WATCH LIVE: বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি - MAMATA BANERJEE
Published : March 17, 2026 at 3:38 PM IST
প্রধান প্রতিপক্ষ প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে ৷ সেই পথে হেঁটেছে বামেরাও ৷ এবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছে তৃণমূল ৷ দুপুরে কালীঘাটে নিজের বাড়ির দলীয় কার্যালয় থেকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তালিকায় কার কার নাম থাকবে তা নিয়ে গত বেশ কয়েকদিন ধরে চর্চা চলছে ৷ বিশেষ করে মমতা নিজে কোথা থেকে লড়াই করবেন সেটাও চর্চার বিষয় ৷ বিশেষ করে সোমবার ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপি প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ায় পর থেকে তরজা বেড়েছে আরও ৷ এর আগে মঙ্গলবার সকালে তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শাসক দলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলেন শিক্ষা, ক্রীড়া এবং সমাজসেবা জগতের তিন অত্যন্ত পরিচিত মুখ। রাজ্যের মাননীয়া মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং সাংসদ পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নেন মহম্মদ মুফতি আব্দুল মতিন, প্রাক্তন ক্রিকেটার শিবশঙ্কর পাল এবং অধ্যাপিকা ডঃ তনুশ্রী হাঁসদা।
