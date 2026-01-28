WATCH LIVE: কাজ না করে বিজেপি শুধু বড় বড় কথা বলে, সিঙ্গুর থেকে কটাক্ষ মমতার - MAMATA SINGUR RALLY
Published : January 28, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 2:36 PM IST
সময়ের হিসেবে 2 বছর 10 মাস 6 দিন সিঙ্গুরে সভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সিঙ্গুর তাঁর চেনা মাঠ ৷ অনেকের মতে, বিরোধী নেত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনে সিঙ্গুর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ৷ বুধবার সেখানেই তাঁর সভা ৷ 10 দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই সিঙ্গুরেই সভা করে গিয়েছেন ৷ তাঁকে জবাব দেওয়ার পাশাপাশি সিঙ্গুরের জন্য মমতা কী ঘোষণা করেন সে দিকেই তাকিয়ে স্থানীয়রা ৷ তৃণমূলের দাবি, সিঙ্গুরকে মোদি হতাশ করেছেন ৷ মমতা করবেন না ৷ উন্নয়নের ডালি নিয়ে 'দিদি' সিঙ্গুরে আসছেন, জানালেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ৷ কটাক্ষের সুরে বিজেপি নেতা দীপাঞ্জন গুহর দাবি, শুধু প্রতিশ্রুতি দিলে হবে না, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে ।
