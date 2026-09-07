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গঙ্গায় বিলীন মহাদেব ! 72 বছরের শিবমন্দির তলিয়ে গেল নদীগর্ভে

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গঙ্গা গ্রাসে শিবমন্দির, দেখুন ভিডিয়ো (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 3:20 PM IST

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যে মহাদেব গঙ্গাকে নিজের জটায় ধারণ করেছিলেন, সেই গঙ্গার রোষ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না খোদ ভগবান ! গঙ্গার ছোবলে বিলীন হয়ে গেল 1954 সালে তৈরি শিবমন্দির ৷ রবিবার সন্ধ্যার মুখে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মুলিরামটোলা গ্রামে সেই ভয়াবহ দৃশ্যের সাক্ষী থাকলেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷

অথচ এই মন্দিরটি রক্ষা করার জন্য প্রশাসন অনেক চেষ্টা করেছিল ৷ নদীর উপর ঝুলতে থাকা একটি প্রাথমিক স্কুলের বদলে এই মন্দিরের নীচে ডাঁই করা হয়েছিল একাধিক বালির বস্তা ৷ সেই খবরও তুলে ধরেছিল ইটিভি ভারত ৷ তা নিয়ে খানিক বিতর্কও দানা বাধে । স্থানীয় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে জানান, নিম্নরুচির মানসিকতাই থেকে এমন বিতর্কের সূত্রপাত । প্রশাসন মন্দির থেকে শুরু করে স্কুল-সহ সবকিছুই রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর । তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই সেচ দফতরের আধিকারিকরা মন্দিরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলাকায় গিয়েছেন ৷ তাতেও রক্ষা করা গেল না শিবমন্দিরটি ৷

যে মহাদেব গঙ্গাকে নিজের জটায় ধারণ করেছিলেন, সেই গঙ্গার রোষ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না খোদ ভগবান ! গঙ্গার ছোবলে বিলীন হয়ে গেল 1954 সালে তৈরি শিবমন্দির ৷ রবিবার সন্ধ্যার মুখে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মুলিরামটোলা গ্রামে সেই ভয়াবহ দৃশ্যের সাক্ষী থাকলেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷

অথচ এই মন্দিরটি রক্ষা করার জন্য প্রশাসন অনেক চেষ্টা করেছিল ৷ নদীর উপর ঝুলতে থাকা একটি প্রাথমিক স্কুলের বদলে এই মন্দিরের নীচে ডাঁই করা হয়েছিল একাধিক বালির বস্তা ৷ সেই খবরও তুলে ধরেছিল ইটিভি ভারত ৷ তা নিয়ে খানিক বিতর্কও দানা বাধে । স্থানীয় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে জানান, নিম্নরুচির মানসিকতাই থেকে এমন বিতর্কের সূত্রপাত । প্রশাসন মন্দির থেকে শুরু করে স্কুল-সহ সবকিছুই রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর । তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই সেচ দফতরের আধিকারিকরা মন্দিরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলাকায় গিয়েছেন ৷ তাতেও রক্ষা করা গেল না শিবমন্দিরটি ৷

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TAGGED:

গঙ্গায় তলিয়ে গেল শিবমন্দির
TEMPLE SANK INTO GANGA
SHIV MANDIR DROWNED INTO GANGA
মালদায় গঙ্গার ভাঙনে মন্দির
MALDA GANGA EROSION

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