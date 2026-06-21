WATCH LIVE : শুরু যোগ দিবসের অনুষ্ঠান, হাজির প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী ; দেখুন সরাসরি - INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
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Published : June 21, 2026 at 6:43 AM IST
শুরু হল আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান। কলকাতার রেড রোডে এবারে মূল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ আরও অনেকে। প্রতিবারের মতো এবারও আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মুখ্য আকর্ষণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। 2014 সালে ক্ষমতায় আসার পর দেশকে সুস্থ রাখতে জোগার উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ৷ সেই থেকে উৎসবে চেহারা নিয়েছে এই আয়োজন ৷ এর আগে শনিবার বিকেলে কলকাতা এসে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের একটি অনুষ্ঠান নিয়ে চলে আসেন কলকাতা লোকোভবনে। সেখানে রাত্রিবাসের পর ভর ভর পৌঁছে গিয়েছেন। এই অনুষ্ঠান শেষে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখান থেকে সকাল সাড়ে এগোরোটা নাগাদ দিল্লির দিজে রওনা দেবেন।
শুরু হল আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান। কলকাতার রেড রোডে এবারে মূল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ আরও অনেকে। প্রতিবারের মতো এবারও আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মুখ্য আকর্ষণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। 2014 সালে ক্ষমতায় আসার পর দেশকে সুস্থ রাখতে জোগার উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ৷ সেই থেকে উৎসবে চেহারা নিয়েছে এই আয়োজন ৷ এর আগে শনিবার বিকেলে কলকাতা এসে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের একটি অনুষ্ঠান নিয়ে চলে আসেন কলকাতা লোকোভবনে। সেখানে রাত্রিবাসের পর ভর ভর পৌঁছে গিয়েছেন। এই অনুষ্ঠান শেষে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখান থেকে সকাল সাড়ে এগোরোটা নাগাদ দিল্লির দিজে রওনা দেবেন।