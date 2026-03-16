ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: ভোট ঘোষণার পরদিনই কলকাতায় মিছিল মমতার - MAMATA KOLKATA RALLY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কলকাতায় মিছিল মমতার (ফাইল ছবি)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 16, 2026 at 3:57 PM IST

|

Updated : March 16, 2026 at 4:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ভোট ঘোষণার পরদিনই পথে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ও জ্বালানির সঙ্কটের প্রতিবাদে সোমবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলে পা মেলালেন তিনি ৷ দলের একাধিক শীর্ষ নেতার পাশাপাশি কলকাতার বিভিন্ন অংশ থেকে আসা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে পথ হাঁটছেন মমতা ৷ দুপুর থেকেই কলেজ স্টিট চত্বরে ভিড় বাড়তে শুরু করে ৷ রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা থেকে শুরু করে নেতারা পৌঁছে যান মিছিল শুরুর অনেক আগে ৷ একে একে আসেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, বিধায়ক দেবাশিস কুমার এবং দলের নেতা কুণাল ঘোষ-সহ অন্যরা ৷ মিছিলের পর ধর্মতলায় মমতা সভাও করবেন ৷ মাত্র 48 ঘণ্টা আগে কলকাতায় সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সভায় যাওয়ার পথে বিজেপি কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছ ৷ এ নিয়ে তৃণমূলের অন্য নেতারা  প্রতিক্রিয়া দিলেও মমতা প্রকাশ্যে কিছুই বলেননি ৷ এদিন এ নিয়ে তিনি কিছু বলেন কি না সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে চলেছে ৷                 

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA KOLKATA RALLY
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
MAMATA ON LPG CRISIS
MAMATA KOLKATA RALLY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.