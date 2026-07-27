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WATCH LIVE: প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে লোকসভায় বিল পেশ করল মোদি সরকার , দেখুন সরাসরি - NEET PAPER LEAK CJP PROTEST

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লোকসভার অধিবেশন (ফাইল চিত্র)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 27, 2026 at 12:04 PM IST

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জেন-জি'র চাপে ইস্তফা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ এবার প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে কড়া বিল আনছে সরকার ৷ আজ লোকসভায় এই বিলটি পেশ হচ্ছে ৷ তবে সরকারের উপর তৈরি হওয়া চাপ এখনও বজায় রাখতে চায় বিরোধিরা ৷ এবার তাঁদের হাতিয়ার গত সোমবার য৷ন্তর মন্তর থেকে পড়ুয়াদের সংসদ অভিযানের সময় হওয়া পুলিশি অত্যাচারের ঘটনা ৷ রবিবার এ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে শাহের উপর চাপ আরও বাড়াতে আজ সংসদে এ নিয়ে ঝড় তোলার চেষ্টা করবেন বিরোধী সাংসদরা ৷ সবমিলিয়ে শাসক ও বিরোধী তরজায় আরও একবার সরগরম হতে চলেছে সংসদ ৷          

জেন-জি'র চাপে ইস্তফা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ এবার প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে কড়া বিল আনছে সরকার ৷ আজ লোকসভায় এই বিলটি পেশ হচ্ছে ৷ তবে সরকারের উপর তৈরি হওয়া চাপ এখনও বজায় রাখতে চায় বিরোধিরা ৷ এবার তাঁদের হাতিয়ার গত সোমবার য৷ন্তর মন্তর থেকে পড়ুয়াদের সংসদ অভিযানের সময় হওয়া পুলিশি অত্যাচারের ঘটনা ৷ রবিবার এ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে শাহের উপর চাপ আরও বাড়াতে আজ সংসদে এ নিয়ে ঝড় তোলার চেষ্টা করবেন বিরোধী সাংসদরা ৷ সবমিলিয়ে শাসক ও বিরোধী তরজায় আরও একবার সরগরম হতে চলেছে সংসদ ৷          

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TAGGED:

PARLIAMENT MONSOON SESSION
PUBLIC EXAMINATIONS AMENDMENT BILL
প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে বিল
NEET PAPER LEAK CJP PROTEST
PARLIAMENT MONSOON SESSION

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ETV Bharat Bangla Team

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