WATCH LIVE: 5 তারিখের পর অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে বিজেপির শাসন, সাংবাদিক বৈঠকে দাবি শাহের; দেখুন সরাসরি - AMIT SHAH
Published : April 24, 2026 at 11:38 AM IST|
Updated : April 24, 2026 at 12:00 PM IST
প্রথম দফায় রেকর্ড হারে ভোট পড়েছে বাংলায়। আর তারপরই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রথম দফায় রেকর্ড হারে ভোট পড়েছে বাংলায়। আর তারপরই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। পশ্চিমবঙ্গ এবার তৈরি হচ্ছে দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য। 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রেকর্ড 90 শতাংশের বেশি ভোটদানের রেশ কাটতে না-কাটতেই দ্বিতীয় দফার প্রচারকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে উঠেছে। এরইমাঝে সাংবাদিক বৈঠক করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি বলছেন, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে এবার বিজেপির শাসন হবে ৷ দিদি জানেবালি হ্যায়, বিজেপি আনেবালা হ্যায় ৷ ভায় জানেবালা হ্যায়, ভরসা আনেবালা হ্যায় ৷ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে চলেছে বিজেপি ৷ অমিত শাহের সাংবাদিক বৈঠক দেখুন সরাসরি ৷
