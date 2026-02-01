ETV Bharat / Videos

LIVE: সংসদে বাজেট পেশ করছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, দেখুন সরাসরি - UNION BUDGET 2026

সংসদে বাজেট পেশ করছেন নির্মলা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 1, 2026 at 11:05 AM IST

Choose ETV Bharat

