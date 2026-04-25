WATCH LIVE: জামালপুরে অমিত শাহের জনসভা, দেখুন সরাসরি... - AMIT SHAH BENGAL ELECTION CAMPAIGN
Published : April 25, 2026 at 3:49 PM IST
Updated : April 25, 2026 at 4:06 PM IST
শনিবার দুপুর থেকেই হেভিওয়েট প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার ঘিরে উত্তাপ কলকাতা-সহ শহরতলিতে। লক্ষ্য বিধানসভা নির্বাচন ৷ বিপুল আসনে জয় পেয়ে চতুর্থবার বাংলার মসনদে বসতে বদ্ধ পরিকর তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এদিকে প্রথম দফার ভোট মিটতেই দ্বিতীয় দফার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। প্রথম দফায় রেকর্ড হারে ভোট পড়েছে বাংলায়। আর তারপরই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রেকর্ড 90 শতাংশের বেশি ভোটদানের রেশ কাটতে না-কাটতেই দ্বিতীয় দফার প্রচারকে কেন্দ্র করে রাজ্য-রাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে ৷ আজ দ্বিতীয় দফার ভোট প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অমিত শাহের দু'টি জনসভা ও দু'টি রোড শো কর্মসূচি রয়েছে ৷ তিনি এদিন প্রথম জনসভা করছেন পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে ৷ সভা ঘিরে রয়েছে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ অনুপ্রবেশ-সহ একাধিক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করছেন তিনি ৷ সেলিমাবাদ তরুণ সংঘের মাঠ থেকে অমিত শাহের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
