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WATCH LIVE: লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রধানমন্ত্রী মোদির - MODI RED FORT FLAG HOISTING

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সাজানো হয়েছে লালকেল্লা (পিটিআই)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 7:23 AM IST

|

Updated : August 15, 2026 at 9:40 AM IST

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আজ 15 অগস্ট ৷ ভারতের 80তম স্বাধীনতা দিবস ৷ 200 বছরের ব্রিটিশ শাসন থেকে শৃঙ্খলামুক্ত হওয়ার দিন ৷ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সারা দেশে পালিত হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস ৷ লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কড়া নিরাপত্তায় মুড়েছে রাজধানী দিল্লি ৷ বাড়তি সতর্ক পুলিশ ৷ রাজঘাটে সম্মান জানিয়ে এদিন লালকেল্লায় যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ গত কয়েক বছরের মতো এবারও 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার । এদিকে স্বাধীনতা দিবসের আগের সন্ধ্য়ায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ তাঁর ভাষণে উঠে আসে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে সরকারের পদক্ষেপের কথা ৷ তিনি বলেন,  "পড়ুয়ারাই 'ভারতের ভবিষ্যতের স্থপতি', স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেওয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণে একথাই বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ তিনি জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং বেনিয়ম রুখতে সরকার সার্বিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ করছে ৷" 

আজ 15 অগস্ট ৷ ভারতের 80তম স্বাধীনতা দিবস ৷ 200 বছরের ব্রিটিশ শাসন থেকে শৃঙ্খলামুক্ত হওয়ার দিন ৷ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সারা দেশে পালিত হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস ৷ লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কড়া নিরাপত্তায় মুড়েছে রাজধানী দিল্লি ৷ বাড়তি সতর্ক পুলিশ ৷ রাজঘাটে সম্মান জানিয়ে এদিন লালকেল্লায় যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ গত কয়েক বছরের মতো এবারও 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার । এদিকে স্বাধীনতা দিবসের আগের সন্ধ্য়ায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ তাঁর ভাষণে উঠে আসে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে সরকারের পদক্ষেপের কথা ৷ তিনি বলেন,  "পড়ুয়ারাই 'ভারতের ভবিষ্যতের স্থপতি', স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেওয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণে একথাই বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ তিনি জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং বেনিয়ম রুখতে সরকার সার্বিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ করছে ৷" 

Last Updated : August 15, 2026 at 9:40 AM IST

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TAGGED:

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
PM MODI SPEECH ON IDAY
MODI RED FORT FLAG HOISTING
INDEPENDENCE DAY 2026

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