রেড রোডে ইদের অনুষ্ঠানে মমতা, দেখুন সরাসরি - MAMATA BANERJEE

রেড রোডে ইদের অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 21, 2026 at 9:27 AM IST

Updated : March 21, 2026 at 9:35 AM IST

রেড রোডে ইদের অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ সঙ্গে আছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ প্রতিবারই খুশির ইদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেন মমতা ৷ রাজ্যের সকল নাগরিকরা যাতে একসঙ্গে শান্তিতে সহবস্থান করেন সেই বার্তাই দেন রাজ্য়ের প্রশাসনিক প্রধান ৷ মনে করিয়ে দেন বাংলার ঐতিহ্যের কথাও ৷ সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একত্রে বসবাস করে এসেছেন - এ কথাও মনে করিয়ে দেন মমতা ৷ এবার বিধানসভা নির্বাচন ৷ তৃণমূল বারবার অভিযোগ করে বিজেপি ধর্মের নামে রাজনীতি করে, মানুষকে ভুল বোঝায় ! এই প্রশ্নে ভোটের মুখে ইদের অনুষ্ঠান থেকে মমতা কী বার্তা দেন সেদিকে নজর থাকবে সকলের ৷ 

