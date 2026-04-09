WATCH LIVE: হলদিয়ায় বিজয় সংকল্প সভায় প্রধানমন্ত্রী মোদি, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 9, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 11:49 AM IST
চারদিনের ব্যবধানে আবারও রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বৃহস্পতিবার একযোগে তিনটি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ প্রথম সভা করছেন হলদিয়ায় ৷ এরপর বীরভূমের পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমানেও প্রধানমন্ত্রী মোদির সভা রয়েছে ৷ এদিন অসম ও কেরলের পাশাপাশি পুদুচেরিতে চলছে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তারই মধ্যে বিজেপির হয়ে প্রচারে ঝড় তুলতে রাজ্যে এলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এর আগে রবিবার কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানের সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলকে লক্ষ্য করে তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী ৷ আজ রাতেই রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ আগামিকাল বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করবেন তিনি ৷ সেটির নাম দেওয়া হয়েছে সংকল্পপত্র ৷ দিন কয়েক আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে বিজেপি ৷ আজকের সভা থেকে নরেন্দ্র মোদি কী বলেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ হলদিয়া থেকে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
