ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: শিলিগুড়ির জনসভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি...দেখুন সরাসরি - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিলিগুড়ির জনসভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 12, 2026 at 1:05 PM IST

|

Updated : April 12, 2026 at 2:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তিনটি জনসভা, বিকেলে জনসংযোগের পর বরিবার আবার প্রচারে ঝড় তুলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শিলিগুড়ির কাওখালির মাঠে তাঁর জনসভা ৷ ভোট-সমীকরণের হিসেবে উত্তরবঙ্গ বিজেপির কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ বিশেষ করে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের ৷ বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষের মুখোমুখি তৃণমূলের গৌতম দেব ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ এই নেতা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর পাশাপাশি শিলিগুড়ির মেয়র ৷ 2021 সালে শঙ্কর এই কেন্দ্র থেকে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন ৷ স্বভাবতই এই কেন্দ্রের দিকে সকলের নজর রয়েছে ৷ এমতাবস্থায় সভা থেকে তিনি কী বার্তা দেন তা জানতে আগ্রহী রাজনৈতিক মহল ৷ শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দান থেকে প্রধানমন্ত্রীর সভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷

Last Updated : April 12, 2026 at 2:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI RALLY LIVE
PM MODI SILIGURI RALLY
BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.