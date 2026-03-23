PM MODI LIVE: পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে লোকসভায় বলছেন প্রধানমন্ত্রী, দেখুন সরাসরি - PM MODI LIVE
Published : March 23, 2026 at 2:02 PM IST
পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে লোকসভায় বক্তব্য পেশ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এর আগে বাজেট অধিবেশনের শুরুর দিকে রাষ্ট্রপতির সম্ভাষণের উপর বক্তব্য় পেশ করেন তিনি ৷ এছাড়া বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে লোকসভা এবং রাজ্য়সভায় বক্তব্য পেশ করেছন ৷ 28 ফেব্রুয়ারি ইরানে যৌথ আক্রমণ চালায় আমেরিকা ও ইজরায়েল ৷ সেই থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক সংঘাতের শুরু ৷ সেদিন থেকে সংঘাত ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে ৷ এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য এবং উপসাগরীয় দেশে আটকে থাকা ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের প্রধানদের সঙ্গে কথা বলেছেন মোদি ৷ এরকমই নানা ঘটনার আবহে লোকসভায় ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
