ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: রঘুনাথপুরে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মমতা - CM MAMATA BANERJEE LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 12:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ দুর্যোগ মাথায় নিয়েও নির্বাচনী প্রচারে কোনও খামতি রাখছেন না তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ৷ জোরকদমে কর্মসূচি শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রয়েছে তাঁর তিনটি জনসভা ৷ প্রথমে রানিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডলের সমর্থনে খান্দরা ফুটবল ময়দানে জনসভা করেন তিনি ৷ চারিদিকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভিড় । এরপর সভা সেরে তিনি রওনা দেন পুরুলিয়ার উদ্দেশে। এখন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী হাজারি বাউড়ির সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সভার পরে কাশীপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সৌমেন বেলথরিয়ার সমর্থনে কাশীপুরে সভা করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এদিন জোড়া সভা রয়েছে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ 

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA LIVE
CM MAMATA BANERJEE
রানিগঞ্জে জনসভায় মমতা
CM MAMATA BANERJEE PUBLIC RALLY
CM MAMATA BANERJEE LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

amit shah live stream

WATCH LIVE: তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ শাহের, দেখুন সরাসরি

March 28, 2026 at 1:30 PM IST
Mamata Banerjee

পাণ্ডবেশ্বরে নির্বাচনী জনসভায় তৃণমূল নেত্রী মমতা, দেখুন সরাসরি...

March 26, 2026 at 1:27 PM IST
Mamata Banerjee

মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

March 25, 2026 at 1:41 PM IST
PM MODI

PM MODI LIVE: পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে লোকসভায় বলছেন প্রধানমন্ত্রী, দেখুন সরাসরি

March 23, 2026 at 2:02 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.