WATCH LIVE: মহিলা সংরক্ষণের বিল, লোকসভায় ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর - WOMEN RESERVATION DELIMITATION BILL
Published : April 16, 2026 at 3:08 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 3:41 PM IST
লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের সংরক্ষণের পাশাপাশি লোকসভার সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সংসদের বিশেষ অধিবেশ ডাকা হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া অধিবেশন পর্যন্ত চলবে শনিবার ৷ এদিন সকালে বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল ৷ তারপর শাসক ও বিরোধী বেঞ্চের সাংসদরা এ নিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন ৷ এবার বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে প্রতিবাদে সরব দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি ৷ আজকের দিনটি কালাদিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে তামিলনাড়ুতে ৷ সকালে বিলের কপি পুড়িয়ে প্রতিবাদ করেছেন তামিলভূমের মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ৷ ইতিমধ্য়েই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের ডাক দিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্য়মন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিও ৷ এমনই উত্তেজক পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন সেদিকে তাকিয়ে সব মহল ৷
