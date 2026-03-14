ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট নিয়ে কেন্দ্রের সাংবাদিক বৈঠক - INTER MINISTERIAL BRIEFING LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পশ্চিম এশিয়া সঙ্কট নিয়ে কেন্দ্রের বৈঠক (এএনআই)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 14, 2026 at 4:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বেশ কয়েকদিন ধরেই তুমুল যুদ্ধ চলছে ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে ৷ টান পড়েছে তেল, গ্যাস-সহ বিভিন্ন সামগ্রীর জোগানে ৷ কারণ, মূলত হরমুজ প্রণালী দিয়েই এগুলির পরিবহণ সম্পন্ন হয়, যা যুদ্ধের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় জোর চর্চা চলছে বিগত কয়েকদিনে ৷ বিশ্বজুড়ে তেল-গ্যাসের জোগান গিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়ছে৷ ইতিমধ্যেই ভারতে রান্নার গ্যাস এবং জ্বালানির জোগান গিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে ৷ সময় মতো মিলছে না রান্নার গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি ৷ যদিও, কেন্দ্রের দাবি, দেশে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে, চিন্তার কিছু নেই৷

আমেরিকা ও ইজরায়েলের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মাধ্যমে ইরানে আঘাত হানার পর সংঘাত অব্যাহত থাকায়, পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে আটকে পড়া ভারত এবং ভারতীয়দের উপর যুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলন করে আসছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিশোধ হিসেবে ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন কৌশলগত ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে সরাসরি ইসরায়েলে আঘাত করেছে।

দোহার ভারতীয় দূতাবাস এক পরামর্শে জানিয়েছে, শুক্রবার পর্যন্ত প্রায় 500 ভারতীয় নাগরিক কাতার থেকে ভারত এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক গন্তব্যে কাতার এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে ভ্রমণ করেছেন।

For All Latest Updates

TAGGED:

RANDHIR JAISWAL
INTER MINISTERIAL BRIEFING LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.