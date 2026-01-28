ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: কাজ না করে বিজেপি শুধু বড় বড় কথা বলে, সিঙ্গুর থেকে কটাক্ষ মমতার - MAMATA SINGUR RALLY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
সিঙ্গুরে মমতার সভা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 28, 2026 at 1:35 PM IST

|

Updated : January 28, 2026 at 2:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

সময়ের হিসেবে 2 বছর 10 মাস 6 দিন সিঙ্গুরে সভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সিঙ্গুর তাঁর চেনা মাঠ ৷ অনেকের মতে, বিরোধী নেত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনে সিঙ্গুর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ৷ বুধবার সেখানেই তাঁর সভা ৷ 10 দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই সিঙ্গুরেই সভা করে গিয়েছেন ৷ তাঁকে জবাব দেওয়ার পাশাপাশি সিঙ্গুরের জন্য মমতা কী ঘোষণা করেন সে দিকেই তাকিয়ে স্থানীয়রা ৷ তৃণমূলের দাবি, সিঙ্গুরকে মোদি হতাশ করেছেন ৷ মমতা করবেন না ৷ উন্নয়নের ডালি নিয়ে 'দিদি' সিঙ্গুরে আসছেন, জানালেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ৷ কটাক্ষের সুরে বিজেপি নেতা দীপাঞ্জন গুহর দাবি, শুধু প্রতিশ্রুতি দিলে হবে না, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

সময়ের হিসেবে 2 বছর 10 মাস 6 দিন সিঙ্গুরে সভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সিঙ্গুর তাঁর চেনা মাঠ ৷ অনেকের মতে, বিরোধী নেত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনে সিঙ্গুর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ৷ বুধবার সেখানেই তাঁর সভা ৷ 10 দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই সিঙ্গুরেই সভা করে গিয়েছেন ৷ তাঁকে জবাব দেওয়ার পাশাপাশি সিঙ্গুরের জন্য মমতা কী ঘোষণা করেন সে দিকেই তাকিয়ে স্থানীয়রা ৷ তৃণমূলের দাবি, সিঙ্গুরকে মোদি হতাশ করেছেন ৷ মমতা করবেন না ৷ উন্নয়নের ডালি নিয়ে 'দিদি' সিঙ্গুরে আসছেন, জানালেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ৷ কটাক্ষের সুরে বিজেপি নেতা দীপাঞ্জন গুহর দাবি, শুধু প্রতিশ্রুতি দিলে হবে না, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

Last Updated : January 28, 2026 at 2:36 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA BANERJEE LIVE
CM MAMATA PUBLIC RALLY LIVE
SINGUR TATA NANO FACTORY
সিঙ্গুর থেকে মমতার সভা সরাসরি
MAMATA SINGUR RALLY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

MAMATA ON REPUBLIC DAY 2026

LIVE: রেড রোডে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনে মমতা; দেখুন সরাসরি...

January 26, 2026 at 10:43 AM IST
77th republic day in new delhi kartavya path

LIVE: জমকালো প্যারেড থেকে কুচকাওয়াজ, কর্তব্যপথে 77তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন দেখুন সরাসরি...

January 26, 2026 at 9:52 AM IST
Etv Bharat

LIVE : সিঙ্গুরে সরকারি সভা শেষে দলীয় সভায় এলেন প্রধানমন্ত্রী

January 18, 2026 at 3:05 PM IST
pm-modi

WATCH LIVE: মালদায় দলীয় সভায় মোদি, দেখুন সরাসরি

January 17, 2026 at 1:31 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.