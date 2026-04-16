ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: মহিলা সংরক্ষণের বিল, লোকসভায় ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর - WOMEN RESERVATION DELIMITATION BILL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 16, 2026 at 3:08 PM IST

|

Updated : April 16, 2026 at 3:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের সংরক্ষণের পাশাপাশি লোকসভার সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সংসদের বিশেষ অধিবেশ ডাকা হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া অধিবেশন পর্যন্ত চলবে শনিবার ৷ এদিন সকালে বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল ৷ তারপর শাসক ও বিরোধী বেঞ্চের সাংসদরা এ নিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন ৷ এবার বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে প্রতিবাদে সরব দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি ৷ আজকের দিনটি কালাদিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে তামিলনাড়ুতে ৷ সকালে বিলের কপি পুড়িয়ে প্রতিবাদ করেছেন তামিলভূমের মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ৷ ইতিমধ্য়েই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের ডাক দিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্য়মন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিও ৷ এমনই উত্তেজক পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন সেদিকে তাকিয়ে সব মহল ৷            

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI LIVE IN LOK SABHA
মহিলাদের সংরক্ষণ বিল
PM MODI PARLIAMENT SPEECH
ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

WATCH LIVE: দিনহাটায় মমতার জনসভা, দেখুন সরাসরি...

April 16, 2026 at 3:32 PM IST
ABHISHEK BANERJEE

WATCH LIVE: ভগবানপুর বিধানসভায় অভিষেকের সভা, দেখুন সরাসরি...

April 16, 2026 at 2:55 PM IST
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

WATCH LIVE: কালচিনিতে হিমন্ত বিশ্বশর্মার জনসভা, দেখুন সরাসরি...

April 16, 2026 at 2:52 PM IST
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

WATCH LIVE: আলিপুরদুয়ারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা, দেখুন সরাসরি...

April 16, 2026 at 2:20 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.