারের আরেকটি সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হয় দুপুর একটার সময় ৷ সেখানে 56 জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে 15 জন মহিলা ৷ দু’টি প্রতিযোগিতাই শেষ হবে বহরমপুর কলেজ ঘাটে ৷ প্রতিযোগিতা নিয়ে মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ বলেন, "ভিসা সমস্যার কারণে ফ্রান্স, আর্জেন্তিনা ও বাংলাদেশের সাতজন প্রতিযোগী এবার অংশ নিতে পারেননি ৷"
1943 সালে মুর্শিদাবাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী শৈলেন অধিকারী এই প্রতিযোগিতার সূচনা করেছিলেন ৷ উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়া ভারতের যুবসমাজকে শারীরিকভাবে সুস্থ ও সবল রাখা ৷ নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক প্রতিযোগী পিছু একটি করে নৌকা রয়েছে ৷ এবছর বিশ্বের দীর্ঘতম নদীপথে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজনে মোট 32 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে ৷
বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হল মুর্শিদাবাদে ৷ ভাগীরথী নদিতে রবিবার ভোর 5টায় এই সাঁতার প্রতিযোগিতার 84 তম সংস্করণ শুরু হয় ৷ মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে 81 কিলোমিটারের এই সাঁতার প্রতিযোগিতার সূচনা হয় আহিরণ ঘাট থেকে ৷ বাংলাদেশের তিন প্রতিযোগী-সহ ভারতের সাতটি রাজ্যের মোট 28 জন এতে অংশগ্রহণ করেছেন ৷
পাশাপাশি, জিয়াগঞ্জ ঘাট থেকে 19 কিলোমিটারের আরেকটি সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হয় দুপুর একটার সময় ৷ সেখানে 56 জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে 15 জন মহিলা ৷ দু’টি প্রতিযোগিতাই শেষ হবে বহরমপুর কলেজ ঘাটে ৷ প্রতিযোগিতা নিয়ে মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ বলেন, "ভিসা সমস্যার কারণে ফ্রান্স, আর্জেন্তিনা ও বাংলাদেশের সাতজন প্রতিযোগী এবার অংশ নিতে পারেননি ৷"
1943 সালে মুর্শিদাবাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী শৈলেন অধিকারী এই প্রতিযোগিতার সূচনা করেছিলেন ৷ উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়া ভারতের যুবসমাজকে শারীরিকভাবে সুস্থ ও সবল রাখা ৷ নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক প্রতিযোগী পিছু একটি করে নৌকা রয়েছে ৷ এবছর বিশ্বের দীর্ঘতম নদীপথে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজনে মোট 32 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে ৷