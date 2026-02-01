LIVE: সংসদে বাজেট পেশ করছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, দেখুন সরাসরি - UNION BUDGET 2026
Published : February 1, 2026 at 11:05 AM IST
সংসদে বাজেট প্রস্তাব পেশ করছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন । এনিয়ে টানা 9 বার বাজেট পেশ করছেন সীতারামন ৷ কেন্দ্রে মোদি সরকারের তৃতীয় মেয়াদের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করছেন তিনি । বাজেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিভিন্ন মহল । কেন্দ্রীয় বাজেটে সংস্কারের গতি শক্তিশালী থাকবে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যবিত্তদের জন্য কর ছাড়, প্রতিরক্ষা-পরিকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালীকরণ এবং সোনা-রুপোর দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রথম রবিবার বাজেট পেশ হচ্ছে । এর আগে কখনও এমনটা হয়নি । বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাজেট পেশের ক্ষেত্রেও কয়েকটি বদল এসেছে । তার মধ্যে অন্যতম হল এখন বাজেট ফেব্রুয়ারি মাসের 1 তারিখ পেশ হয় । আর তাছাড়া রেল বাজেটও এখন সাধারণ বাজেটের সঙ্গেই পেশ হয় ।
