WATCH LIVE: শুরু সংসদের বাদল অধিবেশন, দেখুন সরাসরি - শুরু সংসদের বাদল অধিবেশন
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Published : July 20, 2026 at 12:31 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 12:37 PM IST
সোমবার থেকে শুরু হল সংসদের বাদল অধিবেশন ৷ শুরুর আগে দেশের প্রগতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, " দেশ দ্রুতগতিতে উন্নয়নের কাজ করছে ৷ এই স্পিডের সঙ্গে সংসদের স্পিরিটকে মেশাতে হবে ৷ তাহলে দেশের উন্নয়নের কাজ আরও দ্রুত হবে ৷ আমাদের দেশে অনেক অভিজ্ঞ সাংসদ আছে ৷ তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান আমাদের দরকার, সংসদের দরকার ৷ রাষ্ট্রভক্তির জন্যও প্রয়োজন ৷ আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি দলের সাংসদরাই দেশের ভালো জন্য় এগিয়ে আসবেন ৷ সংসদে সমস্ত দরকারি বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ এবং সমৃদ্ধ চর্চা হবে ৷ দেশের যুব সম্প্রদায় থেকে শুরু করে বাকিরা এটাই চায় ৷" এদিকে সকাল 11টায় অধিবেশন বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সভার কাজ মুলতুবি করে দেন স্পিকার
সোমবার থেকে শুরু হল সংসদের বাদল অধিবেশন ৷ শুরুর আগে দেশের প্রগতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, " দেশ দ্রুতগতিতে উন্নয়নের কাজ করছে ৷ এই স্পিডের সঙ্গে সংসদের স্পিরিটকে মেশাতে হবে ৷ তাহলে দেশের উন্নয়নের কাজ আরও দ্রুত হবে ৷ আমাদের দেশে অনেক অভিজ্ঞ সাংসদ আছে ৷ তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান আমাদের দরকার, সংসদের দরকার ৷ রাষ্ট্রভক্তির জন্যও প্রয়োজন ৷ আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি দলের সাংসদরাই দেশের ভালো জন্য় এগিয়ে আসবেন ৷ সংসদে সমস্ত দরকারি বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ এবং সমৃদ্ধ চর্চা হবে ৷ দেশের যুব সম্প্রদায় থেকে শুরু করে বাকিরা এটাই চায় ৷" এদিকে সকাল 11টায় অধিবেশন বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সভার কাজ মুলতুবি করে দেন স্পিকার