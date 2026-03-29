Published : March 29, 2026 at 12:13 PM IST|
Updated : March 29, 2026 at 12:50 PM IST
বঙ্গ ভোটের দামামা বাজতেই ভোট যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়েছেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম থেকে ISF, কেউ কাউকে এক চুলও জায়গা ছাড়ছে না। ময়দানে নেমে পড়েছেন হেভিওয়েটরাও। বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জনসভা করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নির্বাচনী প্রচারে দু'দিনের জন্য পুরুলিয়া এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি পুরুলিয়ার রধুনাথপুর ও কাশীপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে প্রচার সারেন ৷ গতকালের পর আজ, রবিবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতার সভা রয়েছে মানবাজারে। এই কেন্দ্রে বিদায়ী মন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী সন্ধ্যারানি টুডুর সমর্থনে সভা করছেন তিনি। সেখান থেকে তিনি রওনা দেবেন বাঁকুড়ার রায়পুরের জনসভার উদ্দ্যেশ্যে। আজ সেখানেও তাঁর জনসভা রয়েছে ৷ রাইপুরের বর্তমান বিধায়ক মৃত্যুঞ্জয় মুর্মুর বদলে এবারে টিকিট পেয়েছেন ঠাকুরমণি সরেন। মানবাজার থেকে মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
বঙ্গ ভোটের দামামা বাজতেই ভোট যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়েছেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম থেকে ISF, কেউ কাউকে এক চুলও জায়গা ছাড়ছে না। ময়দানে নেমে পড়েছেন হেভিওয়েটরাও। বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জনসভা করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নির্বাচনী প্রচারে দু'দিনের জন্য পুরুলিয়া এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি পুরুলিয়ার রধুনাথপুর ও কাশীপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে প্রচার সারেন ৷ গতকালের পর আজ, রবিবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতার সভা রয়েছে মানবাজারে। এই কেন্দ্রে বিদায়ী মন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী সন্ধ্যারানি টুডুর সমর্থনে সভা করছেন তিনি। সেখান থেকে তিনি রওনা দেবেন বাঁকুড়ার রায়পুরের জনসভার উদ্দ্যেশ্যে। আজ সেখানেও তাঁর জনসভা রয়েছে ৷ রাইপুরের বর্তমান বিধায়ক মৃত্যুঞ্জয় মুর্মুর বদলে এবারে টিকিট পেয়েছেন ঠাকুরমণি সরেন। মানবাজার থেকে মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷