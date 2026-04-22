Published : April 22, 2026 at 2:46 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 3:03 PM IST
সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে জয়নগর ও মন্দিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস এবং জয়দেব হালদারের সমর্থনে জয়নগরের গড়দোয়ানি মোল্লারচক এইচপি পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন মাঠে সভা করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
জয়নগর কেন্দ্রটি একসময় এসইউসিআই গড় ছিল ৷ 2016 সালে এই কেন্দ্রে ঘাসফুল ফুটিয়েছিলেন বিশ্বনাথ দাস ৷ পরের বার একুশের নির্বাচনেও তিনি তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হয়ে জয়ী হন ৷ এবারও জয়নগর বিধানসভায় তাঁর উপরই ভরসা করেছে তৃণমূল ৷ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির অলোক হালদার, কংগ্রেসের তাপস কুমার বৈদ্য, সিপিআই(এম)-এর অপূর্ব প্রামাণিক ৷
মন্দিরবাজার বিধানসভাটি 2011 সাল থেকে তৃণমূলের দখলে ৷ এখানে ঘাসফুল ফুটেছিল জয়দেব হালদারের হাত ধরে ৷ সেই থেকে পরপর 2016 এবং 2021 সালে তিনিই প্রার্থী হয়ে জয়ী হয়েছেন ৷ এবারেও তিনিই প্রার্থী ৷
