WATCH LIVE: দিনভর জনসভার পর উত্তরে জনসংযোগ মোদির, দেখুন সরাসরি - WEST BENGAL POLLS 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 11, 2026 at 6:19 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 6:35 PM IST
মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পরপর তিনটি জনসভা শেষ করে শিলিগুডি়তে রোড শো করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কালনার সভা থেকে বাংলার নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন মহিলা ভোট কাছে টানার চেষ্টা দিয়ে ৷ শনিবার বিকেলে কুশমুণ্ডির সভা পর্যন্ত সেই রেশ বজায় রইল ৷ কখনও নারী নির্যাতনের কথা বললেন ৷ আবার কখনও বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার মহিলাদের জীবনে কতটা বদল আসবে জানিয়ে দিলেন সেটাও ৷
দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডির সভা থেকে কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেও 13 ডিসেম্বর যুবভারতীতে হওয়া বিশৃ্ঙ্খলা নিয়ে তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ বাংলায় তৃণমূলের আমলে সিন্ডিকেট রাজটাই উন্নয়নের মডেল হয়ে উঠেছে বলে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী জানান, তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা ফুটবলটাকেও সিন্ডিকেট রাজের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন ৷
