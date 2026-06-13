WATCH LIVE: উপস্থিত রাজনাথ সিং, বায়ুসেনা অ্যাকাডেমিতে ভবিষ্যতের দেশরক্ষকদের কুচকাওয়াজ; দেখুন সরাসরি... - INDIAN AIR FORCE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 13, 2026 at 7:39 AM IST
ভারতীয় বায়ুসেনার প্রধান কাজ হল দেশের আকাশসীমা সুরক্ষিত রাখা এবং সশস্ত্র সংঘাতের সময় আকাশপথে যুদ্ধ পরিচালনা করা । 1950 সাল থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনী (আইএএফ) প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে চারটি যুদ্ধে জড়িত হয়েছে । আইএএফ কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য প্রধান অভিযানগুলোর মধ্যে রয়েছে অপারেশন বিজয়, অপারেশন মেঘদূত, অপারেশন ক্যাকটাস এবং অপারেশন পুমালাই । প্রতিকূল শক্তির সাথে সংঘর্ষের বাইরেও আইএএফ-এর কার্যক্রম বিস্তৃত, কারণ সংস্থাটি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনেও অংশগ্রহণ করে ।
এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে একজন ক্যাডেটের ভারতীয় বিমানবাহিনী অফিসার হয়ে ওঠার রূপান্তর প্রত্যক্ষ করুন ৷ যেখানে স্বপ্ন ডানা মেলে, চরিত্র গঠিত হয় এবং ভবিষ্যৎ দেশরক্ষকরা গড়ে ওঠে ।
হায়দরাবাদের দুন্দিগাল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স অ্যাকাডেমি একটি প্রতিরক্ষা পরিষেবা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ৷ যা হায়দরাবাদ থেকে 43 কিমি দূরে মেডচাল-মালকাজগিরি জেলায় অবস্থিত । এই অ্যাকাডেমিটি ভারতীয় বিমান বাহিনীর অফিসার ক্যাডারের ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল । সেই এয়ার ফোর্স অ্যাকাডেমি থেকে সম্মিলিত গ্র্যাজুয়েশন প্যারেডে উপস্থিত প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ হায়দরাবাদ থেকে কুচকাওয়াজ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ।
ভারতীয় বায়ুসেনার প্রধান কাজ হল দেশের আকাশসীমা সুরক্ষিত রাখা এবং সশস্ত্র সংঘাতের সময় আকাশপথে যুদ্ধ পরিচালনা করা । 1950 সাল থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনী (আইএএফ) প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে চারটি যুদ্ধে জড়িত হয়েছে । আইএএফ কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য প্রধান অভিযানগুলোর মধ্যে রয়েছে অপারেশন বিজয়, অপারেশন মেঘদূত, অপারেশন ক্যাকটাস এবং অপারেশন পুমালাই । প্রতিকূল শক্তির সাথে সংঘর্ষের বাইরেও আইএএফ-এর কার্যক্রম বিস্তৃত, কারণ সংস্থাটি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনেও অংশগ্রহণ করে ।
এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে একজন ক্যাডেটের ভারতীয় বিমানবাহিনী অফিসার হয়ে ওঠার রূপান্তর প্রত্যক্ষ করুন ৷ যেখানে স্বপ্ন ডানা মেলে, চরিত্র গঠিত হয় এবং ভবিষ্যৎ দেশরক্ষকরা গড়ে ওঠে ।
হায়দরাবাদের দুন্দিগাল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স অ্যাকাডেমি একটি প্রতিরক্ষা পরিষেবা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ৷ যা হায়দরাবাদ থেকে 43 কিমি দূরে মেডচাল-মালকাজগিরি জেলায় অবস্থিত । এই অ্যাকাডেমিটি ভারতীয় বিমান বাহিনীর অফিসার ক্যাডারের ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল । সেই এয়ার ফোর্স অ্যাকাডেমি থেকে সম্মিলিত গ্র্যাজুয়েশন প্যারেডে উপস্থিত প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ হায়দরাবাদ থেকে কুচকাওয়াজ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ।