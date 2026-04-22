WATCH LIVE: হাবড়ায় অমিত শাহের সভা, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ (ছবি: রাজ্য বিজেপির ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 22, 2026 at 2:23 PM IST

Updated : April 22, 2026 at 3:34 PM IST

দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে বুধবার উত্তর 24 পরগনার হাবড়ায় জনসভা করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডলের সমর্থনে হাবড়ার বিআর আম্বেদকর মাঠে এই সভা চলছে ৷ উত্তর 24 পরগনার হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রকে বিজেপি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ৷ 1993 সালে রাজ্যে প্রথম হাবড়ায় পুরবোর্ড গঠন গড়েছিল বিজেপি ৷ 2019 ও 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী 20 হাজার ভোটে লিড পেয়েছিলেন ৷ 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র 3 হাজার 800 ভোটে পরাজিত হন বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহা ৷ এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককের বিরুদ্ধে বিজেপি এখানে দেবদাস মণ্ডলকে প্রার্থী করেছে ৷ আগামী 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফা রাজ্যের 142টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ ৷ এদিন দুই 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি- সহ রাঢ়বঙ্গে ভোট রয়েছে ৷ তালিকা রয়েছে হাবড়াও ৷

