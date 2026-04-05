WATCH LIVE: দেশের নারীদের প্রথম পছন্দ বিজেপি : মোদি - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর সভা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 5, 2026 at 4:29 PM IST

Updated : April 5, 2026 at 5:21 PM IST

কয়োক সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও রাজ্যে সভা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে চাঙ্গা গেরুয়া শিবিরের কর্মীরা । বাংলায় জিততে হলে উত্তরবঙ্গে বিজেপিকে ভালো ফল করতেই হবে । 2019 সালের লোকসভা  নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে বিজেপির ফল ভালো হয়েছিল । কিন্তু  2021 সালের বিধানসভা এবং 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে ।  এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর এদিনের সভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । দিন কয়েক আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে বিজেপি ৷ রাজ্য় সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই চার্জশিট পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । এমনই আবহে বাংলায় সভা প্রধানমন্ত্রীর । তাঁর ভাষণ থেকে কী কী উঠে আসতে পারে তার একটা রূপরেখা বিজেপির তরফে আগেই দেওয়া হয়েছে ।

