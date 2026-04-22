WATCH LIVE জয়নগরে অভিষেকের জনসভা, দেখুন সরাসরি - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি: সাংসদের ফেসবুক পেজ থেকে সংগৃহীত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 22, 2026 at 2:46 PM IST

Updated : April 22, 2026 at 3:03 PM IST

সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে জয়নগর ও মন্দিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস এবং জয়দেব হালদারের সমর্থনে জয়নগরের গড়দোয়ানি মোল্লারচক এইচপি পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন মাঠে সভা করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

জয়নগর কেন্দ্রটি একসময় এসইউসিআই গড় ছিল ৷ 2016 সালে এই কেন্দ্রে ঘাসফুল ফুটিয়েছিলেন বিশ্বনাথ দাস ৷ পরের বার একুশের নির্বাচনেও তিনি তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হয়ে জয়ী হন ৷ এবারও জয়নগর বিধানসভায় তাঁর উপরই ভরসা করেছে তৃণমূল ৷ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির অলোক হালদার, কংগ্রেসের তাপস কুমার বৈদ্য, সিপিআই(এম)-এর অপূর্ব প্রামাণিক ৷

মন্দিরবাজার বিধানসভাটি 2011 সাল থেকে তৃণমূলের দখলে ৷ এখানে ঘাসফুল ফুটেছিল জয়দেব হালদারের হাত ধরে ৷ সেই থেকে পরপর 2016 এবং 2021 সালে তিনিই প্রার্থী হয়ে জয়ী হয়েছেন ৷ এবারেও তিনিই প্রার্থী ৷

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

West Bengal Election 2026

WATCH LIVE: দমদমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভা, দেখুন সরাসরি...

April 22, 2026 at 2:23 PM IST
AMIT SHAH BENGAL ELECTION CAMPAIGN

WATCH LIVE: চণ্ডিপুরে অমিত শাহের জনসভা, দেখুন সরাসরি...

April 21, 2026 at 4:44 PM IST
ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY

WATCH LIVE: খড়গপুরে অভিষেকের রোড-শো, দেখুন সরাসরি...

April 21, 2026 at 4:37 PM IST
Mamata Banerjee live

WATCH LIVE: বড়বাজারে মমতার জনসভা, দেখুন সরাসরি...

April 21, 2026 at 2:22 PM IST

