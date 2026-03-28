WATCH LIVE: রঘুনাথপুরে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মমতা - CM MAMATA BANERJEE LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 28, 2026 at 12:15 PM IST
শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ দুর্যোগ মাথায় নিয়েও নির্বাচনী প্রচারে কোনও খামতি রাখছেন না তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ৷ জোরকদমে কর্মসূচি শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রয়েছে তাঁর তিনটি জনসভা ৷ প্রথমে রানিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডলের সমর্থনে খান্দরা ফুটবল ময়দানে জনসভা করেন তিনি ৷ চারিদিকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভিড় । এরপর সভা সেরে তিনি রওনা দেন পুরুলিয়ার উদ্দেশে। এখন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী হাজারি বাউড়ির সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সভার পরে কাশীপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সৌমেন বেলথরিয়ার সমর্থনে কাশীপুরে সভা করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এদিন জোড়া সভা রয়েছে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
